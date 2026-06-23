전직 지역 선관위원장 불러 부정선거 음모론 기름 부은 <조선> 유튜브

큰사진보기 ▲누리꾼들은 "컴퓨터 입력하는 선관위 직원이 입력하는 과정에서 부정이 나오는 것"이라고 비판했고, 또 다른 댓글은 "입력하는 사람은 한 사람. 참관인이 없으면 입력은 입력자 한 사람 맘대로. 투표는 하나 마나? 결과는 치외법권!"이라며 격앙된 반응을 보였다. ⓒ <조선일보> 유튜브 댓글창 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲진실을 규명하고 사회적 혼란을 방지해야 할 언론의 본래 역할에 대해 <조선일보>는 부디 고심해보길 바란다. ⓒ <조선일보> 유튜브 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲즉, 선관위원, 참관인, 그리고 선관위원장이라는 엄격한 삼중 검토를 거친 물리적인 '개표상황표'만이 투표 결과에 실제적인 영향을 미치는 유일한 법적 기록이다. 따라서 그 상황표 상의 내용을 선관위 직원이 실수로 잘못 치거나, 혹은 정말 의도를 가지고 실제 득표수와 전혀 다르게 전산에 입력한다 하더라도 해당 전산 기록은 그저 선관위 누리집 화면에 띄워지는 껍데기 데이터에 불과할 뿐이다. ⓒ 중앙선거관리위원회 관련사진보기

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지난 21일 <조선일보>의 공식 유튜브 채널에 올라온 <"개표 결과 컴퓨터 입력 직원 단 1명이 해...혹시라고 나쁜마음 먹으면..." 전직 선관위장이 폭로하는 개표 '오류' 실태 [판읽기]>라는 영상을 보다가 작은 분노가 일었다.영상에는 판사 시절 경기 오산 선관위원장을 지냈고, 이후 대학 교수 신분으로 2022년까지 대전 지역에서 선관위원으로 10년가량 활동한 손종학 충남대학교 법학전문대학원 교수가 출연했다. 손 교수는 "자동 개표 결과를 개표 참관인들이 일일이 확인하고 선관위원들의 사인이 끝난다. 그걸 개표상황표라 부른다"라며 "그 개표상황표를 선관위원장이 확인한 후 사인한다. 그럼 그걸 옆에 있는 선관위 직원에게 주면 직원이 개표상황표를 가지고 컴퓨터에 입력하는 것이다. 그때는 참관인이 전혀 없고 선관위원도 없다"고 말했다.이에 진행자가 "그럼 선관위원장이 직원이 제대로 입력하는지 지켜보긴 하나"라고 묻자 손 교수는 "거의 불가능하다. 계속해서 (개표상황표가) 오기 때문에 본인 것 확인하기도 어렵다. 저도 그렇게 하는 걸 본 적이 없다"고 답했다. 그러면서 "제가 강조하는 건 앞으로는 최소한 선관위원이 한 명 정도는 거기 붙어있어야 한다는 것"이라며 "정당 참관인도 한 명 있어야 할 것"이라고 덧붙였다. 그러자 진행자는 "참관인이 한 명도 없다는 것이 굉장히 놀랍다"며 손 교수의 발언에 맞장구를 쳤다.이후 진행자가 "선관위 사무총장 같은 분들은 '개표소에서 처음에 종이에 입력한 것을 참관인들이 다 사진을 찍는다. 컴퓨터와 입력한 것도 바로바로 확인이 가능하다. 그래서 직원이 혼자서 나쁜 마음을 먹고 찜쪄 먹는 구조가 아니다'라고 한다"고 하자 손 교수는 "글쎄요. 제 경험으로는 잘 모르겠다"고 답변했다. 언론이 마땅히 수행해야 할 팩트체크와 교차 검증의 과정은 이 짧은 대화로 허무하게 묻혀버렸다.이러한 자극적이고 다소 오해를 불러일으킬 수 있는 인터뷰 내용은 곧바로 누리꾼들의 뜨거운 반응으로 이어졌다. 