민형배 "정청래 연임 도전? 할 수밖에 없지 않나"

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 22일 유튜브 채널 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 발언하고 있다. 2026. 6. 22 ⓒ 김어준의 뉴스공장 관련사진보기

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민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 22일 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 정청래 대표의 연임 시도 가능성에 대해 "지금으로서는 출마할 수 밖에 없게 된 것 아닌가"라고 말했다.민주당 소속인 민 당선인은 이날 유튜브 채널 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 관련 질문을 받고 "(정 대표가 지금) 이상하게 몰렸다. 개인적으로 이렇게 해서 출마를 안 하면 밀려나는 모양이 되지 않겠느냐"며 이 같이 언급했다.민 당선인은 이어 "이재명 정부 국정 성공 방향과 일치하는 길을 제시한 쪽이 전당대회에서 이길 거라고 본다"고도 했다.또한 "겉으로 보기에 누가 대통령의 지지를 받느냐는 것은 중요하지 않다"고 언급해 정 대표의 연임 도전에 우호적인 입장을 내비친 것으로 해석될 수 있는 발언을 내놓기도 했다.그러면서 "실질적으로, 최종적으로 민주당의 어떤 길이 이재명 정부의 성공으로 연결될 것인가, 그걸 제대로 제시하고, 그런 태도가 명확한 쪽이 (당 대표 선거에서) 이길 것"이라는 전망도 했다.이에 진행자인 김어준씨는 "답변하기 어려운 말인데 하셨네"라고 말했다.그러자 민 당선인은 "지금 상황으로서 그렇다는 것이지 최종적으로 (정 대표가) 어떤 선택을 할 것인지는 모른다"고도 했다.약 2개월 앞으로 다가온 민주당 당대표 선거에는 정 대표와 김민석 국무총리, 송영길 의원 등의 출마가 거론되고 있다.한편 민 당선인은 이번 지방선거 당선 요인에 관한 물음에는 "호남에서 지지는 민형배를 보고 찍는 게 아니다"며 "이재명 대통령과 정청래 대표가 이끄는 민주당에 대한 평가가 반영됐다"는 취지로 언급했다.당내 경선 승리 요인에 관해서는 "이 대통령이 경기지사로 재임하던 당시 제가 호남 국회의원 중에서 가장 먼저 지지를 표명한 점과 검찰 개혁을 추진하는 과정에서 당을 위해 탈당한 이력 등이 민주당 경선 과정에서 지지로 연결된 것으로 보고 있다"고 말했다.민 당선인은 진행자가 '삼성전자·SK하이닉스가 광주전남에 투자한다는 것 아니냐고 묻자, "소문이 그렇게 돌고 있다"고 말했다.