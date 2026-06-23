투쟁은 시간낭비... 홈플러스 사태, 이제 솔직해지자

2025년 기업회생을 신청한 홈플러스는 지금, '9월 청산'이라는 시한을 눈앞에 두고 있다. 한때 140여 개에 달했던 매장은 60여 개로 줄었다. 현재 1만6000명의 직원이 일터를 지키고 있지만, 두 달 치 임금이 체불되는 등 이미 대량 실업이 시작됐다.
홈플러스 청산은 대량 실업뿐만 아니라 지역경제 붕괴라는 막대한 사회적 비용이 발생할 것이므로 회생의 방안을 여러 각도에서 찾아보고 지혜를 모을 필요가 있다. 정부의 역할 뿐만 아니라 직원 인수 방안까지 포함한 전문가들의 의견을 토대로 사회적 해법을 찾아보고자 한다.
앞의 두 글
은 "이 회사는 누구의 것인가"라는 질문에서 출발했다. 소유구조가 기업의 명운을 가른다는 사실, 그리고 직원이 주인인 회사가 이상이 아니라 검증된 현실이라는 사실을 월마트·퍼블릭스·홈플러스와 국내외 사례로 짚었다. 이제 가장 실천적인 질문이 남았다. 그래서 지금 당장 무엇을 해야 하는가.
2017년 한국종합기술의 직원들은 제도도 정부 지원도 없는 맨땅에서 상장사 최초의 직원소유 회사를 만들어냈다. 그 험난한 여정에서 가장 뼈저리게 배운 것은 하나다. 직원소유를 이야기하기 전에, 먼저 기업이 살아 있어야 한다.
위기 기업을 직원에게 떠넘기지 말라, 순서가 중요하다
미국에서 직원소유기업(ESOP)을 설계하고 수천 건의 직원인수를 지켜본 코리 로젠은 단호하게 경고한다. "노동자 인수를 위기 기업을 구제하는 수단으로 이해해서는 안 된다." 직원인수를 반대하는 말이 아니라, 순서를 지키라는 말이다.
1980년대 미국의 두 사례가 이를 보여준다. 아이오와의 육류가공업체 래스패킹은 노조가 임금 삭감을 받아들이며 지분 100%를 떠안았지만, 누적된 부채를 이겨내지 못하고 파산했다. 반면 웨스트버지니아의 위어턴 제철소는 8천 명의 직원이 임금을 20% 삭감하고 6년간 동결하는 데 동의하며 회사를 인수했고, 몇 년 만에 수익성을 회복해 수천 개의 일자리와 연금을 지켜냈다.
교훈은 분명하다. 직원이 소유했다는 사실만으로 부실기업이 살아나지는 않지만, 희생을 각오한 의지가 있다면 위기는 시간을 버는 기회로 바뀐다.
그래서 순서가 중요하다. 기업을 먼저 살려야 인수를 논할 수 있고, 인수를 논할 수 있어야 직원소유를 설계할 수 있다. 지금 홈플러스에 필요한 것은 협상 테이블이 아니라, 꺼져가는 불씨를 되살리는 일이다.
시계를 봐야 한다, 7월과 9월 사이
냉정하게 시계를 보자. 홈플러스는 7월에 회생계획안을 제출해야 하고, 9월이면 청산 여부가 갈린다. 외부 인수자 가능성은 사실상 사라졌다. 2025년 11월 본입찰에 응찰한 기업은 한 곳도 없었고, 그나마 홈플러스익스프레스만 1206억 원에 NS홈쇼핑으로 넘어갔다.
조사위원 삼일회계법인은 청산가치를 약 3조7천억 원으로, 계속기업가치(2조5천억 원)보다 약 1조2천억 원 높게 평가했다. 그러나 이 계산에는 직원 1만6천 명의 실업과 퇴직금, 4600여 협력업체의 연쇄 도산, 전단채 개인투자자 2075억 원, 국민연금 1조1천억 원, 주변 자영업자의 매출 감소가 빠져 있다. 사회가 떠안을 부담을 보수적으로 합산해도 3조5천억 원을 넘는다. 채권자가 1조2천억 원을 더 가져가기 위해 사회 전체가 그 세 배를 잃는 구조다. 사회의 눈으로 보면 계속기업으로 살려내는 것이 합리적이다.
그렇다면 지금부터 9월까지 우리의 모든 역량은 단 하나, 생존에 집중돼야 한다. 회생계획안에는 직원과 협력업체, 소비자가 함께 만드는 '계속기업 시나리오'가 담겨야 하며, 그 뼈대가 세 개의 연대다.
