민형배 "시·도 산하기관장 임기 6월 종료" 공개석상서 재확인

큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 22일 나주혁신도시 동신대 한방병원에서 열린 '문화·관광·스포츠 분야' 시민과의 대화에서 발언하고 있다. ⓒ 민형배 당선인 인수위 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민형배 전남광주통합특별시장 당선인이 22일 나주혁신도시 동신대 한방병원에서 열린 '문화·관광·스포츠 분야' 시민과의 대화를 마치고 참석자들과 기념촬영 하고 있다. 2026. 6. 22 ⓒ 민형배 당선인 인수위 제공 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 7월 통합특별시 출범에 따라 기존 광주시·전남도 산하 공기업과 출자·출연기관 대표 등 임원의 임기가 종료된다는 입장을 22일 재확인했다.민 당선인은 통합특별시 산하기관장은 물론 차관급 부시장(총 4명 중 지방직 2명) 인선과 관련해서도 "제가 (혼자) 임명하지 않겠다. 시민 추천제를 곧 가동하겠다"며 공모를 통한 인선 방침을 재차 밝혔다.민 당선인은 이날 오후 나주혁신도시 동신대한방병원 대회의실에서 열린 '특별시민과의 대화(문화·관광·스포츠 분야)'에서 이 같은 입장을 밝혔다.앞서 민 당선인은 지난 18일 <오마이뉴스>와의 전화 인터뷰에서 통합시 출범과 함께 광주시·전남도 산하 공사와 출자출연기관 임원을 전원 공모 방식으로 신규 선임하겠다는 방침을 처음으로 밝힌 바 있다.당시 "논리적으로 그렇다, 다만 법적 검토는 진행 중"이라고 밝혔던 민 당선인은 이날 "대법원 판례도 지자체가 하나로 통합되면 산하기관 임원 임기가 끝나는 것으로 보고 있다"고 말해 관련 법적 검토를 상당 부분 마친 것으로 해석된다.민 당선인은 이날 행사에서 한 참석자가 '전남문화재단 대표 유임을 검토해 달라'고 요청하자 "(통합시 출범에 따라) 재단 임원은 임기가 끝난다"며 "대법원 판례도 지자체가 하나로 통합되면 산하기관 임원 임기가 끝나는 것으로 돼 있다"고 선을 그었다.민 당선인은 "기존 임원이 아무리 일을 잘했더라도 (별도 조치가 없는 한) 임기가 끝나는 게 맞다"며 "이는 다른 공공기관도 다 마찬가지"라고 말했다. 이어 "전남도·광주시의 기존 기구를 통합특별시에서 그대로 이어갈 수는 없다"며 "다만 임원과 달리 직원들의 고용은 보장될 것"이라고 덧붙였다.인수위 황풍년 문화관광위원장은 "어떻게 하면 현장에서 상상과 창의를 가장 발현할 수 있도록 할 것인가, 그런 관점에서 각 기관이 합당한 방식으로 조직을 바꾸고 수장을 선임해야 된다"며 "직원들도 나는 대상이다, 이렇게 생각하지 말고 주체로서 같이 논의한다는 생각을 해달라, 그런 방향이 당선인이 생각하는 시민주권 정부의 조직 운영 방식"이라고 덧붙였다.민 당선인은 기관 통폐합 뒤 조직 형태와 관련해서는 "산하기관을 통합해 광주와 전남에 각각 하나의 본부를 두는 방안도 있겠지만, 저는 그렇게 하지 않으려고 한다"는 입장을 밝혔다.그 이유에 대해선 "지금 가장 큰 문제 중 하나는 '나는 전남이야', '나는 광주야'하는 인식에서 빨리 벗어나는 일"이라며 "전두환이 군사독재하며 광주와 전남을 분리해 '떡'을 준 것, 그렇게 해서 분열된 것 아니냐. 그렇기 때문에 전남과 광주를 구분하는 일은 저는 어떻게든 안 할 생각"이라고 설명했다.민 당선인은 "사실 저는 선거 끝나고 나서부터 잠을 거의 못 잔다"며 "너무 할 일이 많다. 국가와 우리 시민들로부터 숙제와 시험 문제를 왕창 받았는데 족보나 모범 답안이란 게 없다. 아무도 가보지 않은 길이기 때문"이라고 말했다.그러면서 민 당선인은 "이럴 땐 서로 지혜를 모으고 소통하고 연대해서 가장 좋은 길이 뭔지 스스로 결정하는 것밖에 없다"며 "저는 시민들께서 결정한 길을 같이 열어주고, 그 길을 열도록 뒷받침하는 일을 하려고 한다"고 덧붙였다.