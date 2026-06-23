기막혔던 2년 전 '대파 사건'...선관위 개혁 여기서부터 시작하자

큰사진보기 ▲노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.5 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조현욱 중앙선거관리위원회 투표용지 부족사태 진상규명위원회 위원장이 10일 오후 경기도 과천 중앙선거관리위원회 회의실에서 열린 중앙선관위 투표용지 부족사태 진상규명위원회 제1차 회의를 주재하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남 홍성군 광천읍의 한 투표소 앞에 놓인 대파. 대파에는 '개인 재산이다. 파손이나 가져가면 처벌을 받는다'라는 경고 문구가 적혀 있다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 권영국 정의당 대표입니다.

제9회 지방선거 투표용지 부족 사태로 폭로된 중앙선거관리위원회의 실태가 단순히 선거 부실 관리 문제를 넘어 총체적 결함으로 확인되고 있다. 연일 쏟아지는 단독 보도를 보고 있으면 이제서야 선관위 개혁 논의가 시작된 것이 이상하게 느껴질 지경이다.투표용지 부족 사태를 낳은 선거 부실 관리 문제가 단연 결정적이다. 최근 몇 차례 선거에서 투표율이 지속적으로 상승하는 추세를 보여왔음에도 선관위는 투표용지 최소 인쇄기준을 기존 60%에서 50%로 도리어 낮추는 결정을 내렸다. 선관위원장과의 논의도 없이 사무총장의 전결로 이뤄진 결정이었다. 문제가 된 송파구 선거관리위원회에서 위원 일부가 투표용지 부족을 미리 우려하는 의견을 냈으나 반영되지 않았다는 보도도 나왔다. 직전 선거들에서도 투표용지 부족 사례들이 있었지만 선관위는 아랑곳하지 않았다.2023년 밝혀진 선관위 고위 간부 자녀 특혜 채용 문제도 선관위의 실태를 생생하게 드러냈다. 국민권익위원회 조사 결과에 따르면 지난 7년간 58명이 부정 채용됐을 가능성이 제기됐지만, 별다른 후속조치도 없이 사무총장·사무차장의 동반 사퇴, 선관위원장의 대국민 사과로 마무리됐다. 이에 대해 감사원이 특별감찰을 실시했는데, 선관위가 독립된 헌법기관임을 들어 권한쟁의심판을 내어 실제로 감사원의 감사 대상이 아니라는 헌법재판소 결정을 받아내기까지 했다.일반 공무원이었으면 최소한 중징계를 받았을 법한 갑질·미결재 예산 집행·잦은 근무지 이탈 등의 사안들에 대해서도 '견책' 징계에 그쳤다는 사실, 몰디브 선거를 배우겠다며 사실상 외유성 출장을 떠난 사실, 노태악 선관위원장이 배우자와 동반 출장을 떠나고 보고서에 누락한 사실들도 최근 언론 보도들을 통해 속속 밝혀지고 있다. 하나하나 황당하기 짝이 없는 행태들이다.이 모든 행태의 근본 원인을 찾아 들어가면 공정성과 독립성을 근거로 그 어떤 견제와 감시도 받지 않는 선관위의 법적 지위가 있다. 앞서 헌법재판소가 권한쟁의심판을 통해 명시적으로 확인해 준 그대로다. 앞으로 논의될 선관위 개혁안도 결국 이 지점을 건들 수밖에 없다. '원포인트 개헌' 주장이 나오는 이유다.선관위가 이러한 지위를 확보하게 된 역사적 계기는 이승만 정권의 3·15 부정선거다. 4·19 혁명으로 이승만이 하야한 뒤 성립된 제2공화국에서 제3차 개정헌법을 통해 처음 선관위를 헌법에 명문화하고 정치적 중립성이 요구되는 법관들을 선관위원으로 배치했다. 이후 박정희 정권을 거치며 선거사무를 집행하는 관리기구 정도의 위치로 전락했다가, 1987년 직선제 개헌 이후 조금씩 권한을 확보해 현재의 위상을 확보했다.이와 같은 역사적 맥락을 고려하면 최근 민주당 일각에서 제기되고 있는 '투·개표 업무의 행정안전부 이관' 방안은 유효한 대안이 될 수 없을 듯하다. 