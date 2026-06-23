한기남, 민주당 서산·태안 지역위원장 도전... "총선 승리의 가교 되겠다"

큰사진보기 ▲한기남 전 청와대행정관 ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

6·3 지방선거에서 더불어민주당 서산시장 예비후보로 활동했던 한기남 전 청와대 행정관이 민주당 서산·태안 지역위원장 공모에 지원했다. 한 전 행정관은 차기 총선 승리를 목표로 당 조직을 정비하고 경쟁력 있는 후보를 발굴하는 '가교' 역할을 하겠다고 밝혔다.한 전 행정관은 22일 <서산시대>와의 인터뷰에서 "지금 중요한 것은 특정인의 자리가 아니라 민주당이 총선에서 승리할 수 있는 기반을 만드는 일"이라며 지역위원장 도전 배경을 설명했다.그는 지역위원장이 된다면 당원과 시민, 지방의원 등 선출직 공직자를 연결하고 국민의힘 후보와 맞설 수 있는 경쟁력 있는 인물을 발굴하는 데 힘을 쏟겠다고 했다.차기 총선 후보의 조건으로는 '본선 경쟁력'과 '당내 신뢰'를 꼽았다. 한 전 행정관은 "시민들에게 기대를 줄 수 있는 훌륭한 후보가 나온다면 욕심 없이 돕겠다"면서도 "끝내 적임자를 찾지 못한다면 직접 나서는 일도 피하지 않겠다"고 말했다. 자신의 총선 출마 가능성도 열어둔 것이다.사업가 출신인 한 전 행정관은 정치에 뛰어든 배경에 대해 개인의 사업적 성취만으로는 지역이 안고 있는 구조적인 문제를 해결하기 어렵다는 판단이 있었다고 설명했다.그는 청와대 정책실 행정관으로 근무하며 대산석유화학단지의 고용위기 대응 등 지역 현안을 다뤘던 경험을 자신의 강점으로 내세웠다.한 전 행정관은 "지역의 위기를 정확히 진단하고 중앙정부와 국회를 설득해 정책과 예산으로 연결하는 것이 정치의 역할"이라며 "중앙에서 쌓은 경험과 인적 네트워크를 서산·태안의 현안 해결에 활용하겠다"고 말했다.지역위원회 운영 방식도 바꾸겠다고 했다. 선거를 앞두고서만 움직이는 조직이 아니라 당원과 지방의원, 시민이 일상적으로 지역 현안을 논의하는 체계를 만들겠다는 구상이다.그는 "당원과 시·도의원이 정기적으로 만나 지역 현안을 논의하고, 시민의 민원이 지방의회와 행정의 정책으로 이어질 수 있도록 해야 한다"며 "지역위원회 사무실도 단순한 당무 공간을 넘어 토론과 교육, 소통이 이뤄지는 거점으로 운영하겠다"고 밝혔다.당내 경쟁 이후 결과를 받아들이고 다시 협력하는 정치문화의 필요성도 강조했다. 경쟁 과정에서 생긴 갈등을 선거 이후까지 끌고 가기보다 공동의 목표를 위해 힘을 모아야 한다는 것이다.한 전 행정관은 지방의회와 언론의 견제 기능을 보장하는 것도 지역위원회의 역할이라고 밝혔다. 지방의원들이 집행부의 눈치를 보지 않고 감시와 견제에 나설 수 있도록 당 차원의 뒷받침이 필요하다는 입장이다.그는 "시정에 비판적인 기사를 썼다는 이유로 특정 언론을 차별하는 관행은 사라져야 한다"며 "정치적 이해관계를 떠나 언론의 비판 기능을 지방자치를 지탱하는 견제 장치로 인정해야 한다"고 말했다.서산시장 예비후보로 활동한 뒤 지역위원장 공모에 나선 한 전 행정관은 자신의 역할을 차기 총선 후보보다 '총선 승리를 준비하는 조직 책임자'에 우선 두고 있다. 경쟁력 있는 후보를 발굴하겠다는 그의 구상이 당내 통합과 조직 재건으로 이어질 수 있을지가 지역위원장 선정 과정의 주요 관전 지점이 될 것으로 보인다.