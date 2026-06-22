디트뉴스24 노조 "불법 로비 의혹 금실도시개발, 언론 소유 자격 없다"

큰사진보기 ▲금실도시개발(주) 사진(디트뉴스24노조 제공). ⓒ 디트뉴스24 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲금실도시개발 불법 로비 의혹을 보도한 충청투데이 22일자 신문 PDF 화면. ⓒ 충청투데이 관련사진보기

전국언론노동조합 디트뉴스24지부가 디트뉴스24의 실질적 대주주인 금실도시개발 정영숙 회장을 향해 "언론사를 소유할 자격이 없다"며 강하게 반발하고 나섰다.디트뉴스24지부는 22일 성명을 내고 "노조 탄압을 일삼는 부도덕한 자본이 언론사를 소유하면 안 된다는 사실이 다시 한번 입증됐다"며 "충청권 최고 인터넷언론을 자부하는 디트뉴스24는 거듭된 오너리스크에 다시 한 번 씻을 수 없는 상처를 입게 됐다"고 밝혔다.이번 성명은 이날 <충청투데이>가 보도한 금실도시개발의 청주석곡지구 도시개발사업 추진 과정 로비 의혹에서 비롯됐다. 금실도시개발이 충북 청주시 흥덕구 석곡동 일원에 아파트 5500여 세대를 짓는 도시개발사업을 추진하는 과정에서 청주시 담당 부서와 도시계획위원회 관계자 등을 상대로 골프 접대와 향응, 금품 제공 등 전방위 로비를 벌였다는 의혹이다.보도에 따르면 금실도시개발의 자회사인 지에스디청주(주)는 지난해 7월 청주시 흥덕구 석곡동 일원 43만7140㎡에 아파트 5500여 세대 등을 건설하는 내용의 청주석곡지구 도시개발사업 구역 지정 및 개발계획 제안서를 청주시에 제출했다. 그러나 해당 사업부지는 청주시기본도시계획상 주거용도 개발은 물론 인접지역 추가 훼손을 원칙적으로 제한하는 도시성장경계선 외부지역으로, 청주시도시계획위원회 자문 결과에서도 공동주택 개발 용지로 부적합하다는 결론이 제시된 것으로 알려졌다.해당 매체는 이 과정에서 시행자 측이 청주시 관련 부서 공무원과 도시계획위원회 일부 관계자 등을 상대로 자신들의 개발 논리를 반영하기 위해 로비 활동을 벌였다는 복수의 제보를 입수했다고 보도했다. 제보 내용에는 로비 대상자 명단과 골프 회동 시기 등이 구체적으로 담겨 있어 신빙성이 높다고 판단했다고도 전했다.<충청투데이>는 취재가 시작되자 금실도시개발 측이 취재진에게도 취재 중단을 청탁했다고 보도했다. 일면식도 없던 금실도시개발 임원이 골프장 만남과 골프 회동을 제안했고, 이를 거절하자 직접 찾아와 수백만 원의 현금을 내놓으며 취재 중단을 부탁했다는 내용이다. 이 같은 금품 제공 정황을 담은 사진도 함께 공개했다.또 취재진이 금품을 즉시 반환하고 취재를 이어가자, 이후에도 공사 수주 등 이권 제공을 앞세운 보도 무마 청탁이 계속됐다고 보도했다. 금실도시개발 측은 이에 대해 "청주석곡지구 도시개발사업은 중저층·저밀도로 변경해 재접수했다"며 "공무원이나 도시계획위원들을 상대로 로비 활동을 벌인 적은 없다"고 해명했다.디트뉴스24지부는 해당 보도와 관련해 "수사를 통해 정확한 진실이 드러나겠지만, 금실도시개발 정영숙 회장이 디트뉴스24를 실질적으로 소유한 대주주라는 점에서 디트뉴스24 편집국 전체 기자로 구성된 노동조합은 당혹감을 넘어 참담함까지 느낀다"고 밝혔다.노조는 특히 "무엇보다 금실도시개발 측이 해당 의혹을 취재한 언론을 상대로 수백만 원의 현금을 내놓으며 노골적으로 취재 중단을 부탁하거나, 공사 수주 등 이권 제공까지 약속하며 지속적 보도 무마 청탁을 했다는 사실이 가장 충격적"이라고 지적했다.이어 "자본이 언론에 금품과 이권을 제공하며 부도덕한 보도 무마 청탁을 했다는 사실만으로 처벌받아야 하지만, 그 주인공이 언론사 사주 측이라면 그 책임은 더 무거울 수밖에 없다"고 비판했다.디트뉴스24지부는 정 회장이 디트뉴스24를 인수한 뒤 경영진이 노동조합 해체 요구와 노조 지부장 업무배제 등 부당노동행위를 벌였다고도 주장했다. 노조는 "경영진은 모든 것이 정영숙 회장의 뜻이라는 점을 숨김없이 드러내 왔고, 녹취 증거 자료는 차고 넘친다"고 밝혔다.노조는 디트뉴스24 기자들이 장기 임금체불과 임금유예 속에서도 권력감시 보도를 이어왔고, 한국인터넷기자협회 참언론상과 전국언론노동조합 모범조직상, 자유언론실천재단 기금상, 대전충남민주언론시민연합 민주언론상 등을 받았다고 강조했다.디트뉴스24지부는 정영숙 회장에게 "디트뉴스24에 대한 모든 간섭을 중단하고 제기된 의혹에 대해 진실하게 소명하라"고 요구했다. 또 디트뉴스24 대표이사와 총괄이사 등 경영진에게는 "부당노동행위와 정리해고 시도 등 구성원에게 씻을 수 없는 상처를 안겨 온 책임을 지고 일괄 사퇴하라"고 촉구했다.아울러 수사당국과 감사기관, 더불어민주당 소속 이장섭 청주시장 당선인 등을 향해서도 "금실도시개발이 행한 골프 및 향응, 금품 제공 의혹을 명명백백 밝히고 관련자를 신속하게 처벌하라"고 요구했다.한편, <오마이뉴스>는 <충청투데이> 보도와 디트뉴스24 노조의 성명에 대한 금실도시개발 측의 입장을 듣기 위해 연락을 취했으나 답변을 듣지 못했다.