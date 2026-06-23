공소청-중수청 설치 후, 형사법체계 어떻게 해야 할까

큰사진보기 ▲형사사법체계 개혁 토론회참여연대 주최로 22일 오후 1시부터 참여연대 2층 아름드리홀에서 ‘형사사법체계 개혁방안 1차 토론회가 열렸다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

"지난 윤석열 정부 3년 동안 검찰은 수사권을 정치적 통치의 수단으로 활용하는 '수사통치' 현상을 극대화했으며, 검사들이 법무부 및 외부 권력기관의 핵심 요직을 장악하며 행정부 전반으로 권력을 확장하는 '검찰국가화'를 초래해 헌법상 권력분립의 원칙과 민주적 헌정질서를 본질적으로 훼손했다. 수사기관과 기소기관의 융합 체제는 필연적으로 헌정상의 위험으로 귀결된다."

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22일 한 형사사법체계 개혁 토론회에서 유승익 명지대 헌법학 객원교수의 말이다.정부조직법 개정에 따라 오는 10월 2일 공소청·중수청 출범이 100여 일 앞으로 임박했다. 하지만 형사소송법 개정 논의는 지연되고 있다. 정부의 형사소송법 개정안 준비는 밀실에서 진행돼 그 내용을 확인하기 어렵기 때문이다.이와 관련해 22일 오후 1시부터 참여연대 주최로 참여연대 2층 아름드리홀에서 '공소청·중수청 설치 후 형사사법체계, 무엇이 변화해야 하는가'를 주제로 형사사법체계 개혁 방안에 대한 1차 토론회를 했다.한상희 참여연대 공동대표가 진행한 이날 토론회에는 '수사-기소의 완전한 조직적 분리'라는 개혁 원칙에 뜻을 모았고 구체적인 설계 방안을 논의했다.'법무부 탈검찰화와 공소청 조직 개편방안'에 대해 첫 발제를 한 유승익 참여연대 사법감시센터 소장(명지대 헌법학 객원교수)는 "이재명 정부 출범 이후에도 윤석열 정부 시기 확대된 '재검찰화'가 경로의존성을 갖고 이어지고 있다"며 "법무부 직제에서 검사 보임 규정을 전면 삭제하고 개방형 직위를 확대하는 일명 '법무부의 완전한 문민화'하는 방안 등"을 제안했다.그는 법무부 검찰 장악 및 외부 파견의 구조적 문제점으로 ▲권력분립의 훼손과 '수사통치'의 ▲수단화 법무행정의 전문성 및 책임성 약화 ▲형사사법의 객관성 상실과 정치화 등을 지적했다.이어 법무부 탈검찰화 및 검사의 외부기관 파견 제한을 위한 개선방안으로 ▲법무부 직제 개정 및 개방형 직위 확대 (법무부의 완전한 문민화) ▲외부기관 파견의 엄격한 제한과 파견심사위원회의 실질화 ▲탈검찰화 및 전문성 제고를 위한 법무부 제2차관 신설 등을 제안했다.그는 "공소청 기능의 대폭 축소, 지방공소청 중심의 실질적 권한 분산, 직접수사 부서의 전면 폐지 등을 강조"하며 "기소심사부·공판부·인권보호부 중심으로 내부 편제 재편"을 제안했다.'형사소송법 근본적 변화에 대한 고찰을 바탕으로 형사사법체계 개정방향'에 대해 발제를 한 한상훈 연세대 법전원 교수는 "검사의 수사권, 특히 강제수사권은 폐지하되, 제한적 범위의 조사권을 신설해야 한다"며 "검사의 조사권은 의무이자 권한으로 전문 증거에만 입각하여 기소 여부나 영장청구여부를 결정하여 실체적 진실에 소홀할 수 있는 문제점을 개선할 것"이라고 밝혔다.