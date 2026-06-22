"시흥시청 주무관입니다"... 공무원 사칭 물품구매 사기 주의

큰사진보기 ▲공무원 사칭 사기범이 22일 A씨에게 보낸 문자메시지. 물품의 대리 구매를 요구하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

시흥시 공무원을 사칭해 지역 업체에 고가 물품 구매를 유도한 사기 의심 사례가 발생해 각별한 주의가 요구된다.22일 시흥시 장곡동에 거주하는 A씨는 자신을 "시흥시청 회계과 박민재 주무관"이라고 밝힌 인물로부터 전화를 받았다. 이 인물은 "시청에서 직접 구매하면 가격이 비싸지니, 민간 업체 명의로 구입하면 단가를 낮출 수 있다"는 취지로 설명하며 물품 구매를 대신 진행해 달라고 요구한 것으로 알려졌다.사칭 사기 의심자는 A씨가 과거 시흥시와 계약한 내용까지 언급하며 신뢰를 얻으려 했고, 자신이 시흥시청 회계과 공무원이라고 강조한 것으로 전해졌다.A씨가 받은 문자메시지에는 특정 물류업체 관계자의 명함 사진과 함께 "기존 거래처입니다", "물품명: SCA10 공기호흡기 45분형", "필요수량 5~8세트", "개당 440만 원", "내일 오전 배송 가능한지 확인해 달라"는 내용이 담겨 있었다. 공무원인 척 접근해 "시청에서 필요한 물건을 대신 사 달라"고 유도한 셈이다.그러나 시흥타임즈가 시흥시청에 직접 확인한 결과, 해당 이름의 직원은 시흥시에 근무하지 않는 것으로 확인됐다.시흥시는 최근 공식 안내를 통해 "시흥시 공무원을 사칭해 허위 공문·위조 명함을 이용한 물품 구매 사기가 발생하고 있다"며 주의를 당부했다. 시는 "시흥시 공무원은 절대 공문이나 명함을 내세워 물품 구매나 대리결제를 요청하지 않는다"며 "조금이라도 의심되면 반드시 시흥시청으로 사실 여부를 확인하고, 사칭이 확인될 경우 즉시 경찰에 신고해 달라"고 밝혔다.이번 사례에서 눈에 띄는 점은 사칭범이 A씨의 과거 시흥시 계약 내용을 알고 있었다는 점이다. 이와 관련해 시흥시 관계자는 "계약의 투명성을 위해 시 홈페이지에 공개되는 지자체 계약정보가 사기범들의 접근 수단으로 악용되는 것으로 보인다"며 "공개 취지는 살리되, 피해 예방을 위한 보완책도 필요해 보인다"고 설명했다.공공기관 계약은 정해진 절차와 공식 문서를 통해 진행된다. 개인 휴대전화나 문자메시지로 급하게 물품 구매를 부탁하거나, 특정 업체를 소개하며 대신 결제해 달라고 요구하는 것은 정상적인 계약 방식이 아니다.특히 공무원이라고 하면서 개인 휴대전화로 연락하는 경우, 문자나 카카오톡으로 명함·공문을 보내는 경우, 특정 업체 물품을 대신 구매해 달라고 하는 경우, 선입금이나 대리결제를 요구하는 경우에는 사기 가능성을 의심해야 한다.시민과 업체는 의심스러운 연락을 받으면 상대방이 알려준 번호가 아니라 시흥시청 대표번호나 공식 홈페이지에 게시된 부서 연락처로 직접 확인해야 한다. 사칭이 의심될 경우 문자메시지, 명함 사진, 계좌번호, 통화기록 등을 보관한 뒤 즉시 경찰에 신고하는 것이 좋다.한편 제보자 A씨는 "과거 시흥시와의 계약 내용까지 모두 알고 있어 하마터면 속을 뻔했다"며 "확인이 되고 나서 가슴을 쓸어내렸다. 비슷한 연락을 받는 업체들도 반드시 시청에 확인했으면 한다"고 말했다.