첫 번째 연대, 투쟁에서 경영으로
이제 솔직해지자. 오너가 책임져라, 국가가 책임져라는 식의 투쟁은 더 이상 효과적이지 않다. 책임질 주인은 이미 등을 돌렸고, 사모펀드 MBK는 회사를 살릴 의지가 없다. 떠나는 사람을 붙잡는 것은 시간 낭비다. 지금부터는 진짜 주인인 임직원이 직접 나서야 한다.
노동조합을 중심으로 하되, 노조만의 일이 아니다. 사용자를 제외한 전 임직원이 하나의 연대 조직으로 묶여야 한다. 현장과 본사, 임원과 직원, 생산직과 관리직, 노조원과 비노조원의 구분 없이 모두가 함께해야 회사를 살릴 가능성이 생긴다. 그리고 모두가 희생을 각오해야 한다. 위어턴의 직원들이 그러했듯, 정상화에 먼저 힘을 모으고 그 대가는 회사를 살려낸 뒤에 가져가면 된다. 순서가 바뀌면 둘 다 잃는다.
누군가의 회사가 아니라 모두의 회사라는 인식이 자리 잡을 때, 위기 앞에서 흩어지지 않는 결속이 생긴다. 그 결속이 직원소유의 가장 강력한 자산이며, 뒤에서 살펴볼 한국종합기술의 출발점이기도 했다.
두 번째 연대, 물건이 있어야 매출이 있다
매장은 물건이 채워져야 산다. 아무리 직원들이 결속해도 진열대가 비어 있으면 매출은 한 푼도 나지 않는다. 지금 가장 시급한 과제는 좋은 물건이 정상적으로 납품되도록 만드는 일이다.
방법은 분명하다. 회생 절차 안에서 가능한 범위의 우선 결제 또는 선(先) 현금 지급으로 정상 납품을 유도하고, 무너진 거래의 신뢰를 현금으로 다시 쌓아야 한다. 나아가 기존 상거래 채권자를 회사의 출자자로 끌어들여, 받지 못한 외상값을 지분으로 전환하면 협력업체는 채권 회수 가능성을 높이는 동시에 회사를 함께 살리는 주인이 된다. 4600여 협력업체는 운명 공동체다. 홈플러스가 살아야 그들도 산다.
세 번째 연대, 그리고 협동조합이라는 그림
매장이 사라지면 가장 불편해지는 사람은 소비자다. 동네 홈플러스가 없으면 장을 볼 곳이 마땅치 않은 주민들이 있다. 소비자도 엄연한 이해관계자다.
그래서 우리는 선언할 수 있어야 한다. 단기 차익만 좇던 투자자본이 떠난 자리에서 직원들이 생산자와 손잡고 회사를 운영하므로, 군더더기 없는 구조로 경쟁력 있는 가격을 만들어 회생에 성공하고 소비자의 불편을 덜겠다고. 사모펀드가 빨아가던 이자와 임대료가 사라진 자리에 소비자 편익이 들어설 수 있다.
한 걸음 더 나아갈 수도 있다. 운영이 정상화되면 생산자·소비자·판매자가 함께 참여하는 협동조합 구조로 인수에 나서는 그림이다. 공상이 아니다. 미국의 REI는 소비자가, 랜드올레이크와 오션스프레이는 농부가, 8만 명이 일하는 스페인 몬드라곤은 노동자가 주인인 협동조합이다. 고객·공급업체·종업원이 함께 소유하는 기업 모델은 이미 세계 곳곳에서 작동한다. 홈플러스가 그 한국판 실험이 되지 못할 이유가 없다.
한국종합기술은 어떻게 해냈는가
이것이 불가능한 이야기가 아니라는 증거가 한국종합기술이다. 토목·수자원·환경·플랜트를 아우르는 이 종합 엔지니어링 기업의 직원들은, 2017년 회사를 인수해 국내 상장사 최초의 종업원지주회사를 탄생시켰다. ESOP 같은 제도도, 정부 지원도 없는 맨땅에서 직원들이 스스로 만들어낸 길이었다.
직원들은 지주회사를 세우고 힘을 모아 회사 지분을 집단적으로 인수했다. 특정 지배주주 없이 이사회가 경영을 감독하고, 소유와 경영을 분리했다. 보고서상 최대주주는 한국종합기술홀딩스 등으로 53.65%이며, 그 중심에 직원들이 있다.
