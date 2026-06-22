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26.06.22 18:01최종 업데이트 26.06.22 18:01

성남시, 구미 보도교 개통... 탄천 가로질러 생활권 연결

성남시, 물빛정원~무지개마을 연결... "시민 삶의 질 높이는 중요한 연결 통로 될 것"

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경기 성남시는 분당 구미동 성남물빛정원과 무지개마을을 탄천 위로 가로질러 연결하는 ‘구미 보도교’ 설치를 완료해 22일 개통했다.
경기 성남시는 분당 구미동 성남물빛정원과 무지개마을을 탄천 위로 가로질러 연결하는 ‘구미 보도교’ 설치를 완료해 22일 개통했다. ⓒ 성남시

경기 성남시는 분당 구미동 성남물빛정원과 무지개마을을 탄천 위로 가로질러 연결하는 '구미 보도교' 설치를 완료해 22일 개통했다.

해당 구간은 탄천을 사이에 두고 단절된 주거지와 문화생활 시설 간 연결을 위해 시민들이 보도교 설치를 지속해서 요청해 온 곳이다.

시는 최근 6개월간 총사업비 14억5000만 원을 들여 길이 30m, 폭 6m 규모의 이번 보도교를 설치했다.

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구미 보도교 개통으로 그동안 탄천 건너편에서 성남물빛정원이나 오리역으로 가기 위해 약 140m 떨어진 곳에 있는 오리교로 돌아가야 했던 자전거·유모차·휠체어 이용자 등 무지개마을 주민들의 불편을 해소하게 됐다.

신상진 시장은 "성남물빛정원과 무지개마을을 잇는 보도교 설치는 민원 해소를 넘어 시민 삶의 질을 높이는 중요한 연결 통로가 될 것"이라며 "앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활 인프라 확충에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.

물빛정원은 성남시가 1997년부터 28년간 방치된 구미동 옛 하수처리장 부지(2만9041㎡)에 2025년 조성한 문화복합 공간이다.

산책로(성남두물길)와 뮤직홀(지하 1층, 지상 1층, 연면적 881㎡)이 들어서 매주 기획 공연과 음악회 등이 열리는 문화예술 공간이자 시민 휴식 공간으로 활용되고 있다.

#성남시

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