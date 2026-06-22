민형배, 문화·예술 분야 시민대화서 '광주은행' 언급 왜?

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 22일 나주혁신도시 동신대 한방병원에서 열린 '문화·관광·스포츠 분야' 시민과의 대화에서 발언하고 있다. 2026. 6. 22 ⓒ 민형배 당선인 인수위 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲광주은행 본점. ⓒ 광주은행 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 22일 "대기업들 중에서, 아니 광주은행 정도면 괜찮은 문화예술 공간 하나 정도는 (운영)해야 되는 거 아니냐"고 말했다.민 당선인은 이날 오후 나주혁신도시 동신대한방병원 대회의실에서 열린 '특별시민과의 대화(문화·관광·스포츠 분야)'에서 "제 생각은 기본적으로 그런데, 가만 보니까 아무도 그런 얘기를 하지 않는다"며 이같이 언급했다.민 당선인의 이런 언급은 문화·관광·스포츠 분야 시민 타운홀미팅 성격의 행사에서 참석자 다수가 "공연장이 부족하다" "교육과 공연을 병행할 문화 공간을 확충해 달라"는 요청을 하자, 즉석에서 답하는 과정에서 나왔다.민 당선인은 자신이 광주 광산구청장(2010~2018, 재선)으로 재임할 당시 공공극장 관련 사업을 추진했던 경험을 소개한 뒤 "광역단체와 기초단체(시·군·구)는 물론 민간에서도 공공예술이라고 할 만한 것들이 있다"고 자신의 생각을 피력했다.이어 "가령 대기업들 중에서, 아니 광주은행 정도 되면 괜찮은 문화예술 공간 하나 정도는 (운영)해야 되는 거 아니냐"며 "기본적으로 그렇게 생각하는 데 아무도 그런 얘기를 하지 않는다"고 말했다.그러면서 "우리가 기업 유치를 잘하고, 기업을 잘 키우면, 기업들이 문화예술 영역에서도 사회공헌 사업을 할 수 있도록 하고 (해야 하지 않겠느냐)"고 덧붙였다.금융감독원 전자공시시스템(DART)에 공시된 광주은행 사업보고서를 보면, 광주은행은 최근 3년 연속 영업이익 3000억 원대, 당기순이익 2000억 원대를 기록했다.2023년 영업이익 3124억 원·당기순이익 2397억 원, 2024년 3750억 원·2865억 원, 2025년 3624억 원·2664억 원이다.지역 사회에서는 이런 수익 규모에 걸맞은 사회공헌 확대 필요성이 꾸준히 제기되고 있는데, 민 당선인의 이날 언급도 이러한 여론을 고려한 것으로 해석된다.