민주당 선거평가위 1차 회의... "승리 아냐", "2030 마음 얻는 건 실패"

이재명 대통령 국정수행 지지율이 5주 연속 하락세인 데다 2주 연속 국민의힘 지지율이 민주당 지지율보다 앞선 가운데, 민주당이 지난 6.3 지방선거와 재보궐선거 평가위원회를 꾸리고 1차회의를 개최했다.
22일 첫 회의를 연 평가위는 회의 직후 애초 8주 예정이던 활동 기간을 총 15주로 늘리고, 9월 말 평가위 백서 발간을 통해 민주당의 차기 총선·대선 등 선거 승리를 준비하겠다고 밝혔다. 평가위는 특히 오세훈 서울시장 당시 후보를 택한 2030 남성 표심 등을 중점적으로 들여다보겠다는 계획이다.
앞서 6.3 선거 서울시장 후보 관련 지상파 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사 결과, 20대·30대 여성은 오세훈 후보보다 정원오 후보를 더 지지했으나, 20대·30대 남성은 정반대로 오 후보를 더 지지한 것으로 나타난 바 있다(관련 기사: "2030 여성, 정원오보다 오세훈을 선택했다" 대체로 거짓 https://omn.kr/2io3y
).
"2030의 민주당 반감, 단발 현상 아냐"
평가위원으로 합류한 봉건우 민주당 대학생위원장은 이날 회의 모두발언을 통해 "본 평가위는 이번 선거에서 민주당이 어떤 결과를 냈는지, 공이 있다면 공이 무엇이고 과가 있다면 과가 무엇인지를 논할 것"이라면서도 "하지만 (민주당이) 2030 청년세대 마음을 얻는 데엔 실패했다는 걸로 의견이 모이는 것 같다. 저 또한 책임을 통감한다"고 말했다.
봉 위원은 "2030세대의 민주당에 대한 반감은 단발적 현상이 아닌 큰 흐름이다. 이들을 극우로만 몰아세우거나 싸워서 이겨야 할 대상으로 치부해서는 안 된다"며 "이재명 대통령께서 하신 말씀처럼, 크게 포용하고 경청하고 책임지며 대안을 고민해야 한다. 민주당이 2030 세대에 어떻게 다시 신뢰받을 수 있을지 치열하게 토론하겠다"고 말했다.
위원들은 공통적으로 '미래'를 얘기했다. 평가위에 합류한 백승아 의원은 이날 "이번 선거 결과를 단순한 승리로 해석해서는 안 된다. 승패보다는 민심의 흐름을 읽어내는 것이 더 중요하다"며 "평가위가 결과를 자축하거나 책임을 따지는 데 그치는 게 아니라 국민들이 민주당에 보낸 메시지를 읽어내는 출발점이 되도록 만들겠다"고 했다.
홍창민 공동위원장 또한 이날 "선거 과정에 참가했던 당선인을 비롯한 출마자와 당원, 그리고 국민들의 다양한 의견을 폭넓게 경청하고 균형감 있고 설득력 있는 평가가 이루어질 수 있도록 노력하겠다"며 "평가가 과거를 돌아보는 데 그치지 않고, 앞으로 더 나은 민주당으로 나아가기 위한 출발점이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
이연희 간사 역시 "이번 선거에서는 교차 투표 현상, 또 2030(세대) 투표들이 지역마다 (다르게) 보이는 등 이전에 보지 못했던 투표 현상들이 있었다"며 "평가의 목적은 비난하는 데 있지 않다. 민주당의 외연을 넓히고 더 많은 국민 신뢰를 얻어, 정권을 재창출하기 위한 소중한 기초 자료를 만드는 데 있다"고 말했다.
이 간사는 비공개 회의가 종료된 직후 "평가할 게 많아서 활동기간을 연장하게 됐다"며 "다음 선거 때 승리할 수 있게 기초자료를 만드는 과정"이라고 연장 이유를 말했다. 또 당선인과 낙선인 등도 면담대상에 포함하냐는 질문에 "경계나 제한을 두지 않고, 캠프와 당선인, 또 후보자까지 포함해서 보려고 한다"며 그렇다는 취지로 답했다.
평가위원으로는 이재영 공동위원장(현 민주연구원장), 이연희·백승아 위원(민주당 의원), 송창욱 위원(현 민주연구원 상근 부원장), 봉건우 위원(현 전국대학생위원장) 등 내부 인사 외에도 다수 외부 위원이 참여해 보다 객관적인 평가를 꾀하고 있다.
평가위엔 홍창민 공동위원장(전 서울시당 공직후보자추천관리위원장)을 비롯해 채우리 위원(현 법무법인 새록 변호사), 최종호 위원(현 FM 위너스 대표·정치 컨설턴트), 지병근 위원(현 조선대 정치외교학과 교수), 김내훈 위원(<급진의20대> 저자·작가) 등도 함께 할 예정이다.