특히 12·3 불법계엄 당시 윤석열이 부정선거 음모론에 흠뻑 취해 선관위로 계엄군을 보냈던 것을 생각하면, 선관위 업무를 정부로 이관하는 안은 지속가능한 대안이 될 수 없다. 투표용지 부족 사태로 폭발한 선거 불신론을 잠재우기에도 적절치 않다.당장 검토하고 합의를 이룰 수 있는 대안부터 합의해 나갈 필요가 있다. 먼저 현재 중선관위 기준 9명 중 단 1명만 상임위원으로 활동하는 거버넌스 구조를 바꿔야 한다. 위원장을 비롯하여 3명 이상은 상임위원으로 하여 업무 전문성과 책임성을 높여야 한다. 이는 모든 정치세력이 합의할 수 있는 가장 최소한의 지점이다.선관위의 독립성을 분명하게 보장하되, 독립성이 도덕적 해이로 이어지지 않도록 견제와 감시가 제대로 작동하는 체계를 구축하는 것도 매우 중요하다. 현재 선관위에는 독립 심의기구인 감사위원회가 운영되고 있다. 그런데 이 조직이 신설된 것은 채 3년도 되지 않았다. 앞서 언급한 2023년 채용비리 사태를 계기로 2024년 1월 신설된 조직이다. 선관위가 얼마나 폐쇄적으로 운영돼 왔는지 여실히 드러나는 대목이다.감사위원회는 전체 7명 중 6명을 외부인사로 공모하고, 나머지 한 자리를 사무처 소속 국장이 맡는다. 그런데 이 외부인사의 공모부터 임용까지의 절차를 선관위가 총괄하고, 위원회에 대한 예산 편성도 선관위가 맡는 방식이기에, 결국 선관위라는 울타리 안에서 감사가 이뤄지고 있다는 문제가 남는다. 감사위원 추천 권한을 행정부·입법부·사법부 등 3부와 감사원·헌법재판소 등이 나눠 갖는 방식으로 견제와 감시가 이뤄지는 체계를 검토해 볼 수 있을 것이다.앞서 헌법재판소가 선관위는 감사원의 감찰 대상이 아니라는 결정을 내렸을 때, 그것은 선관위가 무소불위의 철옹성이라는 취지가 전혀 아니었다. 헌법재판소는 "(선관위가 감사원 감찰 대상이 아니라는 결정이) 곧바로 부패행위에 대한 성역의 인정으로 호도되어서는 안 된다는 점"이라고 강조하며 "부패행위에 대한 감시와 통제는 어느 영역에서나 당연히 이루어져야 하는 것"이라고 부연했다. 또한 이 결정의 전제가 "독립성과 전문성을 갖춘 자체 감찰기구의 마련"에 있음을 분명히 하며, "(선관위의) 자체감사에 대한 우려를 불식시킬 수 있는 노력이 함께 경주되어야 한다"라고 설명했다.이러한 결정 취지에 부합하는 수준으로 선관위 감사위원회의 실효성을 확대하는 것이 이번 개혁 논의의 핵심이 되어야 한다. 그 과정에서 필요하다면 개헌도 테이블 위에 올릴 각오로 논의를 진행해야 한다. 그 정도 각오 없이 할 수 있는 것만 고치는 식으로는 이 사태를 넘어갈 수 없다.그런데 기왕 시작된 선관위 개혁 논의가 단지 거버넌스와 투·개표 사무 문제에 한정되지 않기를 바란다. 투·개표 사무는 선관위가 맡은 수많은 업무 가운데 일부일 뿐이며, 공직선거 관리와 정책선거 활성화, 정당사무, 정치자금사무, 선거·정치제도 연구 등 선관위의 업무 범위는 상당히 넓다. 이 업무들은 제대로 수행해 왔을까? 투·개표 사무만 문제를 일으킨 걸까?물론 그렇지 않다. 그 실패의 원인도 투표용지 부족 사태를 일으킨 원인과 맞닿아 있다. 감시와 견제 없이 독립성만 보장받는 구조 속에서 선관위는 무사안일주의에 빠져든 듯하다. 기관의 핵심 목표인 '좋은 정치 지향'과 '민주정치 발전'을 실현하는 데 권한을 적극적으로 활용하는 대신, 선거철만 잘 넘기자는 식의 나태하고 소극적이며 권력에 굴종적인 태도로 일관했다. 그 결과 좋은 정치와 민주정치의 공간은 점차 좁아져 왔고, 젊은 정치인들과 정치 신인들, 군소정당의 후보들은 보수적인 선거법 아래에서 질식해 왔다.문제의 핵심은 '포지티브(positive)' 방식으로 선거운동을 규제하는 경직된 공직선거법이다. 포지티브 규제는 '할 수 있는 것'을 규정하는 방식의 규제를 의미한다. 이는 다시 말해 규정된 방식이 아닌 것들은 원칙적으로 금지되거나 선관위로부터 지난한 유권해석을 받아내야만 가능하다는 뜻이다. 