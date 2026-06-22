네타냐후, 미-이란 협상 아랑곳 않고 "레바논 철수는 없다" 천명

큰사진보기 ▲19일(현지시간) 레바논 남부 지역에서 이스라엘의 공습에 연기가 치솟는 모습 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲가자지구 구호활동가들을 대상으로 반인도적 행보를 보여 전세계적 비난을 받았던 이타마르 벤그비르 이스라엘 국토안보부 장관은 "레바논 전체가 불타야 한다"라며 "미국 측에는 깊은 존중을 표하지만, 이스라엘은 우리 아들들의 피와 시민들의 안전을 결코 희생시킬 수 없다는 점을 전 세계에 분명히 밝혀야 한다"고 주장했다. ⓒ 벤그리브 장관 X 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲밴스 부통령뿐만 아니라 도널드 트럼프 미 대통령 또한 자신의 SNS에서 "트럼프 대통령이 네타냐후 총리의 흔들리는 재선 가능성을 쥐고 있다"는 내용의 보도를 공유하며 네타냐후 총리를 향한 비판적인 시각을 드러낸 바 있다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기

미국과 이란이 종전 협상을 위해 스위스에서 실무회담을 추진하는 가운데 이스라엘이 앞서 미국과 이란 양국이 서명한 종전 양해각서 1조인 '레바논을 포함한 모든 전선에서의 군사 작전 즉각 종료'를 무시하고 레바논 공습을 멈추지 않고 있다.21일(현지시각) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 성명을 통해 "우리는 엄청난 성과를 거두었으며, 이를 포기하지 않을 것"이라며 레바논을 향한 공격을 이어갈 것을 천명했다. 네타냐후 총리는 "우리는 북부 주민들과 이스라엘의 모든 시민들을 헤즈볼라의 공격으로부터 보호하기 위해 필요한 만큼 남부 레바논의 안전지대에 머물 것"이라며 이스라엘군의 철군 조치 역시 이뤄지지 않을 것임을 밝혔다.그는 같은 날 JNS(예루살렘 뉴스 신디케이트) 국제 정책 정상회의 연설에서도 "우리 국민을 보호해야 하는 한, 우리는 남부 레바논의 안전지대에 남아 있을 것"라면서 "미국이 '어쩔 수 없다. 사격을 멈추라'고 했을까? 아니다. 미국은 국경을 넘어 안전지대를 설정하고 테러리스트들을 사살한 후, 위협이 완전히 사라질 때까지 자국민을 보호했을 것이다. 우리가 현재 하는 일이 바로 그와 같다"고 주장했다.이러한 네타냐후 총리의 발언에 앞서 에얄 자미르 이스라엘 국방군 참모총장도 "남부 레바논에서 이스라엘군의 목표는 북부 지역 사회와 이스라엘 시민을 보호하는 것"이라며 "우리는 모든 노력을 그 목표에 집중하고 있다. 알리 타헤르와 보포르 요새에서의 활동 또한 이러한 목적을 달성하기 위한 것"이라고 밝혔다.이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관 또한 21일 "이스라엘은 레바논 안보 구역의 핵심적인 부분이며 갈릴리 정착촌과 이스라엘군 방어에 필수적인 보포르 요새에서 철수할 의사가 전혀 없다"면서 "네타냐후 총리와 제가 분명히 밝혔듯이, 이스라엘은 레바논 안보 구역에서 철수하지 않을 것"이라며 철군 의사가 없음을 드러냈다.한편 이스라엘 내 극우 진영에서는 이스라엘 정부가 미국의 눈치를 보지 말고 레바논 공습에 더 적극적으로 나서야 한다는 주장이 나오고 있다.가자지구 구호활동가들을 대상으로 반인도적 행보를 보여 전세계적 비난을 받았던 이타마르 벤그비르 이스라엘 국토안보부 장관은 "레바논 전체가 불타야 한다"라며 "미국 측에는 깊은 존중을 표하지만, 이스라엘은 우리 아들들의 피와 시민들의 안전을 결코 희생시킬 수 없다는 점을 전 세계에 분명히 밝혀야 한다"고 주장했다.그는 "네타냐후 총리와의 비공개 회동에서 나는 '이스라엘 어머니가 눈물 한 방울을 흘릴 때마다 레바논 어머니 천 명이 눈물을 흘려야 한다'라고 말했다"면서 "미친 듯이 몰아붙여서 초토화해야 한다. 테러를 철저히 분쇄해야 한다"라고 레바논에서의 군사 작전을 늘려야 한다고 강조했다.마찬가지로 극우 성향으로 분류되는 베잘렐 스모트리치 재무장관 또한 현지 신문과의 인터뷰에서 "향후 10년간의 국방 예산 관리를 다루는 사람으로서 이스라엘군은 앞으로 수년 간 레바논에 주둔할 것"이라고 밝히며 "헤즈볼라가 무장 해제할 때까지 우리는 그곳에 있을 것이고, 그 이후에도 계속 그럴 것"이라며 헤즈볼라가 완전히 비무장하더라도 레바논을 점령할 것이라고 말했다.그는 1916년 사이크스-피코 협정에 따라 설정된 이스라엘-레바논 국경 자체가 지형적인 측면을 고려하지 않은 잘못된 국경이라고 주장하면서 "미국이 명시적으로 레바논에서의 철군을 요구하더라도 철군하지 않을 것"이라고 덧붙였다.한편 이렇듯 이스라엘이 레바논 철군을 강경하게 거부하자 미국은 비판적인 입장을 보였다. 실무협상단으로서 스위스에 도착한 JD 밴스 미 부통령은 이란과의 협상을 비판하는 이스라엘 내각 구성원들에 대해 "트럼프 대통령은 현시점에서 이스라엘에 우호적인 유일한 국가원수"라며 "내가 이스라엘 정부 내각의 일원이었다면, 전 세계에서 유일하게 남은 강력한 동맹국을 비난하지는 않았을 것"이라고 비판했다.특히 그는 <뉴욕타임스> 인터뷰에선 벤그비르 장관과 스모트리치 장관의 이름을 언급하며 "당신들이 제안하는 구체적인 방안이 대체 무엇인가. 이스라엘은 불과 인구 900만 명을 지닌 나라다. 모든 국가 안보 문제를 무력으로 해결할 수는 없는 노릇이다"라고 직격했다.밴스 부통령뿐만 아니라 도널드 트럼프 미 대통령 또한 자신의 SNS에서 "트럼프 대통령이 네타냐후 총리의 흔들리는 재선 가능성을 쥐고 있다"는 내용의 보도를 공유하며 네타냐후 총리를 향한 비판적인 시각을 드러낸 바 있다.