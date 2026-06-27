"무릎 아픈 어르신이 좌식 회의... 마을 '공동생활' 인프라부터 바꿔야"

큰사진보기 ▲송기선 옥천군농촌활력지원센터장 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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너무 멀어졌다... 주민들이 농촌 살며 체감하는 가장 큰 변화

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- 면 단위 마을의 인구 감소와 고령화는 이제 보편적인 현상이 됐다. 마을의 지속가능성에 대한 고민을 하지 않을 수 없다.

- 마을을 가장 잘 아는 사람은 결국 그 마을 주민일 것이다. 마을의 지속가능성 역시 주민의 의지에서 판가름 날 가능성이 크다.

- 옥천 청성면, 청산면, 안내면 등 3개 면은 65세 이상 고령인구 비율이 절반을 넘어섰다. 고령화에 맞는 마을 재생이 필요한 시점이다.

- 은퇴농이 많은 농촌 마을에는 노후 소득이 불안정한 고령인구도 많다. 노후 소득 안정은 반드시 해결해야 할 과제다.

큰사진보기 ▲옥천군농촌활력지원센터의 모습 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

- 옥천군 마을만들기 사업은 어떤 정책인가.

- 옥천군 마을만들기 사업의 성과와 과제는 무엇인가.

- 마을이 하루아침에 사라지지는 않을 것이다. 중요한 것은 마을을 어떻게 유지해 나갈 것인가다.

월간옥이네 통권 108호(2026년 6월호)

