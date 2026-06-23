열무김치 담글 때 찹쌀풀 대신 이걸로... 간단한데 깊은 맛이

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열무김치 담글 때는 님 생각이 절로 나서

걱정 많은 이 심정을 흔들어 주나

논두렁에 맹꽁이야 너는 왜 울어

안타까운 이 심정을 흔들어 주나

맹이야 꽁이야 너마저 울어

아이고 데고 요 맹꽁아 어이나 하리

<맹꽁이 타령> 중에서

큰사진보기 ▲열무짜박이김치서너시간 후 뚜껑을 열어보니 매콤하고 아릿한 냄새가 나며 맛있게 잘 익어가고 있습니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

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"오늘은 열무랑 얼갈이배추 사서 열무짜박이 좀 담그려고."

큰사진보기 ▲믹서기에 갈 재료찬밥과 사과,홍고추,무,새우젓을 넣고 믹서기에 갈아볼까요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

유월이 되면 생각하지 않으려 해도 자꾸만 입술 끝에 맴도는 노래가 있다. 며칠 전부터는 설거지를 할 때도, 청소를 할 때도 나도 모르게 이 노랫가락을 흥얼거리고 있었다. 예전 마당에서 엄마가 자주 부르던 고단한 인생의 노동요였다.특히 열무김치를 담글 때면 엄마가 단골로 부르던 노래라, 앞자락 노랫말은 아직도 기억이 난다. 돌이켜보면 쨍쨍 내리쬐는 여름날, 엄마는 수건으로 이마의 땀방울을 훔치며 이 노래를 부르셨다. "아이고 데고 요 맹꽁아 어이나 하리" 하시는 대목에 이르면, 삶이 고단해서 그러는지 아니면 정말로 맹꽁이가 안타까워 그러는지 어린 마음에도 그 가락이 참 애달프게 들렸다. 매콤하고 아릿한 열무 냄새 사이로 울려 퍼지던 엄마의 낮고 아련한 목소리가 지금도 귓가에 맴도는 것만 같다.우리 집은 보통 열흘에 한 번 정도 장을 본다. 그런데 이번 달에는 유독 바쁜 일이 겹치는 바람에 시장 갈 날을 번번이 놓치고 말았다. 냉장고가 바닥나다 못해 구멍이 날 지경이 되자, 지난 명절에 선물로 들어와 아껴두었던 스팸까지 탈탈 털어 구워 먹었다. 삼시 세 끼 꼬박 집밥을 먹는 우리 부부의 식탁이 이토록 빈약해졌으니, 이젠 정말 장보기를 미룰 일이 아니었다.장을 보러 가는 길, 운전석 옆에 앉은 남편에게 슬그머니 말을 건넸다.남편은 대답 대신 입꼬리를 양쪽 귀에 철커덕 걸어 보였다. 말은 안 했어도 그 표정에 반가움이 가득했다. 바쁘다는 핑계로 그동안 소홀했던 식단이 떠올라 미안한 마음이 스쳤다.필요한 식재료와 생필품을 서둘러 고른 뒤 야채 코너로 향했다. 내 입을 들썩이게 만든 그 초록빛 녀석들을 만나기 위해서다. 싱싱한 열무 두 단과 얼갈이배추 한 단을 덥석 골라 담았다. 그리고 알싸한 홍고추 한 봉지와 튼실한 무도 하나 곁들였다. 아무리 바쁘고 피곤하더라도 오늘은 꼭 짜박이를 완성하겠다는 다짐을 하면서.엄마는 내가 어릴 때부터 '열무짜박이김치'를 자주 만들어 주셨다. 다른 집들은 대개 시원한 열무 물김치를 해 먹었지만, 우리 집은 언제나 국물을 자박하게 잡은 짜박이였다.내가 초등학교에 다닐 무렵만 해도 냉장고가 귀한 시절이었다. 남은 밥은 소쿠리에 퍼서 정지(부엌) 천장 한가운데 늘어뜨린 철사 고리에 대롱대롱 매달아 두었다. 