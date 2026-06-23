김영호 "정청래·당권파, 주적 아냐... 동지의 언어 써야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 후보군에 이름을 올리고 있는 김영호 의원이 22일 국회 의원회관에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"저는 누가 당대표가 되더라도 소통하고 조정할 수 있다."

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"대통령 생각은 딱 하나다. 당을 크게 하나로 만들어 다음 총선에서 승리하고 정권 재창출을 하자는 것. 이건 불변의 원칙이다. 대통령을 위한다면 좀 열받더라도 참아야지, 왜 친명(친이재명)이라면서 분열하느냐. 저는 (차기) 당대표가 비당권파에 대한 소홀함이 있다면 의원들을 모아 화해의 자리를 주선해 '원팀'을 만들 수 있다."

큰사진보기 ▲더불어민주당 최고위원 후보군에 이름을 올리고 있는 김영호 의원이 22일 국회 의원회관에서 오마이뉴스와 인터뷰 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

- 최고위원 출마를 고심 중인가?

- 이상징후라면?

- 현재 당내 분열상, 어떻게 보나?

- 최고위원이 된다면 당내 갈등을 봉합하기 위해 가장 먼저 필요한 작업이 무엇이라고 생각하나?

- 차기 당권 도전에 나설 것으로 예상되는 주자들을 각각 평가한다면?

- 정청래 대표는 연임 도전이 유력해 보인다.

- 이유는?

- 전당대회 이후 민주당이 나아가야 할 방향은 무엇이라고 보나?

- 후반기 국회에선 어떤 역할을 하고 싶나?

