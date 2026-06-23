제1회 서대문주민광장대회 개최... 5대 현안 해결 요구

큰사진보기 ▲6월 20일 제1회 서대문주민광장대회 전경 ⓒ 서대문주민광장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서대문 5대 현안 주민요구안 전달식 ⓒ 서대문주민광장 관련사진보기

큰사진보기 ▲박운기 서대문구청장 당선자 ⓒ 서대문주민광장 관련사진보기

20일 오후 5시, 서울 서대문구 남가좌동에 위치한 가재울사거리에서 서대문 5대 현안 신속 해결을 위한 제1회 서대문주민광장대회(이하 광장대회)를 개최했습니다. 서대문 주민 100여 명이 참가한 가운데 이번 지방선거 당선자들을 초청해 주민요구안을 전달했습니다.서대문 주민광장에서는 지난 19일까지 서대문 주민 5003명이 투표해 서대문의 5가지 현안에 대한 우선순위 투표를 진행했습니다. 그 결과 1위 서부선 경전철 공공 신속 추진(1776명) 2위 공공 심야 어린이병원 지정(1351명) 3위 마을버스 공영제(826명) 4위 디지털성폭력 원샷 지원센터 설치(535명) 5위 1인가구 원스톱 지원센터 동별 설치(515명) 순으로 선정됐습니다. 주민광장에서는 5가지 현안을 이번 지방선거 당선자들에게 전달하고 이에 대한 신속한 해결을 촉구하기 위해 주민들의 힘을 모으는 자리라고 대회 개최의 배경을 밝혔습니다.서대문 주민광장 운영위원인 필자는 대회사를 통해 "20년 가까이 주민들이 눈물로 요구해 온 오랜 숙원사업부터, 최근 심각해진 디지털 성폭력 문제, 그리고 급증하는 1인가구 지원 대책까지, 시대에 따라 현안은 계속 변화하고 있다"며 빠른 해결을 촉구했습니다.이어 "서대문 주민광장의 꿈은 명확합니다. '각자도생'이 아니라 '같이 살겠다'는 동네를 만드는 것, '따로 가자'가 아니라 '같이 가겠다'는 지역의 정치를 바꾸는 것입니다. 주민 여러분이 들려주신 이 변화의 바람을 서대문주민광장이 가장 앞장서서 담아내고 실현하겠다"고 전했습니다.광장대회에 참석한 박운기 서대문구청장 당선자는 서대문 5대 현안 결과의 우선순위 투표 결과를 지켜본 뒤 "예상했던 결과인 것 같다. 저 역시도 선거를 치르면서 많은 분들의 요구를 들었기 때문에 이런 결과들이 나온 것 같다"고 말했습니다.이어 "(주민들이) 주신 5대 현안은 저도 생각한 거 굉장히 빠르게 진행할 것"이고, "서부선은 제 권한은 아니다. 주민들과 함께 강력하게 요구해서 빠르게 착공할 수 있도록 하겠다"고 밝혔습니다. 마지막으로 "이 약속을 꼭 드린다. 제가 7월 1일 취임하고 1호 싸인은 주민자치회 부활이다. 오늘의 주민대회같은 주민들의 의견들이 정말 각 동의 주민자치회를 통해 의견을 수렴되는 과정을 거치겠도록 하겠다"라고 전했습니다.김영호 서대문구을 국회의원은 축하영상을 통해 "이번에 지방의원으로 선출된 더불어민주당 소속 의원들과 박운기 구청장님과 함께 주민들이 명령하신 여러 가지 현안 하나하나 잘 풀어나가도록 하겠다"며 "주민들의 목소리를 소중히 경청하며 서대문의 현안들이 실질적으로 해결될 수 있도록 여기 모이신 모든 정당, 시민들과 잘 연합해서 해결하도록 하겠다"고 말했습니다.이날 출범한 서대문 주민광장은 출범선언문을 통해 "민주주의 발전의 역사에서 '지역'은 불의에 저항하는 도화선이자 마지막 보루였다. 이제 우리는 광장의 민주주의를 우리들의 삶터이자 일터인 이곳, 서대문에서 다시 꽃피우고자 한다. 몇몇 정치인에게 정치를 맡겨두는 시대를 너머, 주민이 직접 참여하고 행동하며 정치하는 '주민 직접 민주주의'의 시대를 열어낼 것"이라고 주민광장 출범의 취지를 밝혔습니다.이어 "서대문주민광장은 주민의 직접 정치로 시민권력을 실현한다. 대의 민주주의의 한계를 극복하고, 서대문구민들이 광장에 모여 자유롭게 토론하고 지역을 바꿀 정책을 직접 만드는 미래로 나아가자. 우리는 시민권력이 지역 사회의 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있도록 할 것이다. 나아가 직접 민주주의 실현과 평등, 평화를 꿈꾸는 광장의 당당한 주인으로 함께할 것"이라며 향후 활동 계획을 알렸습니다.광장대회의 마무리는 주민들이 직접 소원지를 걸며 이루어지길 바라는 순서로 진행됐습니다. 서대문 5대 현안을 포함하여 가좌역 경의중앙선의 배차 간격을 축소해서 서대문 남가좌동에 북가좌동에 사는 청년들이 강남지역으로 출근을 많이 하는데 이러한 어려움을 해소해 다른 지역으로 이사가야 하는 어려움을 없앨 수 있다고 요구했습니다.