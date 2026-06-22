안광률 대표의원·남종섭 의장 후보 확정…경기도의회 민주당 전반기 지도부 윤곽

큰사진보기 ▲경기도의회 민주당 대표의원 선출된 안광률 의원(왼쪽)과 전반기의장 후보로 선출된 남종섭안 의원과 남 의원은 22일 열린 더불어민주당 당선인 총회에서 각각 대표의원 후보와 의장 후보로 확정됐다. ⓒ 경기도의회 관련사진보기

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제12대 경기도의회 더불어민주당 전반기 원내사령탑에 안광률 의원(시흥1)이 선출되고, 의장 후보에는 남종섭 의원(용인3)이 확정됐다. 부의장 후보에는 고은정 의원(고양10)과 김미숙 의원(군포3)이 선출됐다.다만 이날 선거는 개표 과정에서 일부 투표용지의 기표 흔적 논란이 발생하면서 재투표가 실시되는 우여곡절 끝에 마무리됐다.더불어민주당 경기도의회 선거관리위원회는 22일 경기도의회 본회의장에서 당선인 총회를 열고 대표의원과 의장·부의장 후보 선출을 위한 재투표를 실시한 결과 대표의원 후보에 안광률 의원(시흥1), 의장 후보에 남종섭 의원(용인3), 부의장 후보에 고은정 의원(고양10)과 김미숙 의원(군포3)이 각각 선출됐다고 밝혔다.이날 선거는 당초 오전 투표와 개표를 거쳐 결과를 발표할 예정이었으나 개표 과정에서 일부 투표용지의 기표 흔적이 다른 후보 기표란에 묻어 있는 사례가 확인되면서 중단됐다.민주당 선거관리위원회는 후보자 측 의견을 수렴한 뒤 해당 투표용지를 둘러싼 유·무효 논란을 사전에 차단하기 위해 재투표를 실시하기로 결정했다.이에 따라 이미 귀가한 일부 의원들을 다시 소집하는 상황이 벌어졌고, 의원들이 본회의장으로 복귀한 뒤 재투표가 진행됐다.선관위는 1차 투표용지를 별도 봉투에 봉인 조치하고 개표에 반영하지 않기로 했다. 선거 결과에 대한 불필요한 논란을 차단하고 공정성과 신뢰성을 확보하기 위한 조치라는 설명이다.대표의원 선거에서는 안광률 의원이 민주당 원내사령탑에 선출됐다.안 의원은 제11대 경기도의회에서 더불어민주당 수석대변인과 교육기획위원장을 역임했으며, 제12대 의회 전반기 144석 거대 여당을 이끌 대표의원 후보로 확정됐다.의장 후보에는 4선의 남종섭 의원이 단독 등록해 민주당 후보로 선출됐다. 남 의원은 향후 본회의 의장 선거를 거쳐 제12대 경기도의회 전반기 의장직에 도전하게 된다.부의장 후보 선거에서는 고은정 의원과 김미숙 의원이 당선됐다.민주당은 이날 선출된 대표의원과 의장·부의장 후보를 중심으로 국민의힘과 원 구성 협상에 나설 예정이다. 상임위원장 배분과 원내 운영 방향 등을 놓고 양당 간 협상이 본격화될 전망이다.한편 경기도의회는 더불어민주당 78석, 국민의힘 76석으로 구성돼 있으며, 민주당은 이번 선거를 통해 제12대 경기도의회 전반기 원내지도부 구성을 마무리했다.