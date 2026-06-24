권리인가, 압박인가... 소상공인과 소비자 모두 부담스럽게 하는 '리뷰'

큰사진보기 ▲자료 사진배달의 민족, 쿠팡 이츠, 요기요 공식 이미지를 종합해 디자인했다. ⓒ 배민/쿠팡이츠/요기요 관련사진보기

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큰사진보기 ▲자료 그래프리뷰 이벤트 참여 경험이 있는 소비자 중 98.3%가 실제보다 높은 평점을 부여했다고 응답했다. ⓒ 한국소비자원 관련사진보기

큰사진보기 ▲자료 사진배달 플랫폼 내 '사장님 요청에 의한 리뷰 임시 게시중단' 사례 화면 갈무리. 리뷰 삭제 요청, 계정 차단 등과 관련된 소비자 불만이 지속적으로 제기되고 있다. ⓒ 화면캡처 관련사진보기

플랫폼 기반 소비가 일상화되면서 소비자의 '별점'과 '한 줄 평'은 단순한 후기 이상의 의미를 갖게 됐다. 과거에는 지인의 추천이나 방송 프로그램을 통해 맛집 정보를 얻었다면, 이제는 검색창에 표시된 평점이 소비자의 선택을 좌우하는 경우가 많다. 높은 평점은 고객 유입으로 이어지고, 낮은 평점은 매출 감소로 연결되면서 온라인 평판은 매장의 경쟁력을 결정하는 중요한 요소가 됐다.이러한 변화 속에서 리뷰 작성을 유도하는 마케팅도 확산되고 있다. 배달 플랫폼에서는 리뷰 작성 시 사이드 메뉴를 제공하는 이벤트가 흔하게 진행되고 있으며, 오프라인 매장에서도 영수증 리뷰를 남기면 음료나 할인 혜택을 제공하는 경우를 쉽게 찾아볼 수 있다. 문제는 이러한 문화가 소비자와 소상공인 모두에게 부담으로 작용하고 있다는 점이다. 소비자는 솔직한 평가를 남기기 어려워하고, 소상공인은 생존을 위해 리뷰 확보에 매달릴 수밖에 없는 상황에 놓여 있다.실제로 소비자들은 리뷰 작성 과정에서 적지 않은 압박을 경험하고 있다고 말한다. 충남대학교 언론정보학과에 재학 중인 김지원(22)씨는 서비스 메뉴를 받은 뒤 낮은 평점을 남기기 어려웠다고 밝혔다."배달 주문할 때 서비스로 사이드 메뉴를 받고 나면 별점을 낮게 줄 수가 없어요. 음식이 기대에 못 미쳐도 '받은 게 있으니까' 하는 마음이 생기는 거죠."충남대학교 언론정보학과 재학생 진솔(22)씨 역시 비슷한 경험을 전했다. "직원이 옆에 서 있는 상황에서 리뷰를 작성해야 했어요. 무슨 말을 쓰겠어요." 또한 그는 배달음식점에서의 아쉬운 점을 지적하는 리뷰를 남겼다가 판매자의 방어적인 답글을 받은 뒤 리뷰 작성을 꺼리게 됐다고 밝혔다.이처럼 소비자들이 느끼는 부담은 단순한 불편함을 넘어 리뷰 시스템 자체에 대한 불신으로 이어지고 있다. 소비자들은 부정적인 평가를 남기는 과정에서 심리적 압박을 경험하고 있으며, 그 결과 솔직한 후기 대신 침묵을 선택하는 경우도 적지 않다.한국소비자원이 2024년 발표한 조사에 따르면 최근 1년 내 배달 플랫폼 이용자 가운데 77.3%가 리뷰를 작성한 경험이 있다고 답했다. 특히 리뷰 작성 경험자 중 65.2%는 리뷰 이벤트 참여를 이유로 리뷰를 작성했다고 응답했으며, 리뷰 이벤트 참여자의 79.6%는 해당 이벤트가 별점 평가에 영향을 미쳤다고 답했다. 이는 서비스 제공이나 할인 혜택이 소비자의 평가 과정에 일정한 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.