해당 영상의 댓글창은 선관위를 맹렬히 질타하고 부정선거를 확신하는 내용들로 순식간에 채워졌다(23일 오전 10시 현재 댓글 215건). 한 누리꾼은 "컴퓨터 입력하는 선관위 직원이 입력하는 과정에서 부정이 나오는 것"이라고 비판했고, 또 다른 이는 "입력하는 사람은 한 사람. 참관인이 없으면 입력은 입력자 한 사람 맘대로. 투표는 하나 마나? 결과는 치외법권!"이라며 격앙된 반응을 보였다.이외에도 "표를 입력하는 놈이 모든 걸 결정하는구나", "개표해서 맞춰서 갖다 준들 전산입력하는 사람이 자기 마음대로 입력하면 말짤(짱) 도루묵" 등 전산 입력 시의 고의적 오류나 조작으로 인해 얼마든지 부정선거가 가능하다는 의견이 달렸다.하지만 이들이 제기하는 의혹과 분노는 실제 개표 시스템의 본질과 다소 동떨어져 있다. 물론 손 교수의 말대로, 선거참관인들이 철저하게 검토를 마친 개표상황표를 전산망에 기록하고 보고하는 단계에서 선관위원이나 참관인들이 직원 옆에 동석하여 일일이 감시하지 않는 것은 맞다. 그러나 설령 그 전산 입력 과정에서 직원의 단순 실수가 발생하거나 심지어 악의적인 조작이 개입된다 하더라도 실제 투표의 최종 결과에는 아무런 지장도 주지 못한다.왜냐하면 선관위 직원이 컴퓨터에 입력하는 해당 기록 및 보고 절차는 선관위 누리집의 대외 공개용 전산망에 실시간 현황을 띄우기 위한 부차적인 과정에 불과하기 때문이다. 단지 편의를 제공하기 위해서인 것이다. 공식적인 투표 결과는 오직 선관위원과 정당 참관인들, 그리고 최종적으로 선관위원장이 직접 눈으로 교차 검증하고 확인한 '종이 문서'인 개표상황표를 통해서만 법적으로 확정된다(공직선거법 제178조 개표의진행).이 개표상황표는 투표지분류기운영부의 분류, 심사집계부의 재확인, 위원들의 검열, 그리고 위원장의 최종 공표 등 개표의 모든 물리적 과정을 빠짐없이 기록하는 법정 서식이다. 여기에는 후보자별 득표수는 물론 무효 득표수 등 세세한 수치가 기록되며, 법적 효력은 이 개표상황표에 따라 위원장이 최종 결과를 현장에서 공표한 후 발생한다. 이후 그 확정된 원본 결과를 언론에 공개하도록 철저히 규정되어 있다.따라서 그 상황표 상의 내용을 선관위 직원이 실수로 잘못 치거나, 혹은 정말 의도를 가지고 실제 득표수와 전혀 다르게 전산에 입력한다 하더라도 해당 전산 기록은 그저 선관위 누리집 화면에 띄워지는 껍데기 데이터에 불과할 뿐 실제 당락이나 선거 결과와는 아무런 상관이 없다는 뜻이다. 나중에 종이 원본 문서와 대조하면 조작 여부는 100% 들통날 수밖에 없는 완벽한 교차 검증 구조인 것이다.이러한 개표 절차와 이중 삼중의 안전장치는 선거 사무나 개표 과정에 조금이라도 관심을 가져본 사람이라면 누구나 쉽게 알 수 있는 기본적인 상식이다. 손 교수 또한 "(선관위 직원이 컴퓨터에 개표결과를 입력해) 서버에 올리면 개표상황표랑 팩스로 확인하는 절차가 있다"고도 했다.언론이라면, 민주주의의 근간인 선거 제도에 대한 중대한 의혹을 다룰 땐 마땅히 철저하고 객관적인 팩트체크 과정을 거쳐야만 한다. 실제 현장에서 개표 절차가 어떤 법적 안전장치를 거쳐 이루어지는지 심층적으로 취재하고 시청자에게 그 진실을 정확히 전달해야 한다. 하지만 <조선일보> 유튜브는 그렇지 않았다.<조선일보>는 선관위 측의 입장을 단지 짧게 소개하고 넘어가는 무책임한 태도를 보였고, 오히려 자극적인 제목과 자막, 썸네일로 대중의 오해를 극대화했다. 진실을 규명하고 사회적 혼란을 방지해야 할 언론 본연의 역할을 했다고 보기 어렵다. 안 그래도 부정선거 음모론이 판치는 시점에 해당 방송이 기름을 부은 격은 아닌지, 부디 <조선일보> 유튜브 채널이 방송을 한 번 되돌아보길 바란다.