"콧구멍도, 내 삶도 내 거" 웃음치료사가 전하는 인정의 힘

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"저는 인사할 때 저만의 인사 멘트가 있어요. '안녕하십니까, 날마다 행복을 선택하고 행복한 삶을 살아가는 언어 예술가 오행자 인사드립니다' 이렇게 해요."

큰사진보기 ▲서울시 관악구 소재의 사무실(봉숭아학당 문화혁신학교)에서 만난 오행자 교수 ⓒ 남궁진서 관련사진보기

"사람은 누구나 인정받고 싶어 하잖아요. 존중 받고 싶고 사랑 받고 싶고. 그런데 정작 자기 자신은 인정하지 않아요."

AD

"'아니에요', '제가 뭘요'부터 하잖아요. 그런데 그것도 (스스로를) 인정하지 못하는 거예요."

"하고 싶은 게 있는데도 남 눈치 보느라 못 하는 사람이 많아요. 잘난 척한다고 할까 봐, 욕먹을까 봐. 그런데 해보지 않으면 내가 뭘 좋아하는지, 뭘 잘하는지 평생 모르잖아요. 기회를 잡는 사람이 되어야죠."

"내가 내 삶을 '오픈'하지 못한다는 것은 아직도 (내가 내 삶을) 인정하지 않는다는 얘기예요."

"이혼할 수도 있지, 애들 아플 수도 있지. 누구에게나 올 수 있는 일이잖아요. 인정하기 쉽지 않은데 (결국은) 변하지 않는 사실이잖아요. 이럴 때, 사실을 받아들이는 나의 생각은 바꿀 수 있잖아요. 나의 모습이 마음에 들든 안 들든, 나를 내가 먼저 인정할 때 남도 나를 인정하고 사랑해 줄 수 있어요."

"제 콧구멍이 싫다고 없어지는 건 아니잖아요. 결국 인정해야죠. 내 콧구멍도 내 거고, 내 삶도 내 삶이니까."

"감정을 억누르려고 하지는 않아요. 최대한 분리해서 보려고 노력하죠. 그래도 마음이 올라올 때가 있어요. 그럴 때는 '왜 이런 감정이 생겼을까' 바라보고 인정해 주려고 해요. 결국 그 감정도 제 몫이니까요."

큰사진보기 ▲크게, 길게, 온몸으로, 단전에 힘을 주는 웃음을 짓고 있는 오행자 교수 ⓒ 남궁진서 관련사진보기

"웃는 사람이 좋잖아요. 결국 사람들은 웃는 사람에게 가게 되더라고요. 웃음은 그냥 '내가 숨 쉬는 삶'인 것 같아요."

지난 4월 7일 인천 문학구장에서 열린 SSG 랜더스 경기. 시구를 위해 마운드에 오른 사람은 유명 배우도, 가수도 아니었다. 웃음 치료사이자 강연가로 활동하는 오행자씨였다. 지난 9일, 그를 만나 이야기를 들어봤다.오씨는 다양한 방송 활동과 강연을 통해 웃음과 행복, 관계에 대해 전하고 있다. 그는 자신을 단순히 웃음 치료사라고 소개하지 않는다.그는 사람의 마음을 움직이는 것은 결국 '언어'라고 말했다. 누군가의 말 한마디가 상처가 되기도, 위로가 되기도 하는 만큼, 자신의 말이 누군가에게 희망이 될 수 있다면 그것이 곧 '언어 예술가'라고 설명했다. '웃음' 역시 단순한 감정 표현이 아니라 사람의 마음을 여는 도구로 작용한다고 말했다.그는 자신의 강연에서 참가자들이 서로를 칭찬하는 '칭찬 게임'을 자주 진행한다고 설명했다. 그러나 많은 사람들이 칭찬을 잘 받아들이지 못한다고.오씨는 사람들이 타인의 평가에는 민감하면서도 정작 자신을 있는 그대로 받아들이는 데는 익숙하지 않다고 설명했다. 남의 시선을 의식하는 이유도 같은 맥락이라고 했다. 그는 강연에서 만나는 사람들에게 '제가 먼저 해보겠습니다'라는 말을 시켜본다고 했다.이런 그도 처음부터 자신을 인정할 수 있었던 것은 아니었다. 이혼을 겪었고, 우울증과 알코올 의존으로 힘든 시간을 보낸 적도 있었다고 했다. 희귀병을 앓고 있는 딸은 여러 차례 뇌 수술을 받아야 했다. 한때는 그런 경험들을 드러내는 것이 부담스러웠다고 했다. 하지만 지금은 강연에서 자신의 이야기를 먼저 꺼낸다.그는 과거를 지우려 하기보다 삶의 일부로 받아들이게 됐다고 말했다.그는 강연에서 종종 자신의 '콧구멍' 이야기를 꺼낸다고 했다. 콧구멍은 어린 시절 놀림을 받으며 오랫동안 콤플렉스로 여겼던 부분이다.그는 자신을 인정하는 일 역시 자신의 감정을 들여다보는 것에서 시작된다고 말했다.인터뷰를 마칠 무렵, 스스로에게 '웃음'이 무엇인지 물었다. 그는 웃음이 '건강과 관계, 행복을 이어주는 가장 기본적인 힘'이라고 설명한다.