오는 8월 전당대회를 앞두고 김영호 더불어민주당 의원이 최고위원 출마 의지를 드러냈다. 서로 멸칭까지 쓰는 등 최근 차기 권력을 둘러싼 당내 계파 갈등이 고조되는 상황을 우려하며, 중진(3선)으로서 당의 중심을 바로잡고 '소통하는 지도부'를 만들겠다는 목표를 분명히 한 것이다.김 의원은 22일 국회 의원회관에서 <오마이뉴스>를 만나 최고위원 출마 고심이 "막바지"에 접어들었다며 "전국의 당원들로부터 제가 당의 중심을 잡아야 하는 것 아니냐는 얘길 들었다"라고 밝혔다. 그러면서 당내 격화되는 갈등과 분열을 봉합하는 '중재자' 역할을 강조했다.김 의원은 최근 이재명 대통령 취임 이후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가보다 앞섰다는 여론조사 결과를 언급하며 "지금 대통령 지지율도 꺾인다. 하루 자고 일어났는데 (긍정·부정 평가가) 역전되는 건 처음 봤다"라고 당황해했다. 김 의원은 그 원인이 작금의 당내 갈등에 있다며 "동지는 동지의 언어를 써야 한다. 정청래 대표든 당권파든 주적은 아니지 않느냐"라고 강조했다.김 의원은 정 대표를 비롯한 현 지도부가 "대야 관계에만 치중했고, 대통령이 성과를 낸 '먹고 사는 문제'는 제대로 뒷받침한 게 없다"라며 "극우화되는 야당엔 단호하고 적극적인 메시지를 내고, 대통령이 잘하고 있는 경제와 외교·안보를 뒷받침해야 한다"라고 투트랙 기조를 강조했다. 최고위원이 된다면 민주당 의원 전원에게 독립된 특위를 부여하는 등 민생에 집중하겠단 구상도 내놨다.지난 20대 총선부터 서울 서대문을에서 내리 3선을 한 김 의원은 민주당 서울시당 위원장을 지냈으며 이번 국회 전반기엔 교육위원회 위원장을 맡았다. 6·3 지방선거 땐 정원오 민주당 서울시장 후보 캠프 조직총괄본부장을 맡았다.다음은 김 의원과의 일문일답이다."막바지다. 이달 말 광주·전남에 가서 호남 쪽 의견도 들어보려 한다. 지난 지방선거 때 이상징후가 좀 잡혔다. 전국에 있는 당원들로부터 '김영호 의원이 당의 중심을 잡아야 하는 것 아니냐'는 얘길 들었다. 최근엔 광주 5·18 묘지를 참배하면서 마음의 각오를 되새기고 있다.""이런 표현을 좋아하지 않지만 '문조털래유(문재인·조국·김어준·정청래·유시민)' 등 상대를 혐오하고 상처 줄 수 있는 유튜버들의 언어가 당원들의 언어가 돼가고 있다. 유튜버들의 선명성 경쟁을 뭐라 할 순 없지만 이들의 언어가 당원들의 언어로 확산되고 있다는 게 가장 우려스럽다.""지도부가 소통하지 않고 서로를 인정하지 않는다. 동지는 동지의 언어를 써야 한다. 정청래 대표든 당권파든 주적이 아니지 않느냐. 우리의 동지다. 본인이 지지하지 않는 당대표나 최고위원이 선출되더라도 당원과 국민이 선출한 지도부라면 수용해야 한다. 지금 이런 정치 문화가 상당히 부족하지 않나 싶다. 대통령 생각은 딱 하나다. 당을 크게 하나로 만들어 다음 총선에서 승리하고 정권 재창출을 하자는 것. 이건 불변의 원칙이다. 대통령을 위한다면 좀 열받더라도 참아야지, 왜 친명이라면서 분열하느냐.""4명의 당권 주자(정청래·김민석·송영길·김용민)가 있는데, 제가 호흡을 맞추기 어려운 분이 당대표가 되더라도 그 순간부턴 그분을 당대표로 인정하고 의견이 다를 땐 설득하려 한다. 만약 당대표가 비당권파에 대한 소홀함이 있다면 저는 의원들을 모아 화해의 자리를 주선해 '원팀'을 만들 수 있다. 이런 설득의 문화가 부재하다 보니 말만 원팀이지 분열주의로 빠지고 있는 거다. 저는 누가 당대표가 되더라도 소통하고 조정할 수 있다.""정청래 대표는 학습 효과가 빠르고 굉장한 노력파다. 지금 어려운 환경 속에서도 고도화된 정치력을 갖고 있다. 김민석 총리는 안정적이고 예측 가능하다. 대통령과 정부와의 관계에서 손발을 가장 잘 맞출 수 있다. 송영길 전 대표는 사상과 철학을 갖고 있고 대통령과의 신뢰가 누구보다 두텁다. 대통령에 대한 로열티가 가장 높고 대통령을 공동 운명체로 생각하는 것 같다. 김용민 의원은 검찰개혁을 일관되게 주장했던 소신파다. 초·재선 중 가장 강력한 개혁성을 갖고 있다. 제가 좋아하는 의원 중 한 분이다.""제가 아는 정 대표는 안 할 것 같다.""정 대표는 대통령에 대한 존중이 굉장히 있다. 저는 그분이 정치를 극단적으로 한다고 보지 않는다. 그리고 생각보다 유연한 면이 있다. 제가 나오라, 나오지 말라 할 수 있는 입장은 아니지만 제가 아는 정 대표는 출마하지 않을 가능성도 있다고 본다.""현 지도부는 대야 관계에만 치중했고, 대통령이 성과를 낸 '먹고 사는 문제'는 제대로 뒷받침한 게 없다. 입법 성과도 많이 내지 못했다는 아쉬움이 있다. 이 모든 건 당을 너무 작게 운영했기 때문이라고 본다. 이젠 투트랙을 써야 한다. 극우화되는 야당엔 단호하고 적극적인 메시지를 내고, 대통령이 잘하고 있는 경제와 외교·안보를 뒷받침해야 한다. 제가 지도부에 들어가면 민주당 의원 161명 각자에게 (먹고 사는 문제를 주제로 한) 독립된 특위를 맡게 해서 당원들이 이를 평가할 수 있는 체제를 제안하려 한다.""(후반기 상임위원회 지망으로) 행정안전위원회를 1순위로 했다. 전반기엔 교육위원회를 했지만 이번엔 중대범죄수사청(중수청) 문제를 직접 다뤄보고 싶은 마음이 있다. 저는 중수청에 관심이 굉장히 많다. 좀 더 연구해서 중수청이 검찰청을 대신해 빨리 자리 잡을 수 있도록 정책의 대안을 만들어내려 한다."