밥이 쉬지 않게 하려는 어른들의 지혜 어린 풍경이었다. 열무짜박이김치를 비롯한 밑반찬들은 물을 가득 받은 커다란 대야에 동동 뜨게 해두었다. 음식을 상하지 않게 하려면 하루에 두세 번씩 대야의 물을 갈아주어야 했다. 마당 펌프가에서 지하의 살얼음 같은 차가운 물을 뿜어 올려 대야를 채우던 기억이 아직도 선하다. 여간 성가신 일이 아니었지만, 그때는 동네 사람들 모두가 그렇게 살았다. 돌이켜보면 그 불편함 속에서도 우리 집 여름 밥상은 늘 시원하고 싱글싱글했다.열무짜박이김치는 내가 결혼하고도 한참의 시간이 흐른 뒤에야 엄마에게 제대로 배웠다. 만드는 법은 생각보다 간단하면서도 지혜롭다. 보통 물김치나 짜박이김치를 만들려면 찹쌀풀이나 밀가루풀을 쑤어야 한다. 푹푹 찌는 여름날에 뜨거운 풀을 쑤고 또 그걸 식히려면 불 앞에 서서 진땀을 빼야 한다.그런데 엄마는 찬밥을 믹서기에 갈아 풀 대용으로 썼다. 한 김 식힐 필요도 없고, 밥풀이 익으면서 은근히 깊은 맛을 내기 때문이다. 이제는 나도 늘 이 방법을 쓴다. 찹쌀풀을 넣은 김치가 깔끔하고 청량한 맛이라면, 찬밥을 썩썩 갈아 넣은 짜박이김치는 아주 구수하고 깊은 맛이 난다. 익을수록 국물이 뽀얗고 걸쭉해지면서 열무 줄기마다 양념이 착 달라붙는데, 그 감칠맛이 가히 일품이다. 불 앞에 서지 않고도 이런 깊은 맛을 내니 이보다 더 현명한 여름나기 비법이 어디 있을까.먼저 열무와 배추를 가위로 숭덩숭덩 잘라 소금물에 재워 둔다. 자꾸 뒤적이면 풋내가 나기 때문에 딱 한 번만 얌전하게 뒤집어주어야 한다. 숨이 죽는 동안 찬밥과 홍고추, 마늘, 사과 생즙, 무, 새우젓을 물과 함께 믹서기에 넣고 곱게 간다. 간은 까나리 액젓과 참치 액젓을 황금 비율로 맞춘다. 잘 절여진 열무를 깨끗이 씻어 물기를 뺀 뒤, 김치통에 차곡차곡 담고 준비한 양념을 자박하게 부어주면 끝이다. 하룻밤을 실온에서 알맞게 익혀 맛이 들면 냉장고에 넣으면 된다.열무짜박이김치는 입맛 없는 여름철 최고의 효자 반찬이다. 보글보글 된장찌개를 끓여 열무를 듬뿍 넣고 슥슥 비벼 먹어도 좋고, 새콤달콤하게 비빔국수를 비벼내면 집 나간 입맛도 단숨에 돌아온다. 시판 동치미 육수를 살짝 부어 냉면 위에 고명으로 올리면 유명 맛집 부럽지 않은 열무냉면이 뚝딱 완성된다.사실 지난해 여름에는 게으름이 도져 짜박이김치를 직접 담그지 못했다. 대신 반찬 가게에서 몇 번이나 사다 먹었다. 맛은 깔끔하고 달콤했지만, 사 먹는 김치는 먹을 때마다 가슴 한구석이 헛헛했다. 직접 담그면 한 번 사 먹을 돈으로 한 달은 족히 먹는다는 걸 빤히 알면서도 몸과 마음을 움직이기가 왜 그리 무거웠는지 모른다. 플라스틱 통에 정갈하게 담긴 김치를 보며 편리함에 길들여진 내 게으름이 내심 부끄러웠던 모양이다. 차가운 펌프물에 손을 적셔가며 가족들의 여름 밥상을 지켜내던 옛날의 엄마에 비하면 나는 너무 편하게 사는 것 같아 마음 한편이 찔리기도 했다.올해는 자꾸만 입가에 맴돌던 엄마의 노래를 마음으로 받아들이기로 했다. 마음을 먹고 나니 시간도 그리 오래 걸리지 않았다. 1시간 20분이면 뚝딱 만들어지고, 적은 비용으로 한 달은 너끈히 풍성해지니 이보다 더 좋을 수 없다.서너 시간이 지난 후, 베란다에 둔 김치통 뚜껑을 살며시 열어보았다. 공기 사이로 신기하게도 옛날 엄마가 해주던 매콤하고 아릿한 그 손맛의 냄새가 확 올라왔다. 맛있게 잘 익어간다는 신호다.열무짜박이김치를 밥상에 올리는 이 계절이 되면, 맹꽁이 타령을 부르며 땀을 훔치던 엄마의 거친 손과 그 깊은 손맛이 사무치도록 그리워진다.