결국 후보들은 선거 시기가 다가오면 선관위에 사사건건 유권해석 질의를 넣는 데 온 신경과 시간을 쏟아야 한다.그런데 이 유권해석도 '귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이' 식이다. 윤석열 정권 당시 '대파 논란'을 기억하는가? 현실의 대파값도 모르는 윤석열에게 항의한다는 취지로 투표소에 대파를 들고 가겠다는 시민들에게 선관위는 "의도가 있는 정치 행위로 볼 수 있다"라며 투표소 내 대파 반입을 금지시켰다. 또 2024년 총선 당시 거대양당은 각각 더불어민주연합·국민의미래라는 이름으로 비례위성정당을 만들었는데, 이것이 유사명칭 사용을 금지한 정당법에 위반된다는 지적에도 불구하고 선관위는 정당 등록을 승인했다.선거 때마다 논란이 되는 '마이크 사용' 문제도 상징적이다. 공직선거법은 공식 선거운동 기간 전 마이크를 사용해 선거운동을 하는 것을 엄격히 제한하고 있다. 같은 지지 호소도 마이크를 잡고 조용히 말하면 불법이고, 마이크 없이 큰 소리로 외치면 불법이 아니게 되는 것이 우리 선거법이다. 실외뿐만 아니라 실내에서도 마이크를 잡고 지지를 호소하면 불법, 마이크를 안 잡고 호소하면 합법이다. '선거운동'의 범위도 모호하기 짝이 없어 매번 논란이 된다.공직선거법은 온갖 문제를 세세하게 규제하고 있다. 개중 어떤 규제들은 시대의 흐름을 전혀 고려하지 않은 채 유지되고 있기도 하다. 대다수 국민이 SNS를 사용하는 시대가 됐지만 SNS에 광고비를 지출하는 행위는 여전히 불법이다. 언론사와 포털에는 광고를 낼 수 있지만 SNS에는 광고를 낼 수 없는 상황은 선거자금이 충분치 않은 정치 신인들에게 불리하게 작용한다. AI를 사용한 사진·영상·음향 제작도 예외 없이 금지된다.공직선거법은 어깨띠와 표지물(배너), 명찰, 심지어 스피커의 출력까지 구체적인 규격화로 제한하고 있다. 유권자들에게 명함을 돌릴 수 있는 기간·장소·방식, 문자와 홍보물 배포 매수·횟수, 현수막 게재 기간·내용 등도 엄격하게 규정되어 있다. 선 넘는 선거운동을 제한하기 위한 규정들이라고 하지만, 현역 의원들은 이런 규제에 구애받지 않고 비교적 자유롭게 유권자들과 소통할 수 있다. 엄격한 선거법이 정치 신인과 군소정당의 기회를 박탈하고 있는 꼴이다.완전 무명에서 단숨에 뉴욕시장이 된 조란 맘다니는 한국에서 같은 방식으로 서울시장이 될 수 있을까? 아마 쉽지 않을 것이다. 그의 성공비결로 SNS 활용을 드는 분석들이 많지만, 그전에 선거운동원들의 열정적인 '캔버싱(canvassing)' 선거운동을 얘기하지 않으면 안 된다. 집집마다 방문해 현관문을 두드리고 후보자의 정책을 설명하는 선거운동이다. 9만여 자원봉사자들이 160만 가구를 일일이 찾아다녔다고 한다.하지만 한국에서 이런 선거운동은 원천적으로 금지된다. 전 세계적으로 이런 선거운동을 금지한 것은 한국과 일본 정도뿐이다. 아파트 등 주거 형태 차이라면 예외적 허용 규정을 두면 될 일이지만 간편하게 원천 금지를 택한 것이다. 허용해서 문제를 일으키는 대신 금지해서 논란을 피하는 한국 공직선거법의 전형이 아닐 수 없다.선관위 문제는 공직선거법 문제와 떼려야 뗄 수 없다. 선관위가 더욱 능동적이고 활력 넘치는 기관으로 변화할 수 있어야 현재의 사태를 낳은 선관위 특유의 나태함과 도덕적 해이를 극복할 수 있다. 선관위 개혁과 공직선거법 개정을 패키지로 처리할 것을 제안한다. 현행 포지티브 방식의 선거법을 네거티브(negative) 방식으로 전면 개정하여 선거운동을 활성화하고, 선관위는 정치관계법 개정의견 제출 권한을 적극 활용해 시대착오적 법 조항들을 하나씩 고쳐나갈 수 있기를 바란다.고인 물은 썩고, 흐르는 물은 썩지 않는다. 오랫동안 보수적인 공직선거법 하에서 무기력하게 고여 있던 선관위가 공직선거법 개정을 통해 살아 숨 쉴 수 있게 되면 기관 내 견제와 감시는 자연스럽게 작동할 것이라고 생각한다. 거버넌스 개혁만으로는 이룰 수 없는 일이다.