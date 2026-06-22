기약 없이 미뤄지는 장동혁 복귀... "급한 당무는 병원에서"

▲박준태 비서실장, 장동혁 대표 건강 상태·당무 복귀 시점 브리핑 국민의힘 박준태 당 대표 비서실장이 22일 국회 소통관에서 의료진의 권고에 따라 입원 치료를 받고 있는 장동혁 대표의 건강 상태와 당무 복귀 시점에 대해 브리핑하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기