"실용이라는 것은 생명 지키기 위해 써야 한다"

큰사진보기 ▲천주교안동교구 사회사목위원회 주관으로 신규 핵발전소 부지 선정 발표에 대한 시국미사가 진행됐다. ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강론 중인 천주교안동교구 생태환경위원회 위원장 김시영 베드로 신부 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲가톨릭농민회 안동교구연합회 허춘학 회장과 천주교 안동교구 우리농생활공동체 황정옥 대표 ⓒ 권기찬 관련사진보기

큰사진보기 ▲가두행진 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲성원기 삼척핵발전소반대투쟁위원회 공동대표의 발언 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲수도자의 고준위핵폐기물 관련 피켓 ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲성명서 전달 장면. 봉투 겉면에 '주민의 생명을 담보로 한 신규 대형 핵발전소 부지 선정을 즉각 철회하라!!'고 써있다. ⓒ 안동환경운동연합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 안동환경운동연합 홈페이지에도 실립니다.

천주교안동교구 사회사목위원회(가톨릭농민회, 생태환경위원회, 정의평화위원회, 민족화해위원회, 이주사목위원회)는 22일 오전 10시 30분 영덕성당에서 핵없는 세상을 위한 생명·평화미사를 열고, 신자, 수도자 및 지역주민, 연대단체 회원 50여 명과 함께 정부의 신규 대형 핵발전소·소형모듈원자로 부지 선정을 규탄하며 철회를 요구했다.김시영 베드로 신부(천주교안동교구 생태환경위원회 위원장)는 이날 강론에서 "숨만 쉬어도 거짓말쟁이였던 윤석열 정부의 건설 계획을 바로잡지 않고 어떻게 그대로 이어받을 수 있는지 도대체 납득이 되지 않는다"며 "실용이라는 것은 생명을 지키기 위해서 써야 한다"고 강조했다.이어 졸속 부지선정 과정, 단기 에너지 유입의 대안이 될 수 없다는 점, 잘못된 전기 수요 예측, 경직성으로 인한 전력 충돌, 핵발전 전주기에서의 환경오염, 대안 없는 핵폐기물, 안전성이 검증되지 않은 SMR, 동해안 내 핵발전소 세계 최대 밀집, 송전탑과 송전선로 확충 과정의 수용성 문제, 핵안보 등을 거론했다.가톨릭농민회 안동교구연합회 허춘학 회장과 천주교 안동교구 우리농생활공동체 황정옥 대표는 이날 성명서를 대독했다. 정부가 영덕과 기장을 각각 대형 핵발전소 2기·SMR 1기 건설 부지로 선정한 것은 민주주의를 짓밟고 안전을 외면한 잔혹한 폭력이라며, 미사 참가자들과 함께 불통과 일방통행으로 점철된 결정을 즉각 철회하고, 수도권을 위해 지방의 희생을 강요하는 식민지적 발상을 멈추며, 모든 신규 핵발전소 건설 계획을 즉각 철회하라고 촉구했다.이들은 미사 후 영덕군청까지 피켓을 들고 행진하고 군청 앞에서 집회를 이어나갔다.박혜령 영덕 핵발전소반대범군민연대 대외협력국장은 "여론조사만 해서 모든 것을 진행할 수 있냐"며 영덕 주민들은 1989년부터 핵폐기장 반대 투쟁을 시작으로 핵시설과 관련된 몸살을 거의 40년째 앓고 있다고 울분을 토했다. 국가기관이 아님에도 한수원에서 만든 절차가 국가 계획에 그대로 수용된다는 것은 이해할 수 없다며 함께 토론하고 실천했으면 좋겠다고 밝혔다.이어 성원기 삼척핵발전소반대투쟁위원회 공동대표는 "영덕 핵발전소 철회하라. 영덕의 핵발전소를 짓는 것을 우리는 모든 것을 걸고 기어이 막아낼 것이다. 그 투쟁의 선포를 하러 이 자리에 모였다"며 핵발전소 주변 주민들의 건강·재산 피해 사례를 공유하고, 영덕 핵발전소는 끝까지 막아낼 것을 다짐했다.서옥림 안동환경운동연합 사무국장은 "영덕은 지난해 초대형 산불로 인한 피해지역인데 국가는 사과나 배상은커녕 지원 일색에 국회는 개발 특례법을 만들었다"며 "제대로 된 조치 없이 신규 핵발전소를 짓겠다는 것은 직무유기이자 2차 가해이며 국가폭력이다"고 규탄했다. 핵으로부터 안전한 사회를 만들기 위해서는 주민과의 연대만이 주체이므로 서로 용기를 잃지 말자고 주장했다.마지막으로 참가자들은 영덕군수실에 성명서를 전달하며 핵발전소 건설 저지를 위해 함께 힘써줄 것을 요구했다.