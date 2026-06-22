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민족·국제

26.06.22 20:59최종 업데이트 26.06.22 21:03

'19년 재임' 앨런 그린스펀 전 연준 의장 별세…향년 100세

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앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도 이사회 의장( REUTERS/연합뉴스)
앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도 이사회 의장( REUTERS/연합뉴스) ⓒ 로이터/연합뉴스

(워싱턴=연합뉴스) 조준형 특파원 = 앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 별세했다고 연준이 22일(현지시간) 발표했다. 향년 100세.

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파킨슨병 합병증으로 투병해온 그린스펀 전 의장은 이날 자택에서 숨졌다고 AP통신 등 외신이 보도했다.

그린스펀 전 의장은 1987년부터 2006년까지 연준 의장을 맡았다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#그린스펀#미연준

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