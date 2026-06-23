[사진] 풍성한 초여름 수국, 진주에서 원 없이 보세요

큰사진보기 ▲빗방울 머금은 아나벨수국 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲별수국이 예쁘게 피어있다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲산책로에 가득 핀 아나벨수국 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲분홍색 아나벨수국 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲월아산 숲속의 진주는 수국 천지였다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲어린이도서관으로 가는 길에도 수국이 가득하다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲공중에 떠있는 수국 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲곳곳에 서있는 자귀나무에도 꽃이 피었다. 꽃은 낮에 활짝 피어있다가 밤이 되면 서로 포개지며 접힌다. 마치 부부가 서로 기대어 잠든 모습과 닮았다 하여 합환목(合歡木)이라고도 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲진주는 유등축제로 유명하다. 한쪽에 유등으로 꾸며진 포토존이 있었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

가랑비가 오락가락 하는 날이다. 하지만 꽃을 보고 싶은 마음은 어쩔 수가 없다. 월아산 숲속의 진주에 수국이 가득 피었다고 한다. 빗방울이 차창에 부딪치는 소리를 들으며 진주로 향했다.벚나무가 줄지어 서있는 질매재를 지나 숲속의 진주에 도착하여 주차장에 차를 세우고 나서니 그야말로 수국 천지다. 지난 18일부터 21일까지 진행되었던 진주정원박람회는 끝났지만, 수국수국페스티벌이 오는 28일까지 계속된다.진주시 진성면에 있는 월아산 숲속의 진주는 수국 명소로 잘 알려져 있으며, 우드랜드, 자연휴양림, 산림레포츠 등 자연 풍광이 아름다운 월아산을 중심으로 한 복합산림복지시설이다. 올해 4월, 경상남도 공식 지방 정원에 등록되기도 했다.별수국이 예쁘게 피어있는 곳을 지나니 흰색과 분홍색 아나벨 수국이 숲에도 길에도 풍성하게 피어있다. 산책로를 따라 수국을 보며 천천히 걸었다. 크고 풍성한 꽃을 바라보는 내 마음도 여유롭고 넉넉해진다.비가 내리는데도 많은 사람들이 찾아왔다. 드문드문 자귀나무가 연분홍색 꽃을 피우고 서있었다. 자귀나무꽃은 낮동안 활짝 피어있다가 밤이 되면 포개지며 접힌다고 한다. 마치 부부가 서로 기대어 잠든 모습과 닮았다 하여 합환목(合歡木)이라고도 부른다고 한다. 부부 금실과 가정의 화목을 상징하는 나무로 알려져 있다. 푸른색 잎 위에 살포시 피어있는 연분홍색 꽃이 부드럽고 예쁘다. 한쪽에는 가우라와 백일홍도 피어있다.비 내리는 날, 월아산 숲속의 진주에서 원없이 꽃과 마주했다.