미래에셋증권 스페이스X '0주 배정' 사태에...금감원장 "나도 이해 안 가"

큰사진보기 ▲금융감독원장 6월 기자간담회 ⓒ 금융감독원 관련사진보기

"왜 배정이 안 됐는지, 사실은 저도 이해가 안 갑니다."

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이찬진 금융감독원장이 미래에셋증권의 스페이스X 공모주 '0주 배정' 사태와 관련해 직접적인 당혹감을 드러냈다.그는 22일 오전 서울 여의도 본원에서 열린 기자간담회에서 "심하게 얘기하면 '당연히 배정되겠지' 하면서 SEC(미국 증권거래위원회) 증권신고서도 직접 챙겨봤다"며 "당연히 될 거라고 생각해, 이런 사태는 생각도 못했다"고 밝혔다.이 원장은 또 "돈도 다 모아서 달러로 환전되는 걸로 확인됐는데 왜 배정이 안 되는 건지 모르겠다"며 "투자자 입장에서도 공모 참여를 안 했으면 첫날 (시장에서) 샀을 텐데, 오히려 돈이 물려 (사지 못한) 상태다. 투자자 입장에서 불편하고 불만스러운 상황"이라고 했다.이번 사태는 스페이스X가 지난 12일(현지시간) 미국 나스닥에 상장하는 과정에서 발생했다. 미래에셋증권은 국내 전문투자자들을 대상으로 사모 청약을 진행해 증거금을 받고 환전까지 마쳤는데도, 정작 배정 물량을 한 주도 받지 못했다. 청약에 참여했던 개인 투자자들이 자금을 묶인 채 발만 동동 구르는 상황이 벌어졌다.현재 금감원은 미래에셋증권에 대한 현장 검사에 나선 상태다. 이 원장은 핵심 쟁점으로 세 가지를 언급했다. 첫째는 해외 주관사의 물량 배정 과정이다. 이 원장은 "해외 주관사(골드먼삭스)의 물량 배분 관련, (누가 얼마를 나눠가졌는지) 사실관계를 알아봐달라는 민원이 많이 들어온다"고 말했다. 다만 금감원은 "글로벌 IB(투자은행)은 검사 대상이 아니다, 자료 요청을 해도 답이 오지 않을 때 이를 막을 방법이 없다"며 한계를 설명했다.이어 공모 과정에서 전문 투자자가 급증한 배경에 대해서도 관심있게 보고 있다고 했다. 그는 "(공모에 참여한) 전문투자자가 갑자기 4000명 정도 됐다"며 "전문투자자 등록, 운영이 적절했는지도 관심갖고 있다"고 밝혔다. 스페이스X처럼 해외 비상장주식을 사모 투자하기 위해서는 전문투자자 자격이 필요한데, 단기간에 자격을 갖춘 투자자가 크게 늘어난 경위를 살펴보겠다는 뜻이다. 마지막으로 이 원장은 "해외투자 위험이 제대로 고지됐는지 투자자 보호 관점에서 챙겨보고 있다"고 언급했다.다만 이 원장은 미래에셋증권에 대한 직접적인 제재나 개입 가능성에는 선을 그었다. 그는 "미래에셋증권에 대해 이래라 저래라 하는 게 아니다"라며 "(스페이스X 투자는) 증권신고서를 낸 공모가 아니라 사모로 들어간 상황이라 직접적인 관련은 없다"고 말했다. 주관사의 영향으로 0주 사태가 벌어졌는지 여부와 관련해서는 "검사를 해봐야 알 수 있는 영역"이라며 구체적인 언급은 피했다.올해 오픈AI와 앤스로픽 등 미국의 대형 빅테크 기업들의 상장이 예고된 가운데, 이번 '0주 배정' 사태가 반복될 수 있다는 우려도 나온다. 이에 이 원장은 "뭐라 말씀드리기 어렵다"며 신중한 입장을 보였다. 다만 검사 결과를 통해 "금융사들이 (해외비상장주에 사모 투자할 때) 지켜야 할 준수사항을 공유해 투자자 피해가 발생하지 않도록 하겠다"고 밝혔다.한편, 이 원장은 최근 한국 증시를 흔들고 있는 삼성전자·SK하이닉스 등 '단일종목 레버리지 ETF' 과열 현상에 대해서도 거침없이 비판했다. 레버리지 ETF가 증권사 수익만 키우고 개인 투자자의 삶을 피폐하게 만든다는 점을 지적하면서 과거 출시 당시를 회고했다.이 원장은 "회전율을 보면 자동 매매 프로그램을 돌리지 않는 한 하루 종일 주식에 매달리는 삶일 것"이라며 "(레버리지 ETF 출시 당시) 급하게 준비했던 게 맞다. 그때 (하지말자고) 드러누웠어야 하나 지금 후회를 많이하고 있다"라고 털어놨다.단일종목 레버리지 ETF로 인해 증권사만 이득을 보는 상황을 '도박판'에 비유하기도 했다. 그는 "도박판을 관리하면서 그 대가로 '뽀찌'를 받는 사람이 돈을 제일 많이 벌지 않나, 그런 모양새가 될까봐 심한 우려를 하고 있다"고 말했다. 이 원장은 또 ETF가 급격한 변동성에 노출돼 있다며 개인 자산 충격을 완화하기 위한, 미수·신용 관련 대안을 금융위원와 협의하고 있다고 밝혔다.