한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

선선한 슬픔

- 유수연

나무를 세고 싶은 마음이 들지 않을 때 숲이라고 부를까 혼자 있고 싶을 땐 언덕이 되어볼까 기대고 싶으면 바람을 부를까

흔들리는 건 지탱해주고 있다는 거잖아

버틸 수 있는 건 숨겨진 뿌리가 있기 때문이니까

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오래 서 있는 그림자야

오래 버틴 뿌리가 그리워한 어둠아

달라붙을 몸을 내어줄 수 있겠니

여름만 울다 갈게

큰사진보기 ▲오래 묻힌 뿌리가 선선한 그늘을 내어주는 순간 ⓒ ⓒ박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_ 시집 <사랑하고 선량하게 잦아드네>, 문학동네, 2024시인_ 유수연: 2017년 조선일보 신춘문예를 통해 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <기분은 노크하지 않는다><사랑하고 선량하게 잦아드네>가 있다.여름의 뿌리에 대해 생각해 본 적 있었나. 무성한 잎과 가지들이 머리 위에서 빛을 흩뿌릴 때에, 바람 따라 모양을 달리할 때에, 뿌리를 떠올린 적 있었나.여름, 무성함에 경탄하며 시간을 다 보낼 수 있다. 뜨거움 아래의 감각을 기쁘게 받아들일 수 있다. 그러나 만물을 낱낱이 비추는 강렬한 빛 아래서 누군가는 제 살을 감추고 싶을 것이고, 어둡고 찬 곳을 의지하게 될 것이고.여름, 우리는 꽃과 잎과 여름 과실 아래서 기뻐하지만 이들을 살아 있게 하는 것은 흙 아래의 뿌리. 삶을 가능하게 하는 고요. "여름만 울다 갈게"라는 문장이 너그럽게 느껴지는 것은, 먼저 울어주는 시인이 있기 때문일 것이다. 잊지 마, 잠깐 울다 일어나도 너의 뿌리는 여전히 같은 곳에 존재해. 가장 깊은 곳에서 같은 모습으로 존재해. 그렇게 말해주는 것만 같다. (연정모 시인)