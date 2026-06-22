"기자들 선행매매, 다 드러난다"… 금감원장의 경고

"(선행매매 여부를) 쉽게 알 수 있습니다. 그러니 일부 기자님들, 하지 않았으면 좋겠습니다."
이찬진 금융감독원장이 기자들의 '선행매매' 사건과 관련해 경고장을 날렸다.
이 원장은 22일 오전 서울 여의도 금융감독원에서 열린 기자간담회에서 최근 인공지능(AI)을 기반으로 기사가 주가에 미치는 영향을 들여다보고 있다며 "선행매매 건은 쉽게 탐지될 가능성이 높다. 극히 일부 기자들이겠지만 (선행매매를 하지) 말았으면 좋겠다"고 당부했다.
최근 금감원 특별사법경찰(특사경)은 기자가 연루된 선행매매 사건을 잇따라 검찰에 넘기고 있다. 지난 18일에는 특징주 기사를 악용한 부정거래 혐의로 전·현직 기자와 공인회계사 등 7명을 기소 의견으로 검찰에 송치했다고 밝혔다. 특정 주식을 먼저 대거 사들인 뒤, 해당 주식과 관련된 기사를 써 주가가 오르면 매각하는 선행매매 방식이다(관련 기사: 텔방에 "ㄹㄷ" 뜨자 기사 송출… 주가 올려 93억 삼킨 기자들
https://omn.kr/2iqxu)
이 원장은 이날 간담회에서 그동안 특사경이 다뤄왔거나 현재 다루고 있는 기자들의 선행매매 관련 사건은 크게 총 4건이라고 밝혔다. 그는 "지난해 11월 2건이 송치됐고 구속된 사람도 있었다"며 "이번에 (그 외) 1개 케이스가 송치됐고 마지막 하나는 수사 중"이라고 덧붙였다.
다만 이 원장은 금감원 인력만으로는 '기사 모니터링'에 한계가 있다며 AI를 기반으로 한 감시 체계를 만들고 있다고 밝혔다. 그는 "제가 자본시장 부서를 볶고 있는(재촉하는) 상황"이라며 "시스템이 완성되고 나면 기법은 공개하기 어렵겠지만, 사전 예방을 위해 필요한 범위에 한해 내용을 공유할 수 있을 것"이라고 설명했다.
주가조작합동대응단의 단장을 맡고 있는 이승우 부원장보는 이날 현장에서 과거 기자 선행매매 적발이 어려웠던 구조적 이유를 설명하기도 했다. 그는 "과거에는 특징주 선행매매가 초단기로 이뤄지고 매번 보도되는 종목이 다 달라 적발하기가 어려웠다"며 "(선행매매가) 소액부터 시작되는 경우가 많아 조사 대상에서 제외되기도 했고, (특징주로 지목된) 종목이 수백 개에 해당하는 경우도 있었다"고 설명했다.
이어 "그러나 직원들의 IT 능력이 높아지고 통계 패키지를 자유롭게 사용해 수백 개 종목을 분석할 수 있게 되면서 반복되는 의심 계좌가 금방 적발되고 있다"며 "특사경이 맡은 건 외에도 기자 관련 선행매매 사건이 많은 상황"이라고 설명했다. 언론사별 대응책과 관련해서는 "각 언론사별로 자체적으로 만들고 있는 걸로 안다"면서도 "구체적으로 가이드라인을 주긴 어렵다"고 말했다.