민족·국제 26.06.22 20:59ㅣ최종 업데이트 26.06.22 21:03 '19년 재임' 앨런 그린스펀 전 연준 의장 별세…향년 100세 연합뉴스(yonhap) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도 이사회 의장( REUTERS/연합뉴스) ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기 (워싱턴=연합뉴스) 조준형 특파원 = 앨런 그린스펀 전 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 별세했다고 연준이 22일(현지시간) 발표했다. 향년 100세. AD 파킨슨병 합병증으로 투병해온 그린스펀 전 의장은 이날 자택에서 숨졌다고 AP통신 등 외신이 보도했다. 그린스펀 전 의장은 1987년부터 2006년까지 연준 의장을 맡았다. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> #그린스펀#미연준 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 아이콘구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사밴스 미국 부통령 "이란과 IAEA 핵사찰단 이란 복귀 합의" 갤러리 오마이포토 체코 맞아 2대1 역전승, 기뻐하는 붉은 악마 1/15 이전 다음 이전 다음 마지막 유세하는 정원오 민주당 서울시장 후보 '재선거' 요구하는 시민들, 3일째 잠실개표소앞 농성 한병도, 정점식 신임 원내대표에 축하 난 선물 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.