리뷰를 둘러싼 갈등 역시 꾸준히 발생하고 있다. 한국소비자원에 따르면 최근 3년간(2021~2023년) 1372소비자상담센터에 접수된 배달 플랫폼 리뷰 관련 소비자 불만은 총 411건으로 집계됐다. 불만 유형으로는 리뷰 또는 계정 차단과 관련된 약관 불만이 58.6%(241건)로 가장 많았으며, 사업자의 폭언 또는 협박이 19.5%(80건), 리뷰 삭제 요구가 8.0%(33건)로 뒤를 이었다.반면 소상공인들 역시 평점과 리뷰 경쟁에 대한 부담을 호소한다. 청주에서 개인 카페를 운영하는 이지민(34)씨는 평점이 매출에 직접적인 영향을 준다고 말했다. "손님들께 리뷰를 부탁드리는 게 이제는 일과가 됐어요. 안 하면 노출 자체가 줄어드니까요." 그는 고객에게 리뷰를 요청하는 일이 사실상 일상이 됐다고 설명했다.청주에서 배달 전문 음식점을 운영하는 정여진(48)씨 역시 리뷰 이벤트를 하지 않으면 신규 주문이 크게 줄어든다고 말했다. "리뷰 이벤트를 안 하면 신규 주문이 아예 안 들어와요. 마진을 줄여서라도 서비스를 끼워야 하는 구조예요." 정씨는 배달 지연과 같이 자신의 통제 범위를 벗어난 문제로 낮은 평점을 받거나, 평점 하락을 우려해 고객의 무리한 요구를 수용하는 경우도 있다고 덧붙였다. "항의하면 또 별점이 떨어질까 봐 결국 환불해 드리는 경우도 있어요."이러한 갈등이 반복되면서, 리뷰 문화가 개인 간의 문제가 아니라 플랫폼 구조와 소비자 심리가 결합된 구조적 문제라는 지적도 나온다.충남대학교 소비자학과 유상화 강사는 지난 10일 기자와의 이메일 인터뷰에서 "리뷰는 소비자의 경험 정보를 공유해 정보 비대칭성을 줄이고 합리적 선택을 돕는 역할을 한다"고 설명했다. 그러나 서비스 제공이나 할인과 같은 보상이 개입될 경우, 호혜성 원리에 따라 소비자가 긍정적으로 평가해야 한다는 심리적 부담을 느낄 수 있다고 지적했다.이러한 영향은 리뷰 본래 기능의 왜곡으로 이어질 수 있다. 유 강사는 "보상을 받은 소비자의 긍정적 리뷰가 늘어나면서 실제 경험을 충분히 반영하지 못하는 표집 편향이 발생하고, 전반적인 평점이 높아지는 평점 인플레이션으로 업체 간 품질 차이를 구분하기 어려워진다"며 "결국 리뷰가 마케팅의 일부로 인식되면 정보로서의 가치가 약화된다"고 말했다.플랫폼 운영 방식 역시 문제를 심화시키는 요인으로 꼽힌다. 그는 "배달 플랫폼은 소비자와 판매자가 집중되는 양면시장 구조를 가지고 있어 소상공인이 이탈하기 어렵다"며 "노출이 매출과 직결되는 상황에서 평점과 리뷰 수에 의존할 수밖에 없다"고 밝혔다. 동시에 소비자들은 별점과 리뷰 수를 품질의 신호로 활용하고, 부정적 정보에 더 민감하게 반응하는 경향이 있어 소상공인의 부담을 더욱 키운다고 덧붙였다.이 과정에서 사회적 비용도 발생한다. 소상공인은 리뷰 이벤트와 관리에 비용과 자원을 투입하게 되고, 소비자는 왜곡될 수도 있는 정보 속에서 신뢰할 만한 선택을 하기 어려워진다. 이러한 비용이 결국 가격에 반영될 가능성도 배제하기 어렵다.유 강사는 해결 방안으로 "대가성 리뷰에 대한 명확한 표시와 이벤트 리뷰 구분 등 투명성을 강화하고, 허위·비방성 리뷰에 대해서는 공정한 분쟁조정 절차를 마련해야 한다"며 "플랫폼의 노출 기준 역시 일정 수준 공개될 필요가 있다"고 말했다. 이어 "리뷰의 더 많은 통제보다 신뢰성을 높이는 방향으로 제도가 개선돼야 한다"고 강조했다.