글·사진 이현경

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충북 옥천군농촌활력지원센터는 주민 주도의 지속가능한 지역사회 발전을 위해 종합적인 지원 시스템을 구축하고자 만든 중간지원조직이다. 한 개 마을을 선정해 공동체 활성화 사업을 진행하는가 하면, 면 단위로 추진되는 면 소재지 강화 사업을 맡기도 한다. 거점과 배후 마을을 촘촘히 연결하고, 각 마을의 기능을 살려야 지속가능한 농촌이 가능하다는 의미다.송기선 센터장을 만나 농촌지역 면 단위 마을의 지속가능성에 대해 물었다. 그는 마을이 어떻게 유지돼야 하는지, 그 방향성을 설정하는 일이 중요하다고 말했다. 송기선 센터장과 나눈 이야기를 간추려 소개한다."마을을 유지해야 한다는 데에는 누구나 심정적으로 공감한다. 하지만 한정된 재원을 투입해야 하는 정책적 차원에서는 현실적인 측면도 고려해야 한다. 이를테면 지나치게 과소화된 마을에 마을회관이나 도로를 정비하는 등 하드웨어 사업을 집중적으로 추진하는 데에는 한계가 있다. 이런 경우에는 인구 구성 등을 고려해 공동체 활동을 지원하는 소프트웨어 사업이 더 적합하다. 공동체급식을 하거나 마을 잔치를 열고, 의료서비스를 연계하는 방식 등이 이에 해당한다.억지로 마을을 유지하려는 접근에도 문제가 있다. 중심 마을에서 떨어진 곳에 1~2가구만 남아 있는 경우에는 안전 취약성을 고려해 주거 이전 정책도 검토할 필요가 있다. 30년 이상 된 노후주택에 교통 여건까지 열악하고 홀로 거주하는 가구라면 안전취약가구로 볼 수 있다. 소방이나 경찰의 즉각적인 대응이 어렵기 때문이다.결국 마을의 지속성을 만들어가는 주체는 주민들이다. 주민 스스로 마을의 지속가능성을 확보하려는 의지가 있어야 한다. 주민 의지 없이 사업을 억지로 끌고 갈 수는 없다. 주민들이 그런 의지를 가질 수 있도록 지원하는 것, 마을만들기 사업을 지원하는 중간지원조직인 농촌활력지원센터가맡아야 할 역할이다.""마을만들기는 마을의 현안을 주민들이 스스로 풀어나가는 과정이다. 민주적인 의사결정 구조를 갖추는 것이 중요하다. 이런 마을은 갈등이 생겨도 결국 해결 방안을 찾아낸다. 반대로 갈등을 풀어내지 못하면 마을은 방치될 수밖에 없다. 예를 들어 한 마을이 쓰레기 수거 문제를 겪고 있다고 가정해보자. 해결 방안을 협의하지 못하면 마을은 결국 쓰레기로 뒤덮일 수밖에 없다. 그래서 마을회복 과정에서는 주민과 공동체 주체들의 힘이 중요하다. 이것만으로 마을이회복되는 것은 아니지만, 이마저 없다면 변화 자체를 만들어내기 어렵다.""마을 사업의 방향성은 이미 '소득 증대'에서 '삶의 질 향상'으로 옮겨갔다. 과거 권역단위 종합개발사업이나 농촌중심지활성화사업 등 농산어촌개발사업이 추진되면서 중심지마다 각종 건물이 들어섰다. 당시에는 소득사업을 중요하게 여겼는데, 최소한 건물을 운영할 매니저 인건비 정도는 확보해야 한다는 취지였다. 체험휴양마을 조성도 같은 맥락이었다. 이런 사업들을 통해 일종의 낙수효과를 기대했던 것이다. 하지만 전국적으로 보면 당초 목적을 지속적으로 이어가고 있는 곳은 많지 않다.소득 증대는 6차 산업 활성화 등 농업 생산의 유지와 확대를 통해 접근할 필요가 있다. 반면 농촌 마을 회복은 삶의 질 향상과 정주 여건 개선에 초점을 맞춰야 한다. 농업 정책과 농촌 정책은 서로 다른 개념이다.""노후 소득 안정화는 매우 중요하다. 하지만 마을 만들기 사업이나 마을공동체 사업만으로는 이를 해결하기 어렵다. 그래서 등장한 정책이 농어촌기본소득과 햇빛소득이다. 여기에 기초연금, 공익직불금을 포함한 직불제도, 농민수당 정책 등을 연계할 필요도 있다.""농림축산식품부는 주민이 주체가 돼 마을 자원을 활용하고 지역을 개발하며 공동체를 활성화하는 '창조적 마을만들기'를 추진해왔다. 최대 5억 원의 예산을 마을에 지원하는 방식이었다. 이후 이 사업이 지방으로 이양되면서 각 지자체가 자체적으로 마을만들기 사업을 진행하고 있다. 옥천군은 현재 매년 3개 마을을 선정해 각 마을에 3억 원을 지원하고 있다."사업 대상 마을은 공모 방식으로 선정한다. 그에 앞서 '현장포럼'을 진행해 주민들이 직접 마을을 조사하고 필요한 사업을 정리할 수 있도록 돕는다. 현장포럼은 5개 마을을 대상으로 진행된다. 현재 3억 원 규모 예산으로는 대규모 시설 사업을 추진하기 어렵기 때문에, 주로 공동이용시설 정비 등에 활용되고 있다.""마을만들기 사업의 양적·질적 수준을 모두 높일 필요가 있다. 현재는 현장포럼 이후 3억 원 규모의 1차 마을만들기 사업으로 이어지는 구조인데, 여기에서 지원을 멈출 것이 아니라 5억 원 규모 사업으로 확장할 수 있는 제도 설계가 필요하다. 당초 창조적 마을만들기 사업 규모가 5억 원이었던 만큼 이를 회복할 필요가 있다. 다른 지자체 사례도 참고할 만하다. 음성군은 자율개발사업에 5억 원, 종합개발사업에 최대 10억 원까지 지원하고 있다. 현장포럼-1차 마을만들기(3억 원)-2차 마을만들기(5억 원)-시군역량강화사업으로 촘촘하게 이어지는 구조가 필요하다.현재 마을만들기 사업에 참여한 마을은 50여 곳이다. 신규 사업은 연간 3개 마을씩 진행되고 있는데, 이 속도로는 빠르게 진행되는 고령화와 인구 감소에 대응하기 어렵다. 속도를 높이기 위해서는 연간 5개 마을 정도는 신규 사업을 추진할 필요가 있다.""앞으로는 삶의 질을 높이는 방향으로 접근해야 한다. 아직도 좁은 방 안에서 무릎이 아픈 어르신들이 좌식으로 앉아 회의를 하거나 식사를 하는 경우가 많다. 이런 부분부터 개선해 나가야 한다. 마을 안에서 '공동생활'을 할 수 있는 인프라를 만드는 것이 중요하다. 공동체 급식은 좋은 사례다. 시범사업을 통해 함께 밥을 먹는 일이 얼마나 중요한지 주민들도 체감했다. 이처럼 공동생활을 가능하게 하는 시설과 환경을 정비해 나갈 필요가 있다.지역 주민의 역량을 높이기 위해 소프트웨어 중심으로 지원하는 시군역량강화 사업도 마을만들기 사업 이후 연계해 진행하고 있다.주민들이 지속적으로 모일 수 있는 계기를 만드는 것이 중요하다. 옥천의 경우 수계기금이 마을 자체 사업을 추진하는 데 분명한 동력이 됐다. 마을이 해마다 자체 활동을 이어갈 수 있도록 최소한의 예산을 마련하는 것이 필요하다. 마을기금이나 공동체기금 방식도 가능하고, 읍·면 주민자치회에 1억 원 안팎의 예산을 지원해 마을 단위 사업을 추진하도록 하는 방안도 생각해볼 수 있다. 이미 청양군 등 일부 지자체에서는 비슷한 시도를 하고 있다. 옥천 역시 마을이 연례적인 활동을 지속할 수 있도록 제도적 지원 방안을 고민해야 할 시점이다."