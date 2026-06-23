투쟁은 시간낭비... 홈플러스 사태, 이제 솔직해지자

2025년 기업회생을 신청한 홈플러스는 지금, '9월 청산'이라는 시한을 눈앞에 두고 있다. 한때 140여 개에 달했던 매장은 60여 개로 줄었다. 현재 1만6000명의 직원이 일터를 지키고 있지만, 두 달 치 임금이 체불되는 등 이미 대량 실업이 시작됐다.



홈플러스 청산은 대량 실업뿐만 아니라 지역경제 붕괴라는 막대한 사회적 비용이 발생할 것이므로 회생의 방안을 여러 각도에서 찾아보고 지혜를 모을 필요가 있다. 정부의 역할 뿐만 아니라 직원 인수 방안까지 포함한 전문가들의 의견을 토대로 사회적 해법을 찾아보고자 한다.

큰사진보기 ▲마트노조 홈플러스지부, 홈플러스 정상화 촉구 무기한 단식농성민주노총 서비스연맹 마트노조 홈플러스지부 조합원들이 지난달 15일 서울 종로구 광화문광장에서 "지방선거 전 홈플러스 정상화"를 요구하며 무기한 단식농성을 벌이고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲MBK는 홈플러스 정상화에 책임있게 나서라!6월22일 마트산업노조 홈플러스지부 지부장과 수석부지부장이 MBK앞에서 피켓시위를 하고 있다. ⓒ 홈플러스 살리기 시민연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲서울 시내의 한 홈플러스 매장 매대가 홈플러스의 자체 브랜드(PB) 제품으로 가득 채워져 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲서비스연맹 마트노조 대전세종충청본부와 민주노총대전지역본부 등이 지난 4월 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "홈플러스 사태는 더 이상 한 기업만의 문제가 아니라 노동자, 입점 업주, 납품업체, 물류·배송 노동자, 인근 상권과 자영업자까지 흔드는 지역경제 위기의 문제"라며 정부와 여당의 정상화 약속 이행을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

* 이 연재는 홈플러스 종업원 기업인수의 필요성과 가능성을 사회와 함께 논의하기 위한 전문가 그룹의 공동 기고입니다.

덧붙이는 글 | 글쓴이는 한국종합기술홀딩스 김영수 대표이사 입니다.