가장 두드러진 것은 민주적 경영이다. 우리는 매 3년마다 공개 공모와 전 임직원의 직접 투표로 대표이사를 선출한다. 직원이 경영진을 직접 뽑는 것이다. 법적 의무가 없는데도 감사위원회를 자발적으로 설치하고 이사회 안에 다섯 개 위원회를 운영하는 등, 투명하고 책임 있는 지배구조를 스스로 갖췄다.
결과는 숫자로 말한다. 지난해 매출과 고용 모두 인수 당시의 두 배 가까이로 성장했고, 8년 연속 ESG 최고 등급(AA)을 유지하고 있다. '최고의 기술로 세상에 기여하는 행복한 직원들의 기업'이라는 가치 아래, 진짜 내 회사에서 일한다는 주인의식이 성과로 드러난 것이다. 제도도 지원도 없이 직원들이 해냈다. 제도와 지원이 있다면, 홈플러스라고 못 할 이유가 없다.
홈플러스가 만들어야 할 것, 우호적인 분위기
다만 홈플러스에는 한국종합기술과 다른 과제가 하나 더 있다. 사회와 시장의 우호적인 분위기를 만드는 일이다. 인수는 숫자와 의지만으로 이루어지지 않는다. 사람들의 마음과 시선이 함께 움직여야 한다.
홈플러스는 '또 무너지는 마트'라는 이미지를, '직원과 협력업체와 소비자가 힘을 모아 살려낸 회사'라는 이야기로 바꿔야 한다. 노사가 맞서 싸우는 구도가 아니라, 노사가 상생하며 함께 회사를 인수할 수 있다는 가능성을 보여줄 때, 정부도 채권자도 소비자도 이 길에 힘을 보탠다. 우호적인 여론과 정치적 의지가 모여야, 다음에 말할 지원과 제도도 비로소 현실이 된다.
정부와 사회에 요청한다
응급실의 환자에게 응급 처치가 필요하듯, 지금 홈플러스에는 당장의 수혈이 필요하다. 먼저 정부와 정책금융기관에 요청한다. 회생 기업이 매장을 정상화하고 납품을 재개할 수 있도록 유암코(연합자산관리) 등 공적자금을 활용한 일시적 운영자금 지원이 필요하다.
나아가 공적자금과 엔젤·임팩트 투자가 직원들과 손잡고 지분을 함께 확보하는 길을 열어야 한다. 미국에서는 켄데다펀드와 '종업원소유기금' 같은 임팩트 투자가 기업을 인수해 직원소유로 전환한 사례가 이미 자리 잡았다.
중장기적으로는 제도가 필요하다. 우리사주제도만으로는 기업 인수의 수단이 되기에 턱없이 부족하다. 미국 ESOP, 영국 EOT처럼 오너가 직원 공동보유기구에 지분을 넘길 때 양도세를 이연·감면하고, 신탁·협동조합·종업원지주회사 같은 장기 공동보유 기구를 법으로 뒷받침하는 '한국형 종업원 공동소유 전환 지원제도'를 설계해야 한다.
지난 4월 10일 이재명 대통령도 회사가 사업을 지속하지 않을 경우 노동자가 인수해 사업을 이어갈 수 있도록 정부가 적극 지원하겠다고 밝혔다. 노동자 기업인수가 국가 의제로 명시된 것은 처음이다.
이 논의는 홈플러스 하나에 그치지 않는다. 2022년 기준 60세 이상 CEO가 이끄는 중소기업 약 236만 개 중 28.6%인 67만5천 곳이 후계자가 없어 지속 경영을 담보하기 어렵다. 수많은 회사가 진정한 주인을 기다리고 있다.
결국 우리가 마주한 질문은 이것이다. 회사가 위기에 처했을 때, 우리 사회는 청산과 외부 매각 말고 다른 길을 가질 것인가. 끝까지 남아 버티는 사람들에게 회사를 맡길 제도를 만들 것인가. 한국종합기술이 제도도 없이 그 길을 열었다면, 제도가 있을 때 우리는 얼마나 많은 홈플러스를 살려낼 수 있겠는가.
홈플러스는 지금 응급실에 있다. 기업이 위기에 몰릴 때 끝까지 회사에 몸담고 버티는 사람을 진정한 주인이라 부른다면, 그 주인은 이미 매장을 지키고 있다. 주인이라면, 지금 회사를 살려야 한다. 그것이 직원이 주인이 되는 길의 첫걸음이다.
* 이 연재는 홈플러스 종업원 기업인수의 필요성과 가능성을 사회와 함께 논의하기 위한 전문가 그룹의 공동 기고입니다.
덧붙이는 글 | 글쓴이는 한국종합기술홀딩스 김영수 대표이사 입니다.