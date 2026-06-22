메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

26.06.22 18:12최종 업데이트 26.06.22 18:12

러브버그 떼습격 시작됐다... 하남시 방역·예찰 강화

원고료로 응원하기
경기 하남시는 최근 이른 무더위와 높은 습도 등 계절적 요인으로 ‘러브버그’(붉은등우단털파리)가 예년보다 일찍 대량 발생함에 따라 시민 불편을 최소화하기 위한 행동요령을 안내하고 취약지역 중심의 방역과 예찰 활동을 강화하고 있다고 22일 밝혔다.
경기 하남시는 최근 이른 무더위와 높은 습도 등 계절적 요인으로 ‘러브버그’(붉은등우단털파리)가 예년보다 일찍 대량 발생함에 따라 시민 불편을 최소화하기 위한 행동요령을 안내하고 취약지역 중심의 방역과 예찰 활동을 강화하고 있다고 22일 밝혔다. ⓒ 박정훈

경기 하남시는 최근 이른 무더위와 높은 습도 등 계절적 요인으로 '러브버그'(붉은등우단털파리)가 예년보다 일찍 대량 발생함에 따라 시민 불편을 최소화하기 위한 행동요령을 안내하고 취약지역 중심의 방역과 예찰 활동을 강화하고 있다고 22일 밝혔다.

러브버그는 사람을 물거나 질병을 매개하지 않는 무해한 곤충으로 알려졌다. 다만 개체 수가 많을 경우 주거지와 상가, 가로등 주변 등에 무리를 지어 모여들어 시민들에게 불편을 줄 수 있다. 밝은 불빛에 유인되는 특성이 있어 야간 시간대에 건물 외벽이나 창문 등에 집중적으로 모이기도 한다.

최근 전국적으로 러브버그 발생이 증가하는 가운데 하남시에도 관련 문의와 민원이 이어지고 있다. 시는 민원 접수 시 현장 확인 및 방역을 실시하는 등 시민 불편 해소를 위해 신속하고 적극적으로 대응하고 있다.

AD
하남시는 시민 불편을 줄이기 위해 생활 속 행동요령을 실천해 줄 것을 당부했다. 행동요령으로는 야간 조명 밝기 최소화, 출입문 틈새 및 방충망 점검을 통한 실내 유입 차단 등이 있다. 실내로 유입됐을 때는 살충제 사용보다는 분무기로 물을 뿌리거나 휴지, 빗자루 등을 이용해 제거하는 것이 좋다. 외출 시에는 가급적 어두운 색상의 옷을 착용하는 것이 도움이 된다.

하남시보건소 관계자는 "러브버그는 주로 6월 중순부터 7월 초까지 짧은 기간 동안 집중적으로 발생하는 계절성 곤충으로, 발생 후 약 1주일 내외가 지나면 자연적으로 감소하는 특성이 있다"며 "사람에게 직접적인 피해를 주는 해충이 아닌 만큼 과도한 불안보다는 생활 속 예방수칙을 실천해 주시길 바란다"고 말했다.

하남시는 향후에도 모니터링을 통해 시민 불편을 최소화할 계획이며 필요시 취약지를 중심으로 방역작업을 병행할 예정이다.

#하남시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사"병원 아닌 집에서 마지막을", 여주시 통합돌봄이 지킨 한 어르신의 소원


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기