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민족·국제

26.06.22 20:46최종 업데이트 26.06.22 20:46

밴스 미국 부통령 "이란과 IAEA 핵사찰단 이란 복귀 합의"

스위스 1차 고위급 협상 마친 뒤 기자회견... "이란과 최종합의 성공 위한 훌륭한 토대 마련"

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JD 밴스 미국 부통령이 18일(현지시각) 워싱턴 DC 백악관 브래디 브리핑룸에서 언론 브리핑을 하고 있다.
JD 밴스 미국 부통령이 18일(현지시각) 워싱턴 DC 백악관 브래디 브리핑룸에서 언론 브리핑을 하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스

(서울=연합뉴스) 곽민서 기자 = 미국과 이란이 국제 핵사찰단의 이란 내 활동 재개에 합의했다고 22일(현지시간) JD 밴스 미국 부통령이 전했다.

AFP 통신에 따르면 밴스 부통령은 이날 스위스 루체른 뷔르겐슈토크 리조트에서 기자회견을 열어 "이란은 국제원자력기구(IAEA) 사찰단을 자국으로 다시 초청하는 데 동의했다"고 말했다.

밴스 부통령은 "이것은 미국 국민들에게 중요한 사건이자, 이란의 핵무기 프로그램을 영구적으로 비핵화하거나 영구적으로 종식하기 위한 첫걸음"이라고 강조했다.

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핵사찰단 복귀는 이번 주 중으로 예정돼 있으며, 이르면 이날 중에도 복귀가 가능할 것으로 보인다고 밴스 부통령은 덧붙였다.

밴스 부통령은 또 "미국과 이란이 최종 합의에 이르기 위한 훌륭한 토대를 마련했다"고 밝혔다.
그는 이란 측 대표단이 협상장을 이탈했다는 일부 보도를 부인하며 앞으로 몇 주간 실무 협상이 이어질 예정이라고 덧붙였다.

앞서 미국과 이란은 스위스 루체른에서 무박 2일간 1차 고위급 협상을 진행했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#밴스부통령#이란#IAEA

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