용인시, 반다비 체육센터 7월 재상정 의지

큰사진보기 ▲용인시가 두 차례 부결됐던 반다비 체육센터에 대해 7월 중 열리는 용인시의회 임시회에 공유재산관리계획을 다시 제출 하기로 했다. 사진은 반다비 체육센터 조감도 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

이상일 용인특례시장이 시의회 반대로 두 차례 무산된 반다비 체육센터 건립을 새로 구성될 10대 시의회의 1순위 협력 사안으로 강조하며 재추진에 나섰다.용인시는 반다비 체육센터 건립 변경안을 마련해 자체 공유재산 심의에서 통과시켰다. 시는 이를 반영한 공유재산 관리계획안 변경안을 7월 열릴 용인시의회 임시회에 제출할 계획이어서 시의회가 변경안을 수용할지, 또다시 부결시킬지 관심이 쏠리고 있다.이 시장은 6월 15일 시청 영상회의실에서 열린 간부회의에서 "장애인과 비장애인의 장벽을 허무는 데 도움이 될 반다비 체육센터가 꼭 건립되도록 시 집행부가 더 열심히 일해 달라"며 "7월 새로 구성될 시의회와 1순위로 협력할 사안인 만큼 적극 소통해 관련 공유재산관리계획안이 반드시 처리되도록 해 달라"라고 주문했다. 이어 "이는 장애인을 위한 일이자 장애인과 비장애인의 간격을 좁히는 일인 만큼 정당이나 정파와 상관없이 모두가 힘을 모아야 한다"고 강조했다.반다비 체육센터 건립을 위한 공유재산 관리계획안은 2025년 6월 자치행정위원회에서 부결된 데 이어 올해 3월 열린 301회 임시회 본회의에서 재석의원 28명 중 찬성 12명, 반대 14명, 기권 2명으로 또다시 무산됐다. 이로써 당초 2027년 착공, 2028년 말 준공을 목표로 한 계획에 차질이 빚어졌다.당시 부결 과정에서 찬반이 팽팽히 맞섰다. 이창식 의원은 "2022년 도민체육대회 때 50m 규격 수영장이 없어 타 도시에서 경기를 치렀다"며 "인구 110만 특례시에 장애인 전용 수영장이 단 한 곳도 없다"고 건립 필요성을 강조했다. 반면 박병민 의원은 "50m 10레인은 수요 대비 과도한 규모이며, 인근에 청소년 수영장이 운영 중이고 3㎞ 거리에 또 다른 수영장이 개관을 앞두고 있다"며 운영 적자와 입지·주차 문제를 지적했다. 시가 행정안전부 타당성 조사에서 제시한 연간 운영 손실은 17억 원 규모로 전해졌다.시는 멈춰선 사업에 대한 재추진 의지를 분명히 했다. 반다비 체육센터 건립 변경안을 5월 28일 시 자체 공유재산 심의에서 통과시켰고, 이를 반영한 공유재산 관리계획안 변경안을 7월 열리는 임시회에 상정할 계획이다.이상일 시장은 "지방선거 전 시의회가 특정 정당 주도로 사업 타당성을 문제 삼아 관련안을 부결한 데 대해 유감을 나타낸 바 있다"며 "민선 8기와 임기를 함께하는 시의회는 이달로 끝나는 만큼 다음 달 새로 구성되는 시의회와 힘을 모아 건립하자"고 밝혔다.반다비 체육센터는 처인구 삼가동 용인미르스타디움 임시주차장 부지에 총면적 2만 2370㎡ 규모로 들어선다. 국제대회 규격인 50m 레인 10개를 갖춘 수영장과 2000석 이상 관람석, 수중운동실, 다이빙풀 등을 갖출 계획이다.시는 문화체육관광부의 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립 사업에 선정돼 국비 40억 원을 확보했다. 용인시는 장애인 인구는 3만 7757명으로 장애인 체육시설 수요가 높아지고 있다고 설명했다. 경기도 내 반다비체육센터는 안양·동두천·화성·광주·김포·포천시와 가평군 등 7곳이다.