"병원 아닌 집에서 마지막을", 여주시 통합돌봄이 지킨 한 어르신의 소원

큰사진보기 ▲여주시가 추진 중인 의료·요양 통합돌봄사업이 말기 암 환자가 삶의 마지막 순간까지 자신이 살던 집에서 가족과 함께 시간을 보내며 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 지원해 주목받고 있다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 추진 중인 의료·요양 통합돌봄사업이 말기 암 환자가 삶의 마지막 순간까지 자신이 살던 집에서 가족과 함께 시간을 보내며 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 지원해 주목받고 있다.최근 여주시에 거주하는 70대 김모 어르신은 갑작스럽게 췌장암 4기 진단을 받았다. 의료진은 입원형 호스피스를 권유했지만, 김 어르신은 "마지막 순간만큼은 가족과 함께 집에서 보내고 싶다"며 퇴원을 희망했다.그러나 보호자는 통증 악화와 응급상황 발생에 대한 부담으로 선뜻 결정을 내리지 못했다. 이 과정에서 여주시의 의료·요양 통합돌봄사업을 안내받으며 상황은 달라졌다.여주시는 장기요양 재택의료센터를 즉시 연계해 통증 및 증상 관리, 응급상황에 대비한 건강 모니터링을 지원했다. 여기에 식사와 가사지원 등 일상생활 돌봄 서비스도 함께 제공하며 환자와 가족의 부담을 덜었다.그 결과 김 어르신은 병원이 아닌 자신이 살던 집에서 가족과 함께 시간을 보내며 안정적으로 생활할 수 있게 됐다.이번 사례는 말기 중증질환자와 가족이 퇴원 이후 겪을 수 있는 돌봄 공백을 지역사회 통합돌봄 체계가 메운 대표 사례로 평가된다. 의료와 요양, 복지서비스를 유기적으로 연계함으로써 시설 중심 돌봄을 넘어 지역사회 안에서 존엄한 삶을 이어갈 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다.여주시 관계자는 "의료·요양 통합돌봄사업은 시민들이 살던 곳에서 필요한 의료와 돌봄 서비스를 받을 수 있도록 지원하는 것이 핵심"이라며 "앞으로도 돌봄이 필요한 시민들이 지역사회 안에서 안전하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 촘촘한 지원체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.