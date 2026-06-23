영화 예매 버튼 누르는데 3년... 상영관 나오며 깨달은 것

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2023년부터 생긴 불안장애로 일상의 영역이 좁아진 사람이 도전하지 못했거나 도전하지 않았던 것들을 해보는 이야기를 씁니다.

큰사진보기 ▲불안장애를 겪기 전 영화를 좋아했지만, 어느새 영화관은 내가 두려워하게 된 요소들을 모두 갖춘 공간이 됐다. ⓒ 이슬 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3년 만에 영화관서 본 <토이스토리5> ⓒ 이슬 관련사진보기

혼자 영화관에 갔다. 불안장애가 생긴 후, 예전에는 아무렇지 않았던 장소들이 두려움의 대상이 됐다. 특히 창문이 없는 공간이 그랬다.엘리베이터를 타면 문이 열리는 시간만을 초조하게 기다렸고, 미용실이나 카페에 갈 때도 지하에 있는 공간은 애초부터 선택하지 않았다. 어쩔 수 없이 지하에 가야 하는 상황이 생길 때면, 가장 가까운 계단의 위치를 미리 찾아 놓곤 했다.창문이 없다는 건 바깥을 볼 수 없다는 통제력의 상실감과 함께, 갇힐 것 같은 공포감을 같이 느끼게 했다. 그렇게 가장 사랑했던 공간 중 하나인 영화관마저 두려워하게 됐다.불안장애가 생기기 전, 혼자 영화관에 가는 것을 무척 좋아했다. 갑작스럽게 생긴 빈 시간에 늘 가장 먼저 떠올리는 건 영화 관람이었다. 생각해 보면 혼자 영화를 보는 것보다 완벽하게 자유로운 여가 활동은 드물다. 누군가와 시간을 맞출 필요도 없고, 내가 보고 싶은 영화를 마음껏 골라 내가 원하는 시간에 볼 수 있으니까. 혼자 영화관 가기는 특별한 일이 아니라 일상이었다. 하지만 불안장애가 찾아온 뒤에는 그 당연했던 일상이 어려운 도전이 됐다.영화관은 내가 두려워하게 된 요소들을 모두 갖춘 공간이었다. 창문이 없는 밀폐된 공간, 불이 꺼진 어두운 환경, 심장을 울리고 귀를 때리는 거대한 사운드, 쉽게 나갈 수 없는 좌석, 그리고 영화가 끝날 때까지 그 공간에 머물러야 한다는 압박감.불안이 심할 때는 영화관 근처만 가도 심장이 빨라졌다. '중간에 불안해지면 어떡하지?', "갑자기 과호흡이 오면?', '사람들을 뚫고 상영관을 나가야 하면?' 이런 생각들이 꼬리에 꼬리를 물었다. 결국 그 좋아하던 영화관을 점점 가지 않게 되었다. 마지 못해 지인들과 함께 갈 때도 있긴 했지만, 혼자 영화관에 간다는 것은 상상조차 하기 어려웠다.문득 예전의 추억이 떠올랐다. 2019년, <어벤져스: 엔드게임>이 개봉했을 때다. 몇 번이나 혼자 영화관을 찾아 N차 관람을 했고, 엔딩 장면에서는 매번 같은 감격을 느꼈다. 그때는 좋아하는 영화가 개봉하기만을 기다렸고, 영화관으로 향하는 길 자체를 즐겼다.그런데 이제는 보고 싶은 영화가 생겨도 영화관에 갈 생각에 포기부터 하고 있었다. 좋아하는 걸 좋아할 수 없게 된 삶은 생각보다 서글펐다. 다시 그때의 나로 되돌아가고 싶어졌다. 그렇게 2023년 불안장애가 생긴 후로 3년 만에 다시 혼자 영화관에 가보기로 했다. 마음의 준비를 단단히 한 후 영화 예매 창을 열었다.영화 선택부터 신중해야 했다. 상영 목록에는 현재 흥행 중인 공포 영화도 있었지만, 첫 도전으로는 너무 큰 모험처럼 느껴졌다. 다시 찾은 영화관의 기억을 좋은 경험으로 남기고 싶었다. 그래서 자연스럽게 예전에 즐겨 보던 애니메이션 영화의 후속작을 택했다.상영 시간은 언제가 좋을지, 이미 예매한 관람객은 얼마나 되는지, 사람이 너무 많거나 적지는 않은지 하나하나 고민했다. 예전 같으면 1분 안에 끝났을 선택을 30분 넘게 붙들고 있었다. 다행히 영화관에 들어서기까지는 순조로웠다. 오후 1시 10분으로 예약한 후 최대한 시간에 맞춰 상영관에 들어갔다. 열 명도 채 되지 않는 사람들이 가운데 좌석을 중심으로 띄엄띄엄 앉아 있었다.광고 화면이 끝나자 상영관 내의 모든 불이 꺼졌다. 순간 긴장이 밀려왔다. 그때 불안장애를 극복하는 과정에서 큰 도움을 받았던 빅터 프랭클의 로고테라피를 떠올렸다.로고테라피에는 '과잉의도'라는 개념이 있다. 어떤 증상을 지나치게 없애려고 할수록 오히려 증상이 더 강해진다는 것이다. 손 떨림을 멈추려고 애쓰면 더 떨게 되고, 말더듬증을 극복하려고 할수록 더 말을 더듬게 되는 것처럼 말이다. 반대로 손 떨림이나 말더듬증을 반드시 극복해야 한다는 강박에서 벗어나 다른 것에 집중하게 되었을 때, 아이러니하게도 그들은 자신의 문제를 극복할 수 있었다.그동안 불안을 없애려 애쓰기보다 불안을 인정하고 바라보는 연습을 해왔다. 영화가 시작한 후로도 불안감이 고개를 드는 순간들이 여러 번 있었지만, 그럴 때마다 '불안하면 안 된다'라고 생각하는 대신 영화에 집중하려 애썼다. 불안을 내몰려고 하기보다는 스크린을 바라봤다. 주인공들의 이야기에 귀를 기울이고, 장면을 따라가고, 감정을 느끼는 데 집중했다. 어느 순간, 나는 캐릭터들에게 감정을 이입하고 있었고, 다음 장면이 궁금해지고 있었다.100분의 시간은 금세 지나갔다. 어느새 영화는 막이 내리고 크레디트가 올라가고 있었다. 영화도 충분히 감동적이었지만, 나는 영화보다 더 소중한 것을 얻고 상영관을 나왔다. 여전히 불안은 내 곁을 머물렀다가 멀어졌다 반복하지만, 적어도 오늘만큼은 내 하루의 주인공이 불안이 아니었다는 사실이다.회복은 단숨에 이루어지지 않는다. 불안장애 역시 어느 날 갑자기 깨끗하게 사라지는 병이 아니다. 하지만 지난 시간을 겪어오며 한 가지는 분명히 알게 되었다. 불안을 없애야만 삶을 되찾을 수 있는 것은 아니라는 것. 가끔은 불안을 느끼고, 가끔은 불안을 잊는다. 그리고 그 사이에서 내가 원하는 삶을 조금씩 선택해 나간다.그날 영화관을 나서며 나는 확신했다. 나는 아직 완전히 회복된 것은 아닐지 몰라도, 분명 조금씩 회복하고 있다는 걸.