이어 "검사의 피의자 조사는 철저히 피의자의 동의에 기반해야 하며, 진술거부권을 행사하면 일체의 조사는 허용되지 않는다"며 "증거보전청구 제도 등을 개선하여 검사의 영장청구권 등에 대한 견제가 이루어져야 한다. 장기적으로는 경찰 등 다른 수사기관도 영장을 청구할 수 있도록 개헌이 필요하다"고 밝혔다.특히 "공수처는 수사권을 독점한 경찰과 기소권, 영장청구권을 독점한 검사에 대한 견제와 균형의 장치로서 유지되어야 한다"며 "나아가 경무관 미만의 경찰, 중수처 수사관 등에 대하여도 공수처의 수사 및 기소권이 확대되어야 한다"고 피력했다.토론에 나선 김남준 변호사는 "검찰권력 남용의 원인은 일부 정치검사의 직접수사권 과잉 행사에만 있었던 것이 아니다. 더 근본적으로는 수사권, 기소권, 영장청구권이 하나의 조직에 결합되어 있었던 구조에 있었다"며 "따라서 해법도 일부 정치검사를 처벌하거나 직접수사권 일부를 제한하는 데 그쳐서는 안 된다. 수사권과 기소권을 제도적·조직적으로 분리해야 한다. 그리고 그 분리가 보완수사권 등의 우회로를 통해 다시 무너지지 않도록 해야 한다"고 밝혔다.아울러 그는 "공소청 검사의 역할은 직접수사가 아니라 증거의 적법성·충분성을 심사하는 기소심사와 공소유지, 그리고 구체적이고 문서화된 보완수사요구에 한정되어야 한다"고 말했다.이어 "법무부와 외부 행정기관에 검사 인력이 잔류하여 정보수집과 정책관여, 우회적 사건개입의 통로로 기능한다면 공소청으로 체제 전환한 의미는 약화될 수밖에 없다"며 "법무부는 검찰 또는 공소청의 이해를 대변하는 기관이 아니라, 국민의 기본권과 법무정책을 책임지는 기관으로 재정립되어야 한다"고 강조했다.박용대(민변 사법센터 소장) 변호사는 "과거 강기훈 유서대필 조작 사건, 김건희 도이치모터스 주가조작 사건 불기소 등을 보면, 기소권과 동시에 수사권과 유사한 권한을 가진다면 여전히 이들의 풀어줄 결심과 괴롭힐 결심의 부작용을 막을 제도적 장치가 없다"며 "조사권 신설 등의 대안보다, 행정조사기본법상 행정조사의 틀 내에서 해결하는 게 바람직하다"고 밝혔다.이어 "형사소송법 개정에 담길 구체적 과제로 수사-기소의 완전한 분리(보완수사권을 허용하지 않음), 보완수사 요구의 이행기한 명문화, 입건 전 조사 절차의 법률화, 피의자신문 영상녹화 의무화, 압수수색영장 사전심문제도 도입, 수사심의위원회 및 수사인권보호관 설치, 고소인 등의 검사 면담 신청 제도 신설 등"을 밝힌 후 "수사기관의 수사종결권을 사실상 부정하는 전건송치 제도는 검사에게 전건 기소를 요구하지 않으면서 수사기관에만 책임을 묻는 모순적인 주장"이라며 반대 입장 분명히 했다.최정학 방송통신대 법학과 교수는 "형사소송법 개정과 관련해서는 여기에서 언급되지 않은 여러 쟁점들, 예컨대 경찰의 수사권 통제나 공소청의 기소권 통제, 특사경의 수사권 문제 등도 있다"고 지적 한 후 "원칙적으로 수사가 불충분하다고 판단되면 보완수사를 요구해야 할 것이고, 검사의 조사는 최소화되어야 한다는 면에서 검사가 당사자들을 소환할 수는 없고 다만 그들이 검사와의 면담을 원할 때에 한해서 이를 허용하자는 주장도 있다"고 밝혔다.한편 참여연대는 형사사법체계 개혁 토론회는 오는 29일 2차 토론회 '공소청·중수청 설치 후 형사사법체계, 연착륙 방안은 무엇인가'에 이어, 오는 7월 6일 3차 토론회 '공소청·중수청 설치 후 형사사법체계, 권한 남용 통제 방안은 무엇인가'를 진행한다.