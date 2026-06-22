기약 없이 미뤄지는 장동혁 복귀... "급한 당무는 병원에서"

이르면 오늘(22일) 중 퇴원할 것으로 관측됐던 장동혁 국민의힘 당 대표의 당무 복귀가 연기됐다. 장 대표 측은 의료진 판단에 따라 당분간 입원 치료를 더 이어가야 하는 상황이라고 전했다. 장 대표의 건강 문제로 당무 공백과 거취 논란이 맞물리는 가운데, 당직 개편설에 대해서는 "검토 지시를 내린 적 없다"라고 선을 그었다.
당 대표가 건강 문제로 당무 일선에서 물러난 가운데, 장 대표의 거취를 두고 당내 분란은 연일 이어지고 있다. 장 대표가 불참한 이날 오전 당 최고위원회의에서도 장동혁 체제 유지 여부와 제9회 전국동시지방선거 평가를 둘러싼 공방이 계속됐다. 이런 가운데 장 대표의 퇴원과 당무 복귀까지 미뤄지면서, 지도체제 논란 역시 당분간 더 이어질 것으로 보인다(관련 기사: 장동혁 없는 자리서 장동혁 두고 싸운 국힘... '자화자찬'도 논란 https://omn.kr/2isd5
).
"오늘 퇴원 못하게 됐다"… 박준태 "검사·치료 더 필요"
국민의힘 당 대표 비서실장을 맡고 있는 박준태 국회의원은 이날 오후 국회 소통관에서 현안 브리핑을 자처하고 "장 대표에 대한 당무 복귀 시점에 대한 문의가 많아서 설명하기 위해 왔다"라고 운을 뗐다. 그는 "장 대표는 지난 목요일(18일) 최고위원회의를 마친 직후 응급실을 찾았다"라며 "응급실에서 현장 의료진 판단에 따라 입원했고, 오늘이 입원 5일 차"라고 설명했다.
이어 "당 대표는 조속한 당무 복귀를 원해 의료진과 협의했지만, 당분간 치료를 더 이어가는 게 맞다는 의료진 판단에 따라서 오늘 퇴원하지 못하게 됐다"라며 "당무 복귀 시점이 결정되는 대로 언론에 다시 알리겠다"라고 밝혔다.
당초 정치권에서는 장 대표가 이르면 이날 퇴원한 뒤 당무에 복귀할 수 있다는 관측이 나왔다. 그러나 박준태 의원이 직접 브리핑에 나서 "오늘 퇴원하지 못하게 됐다"라고 밝히면서, 장 대표 복귀 시점은 기약 없이 미뤄지게 됐다.
박 의원은 장 대표의 구체적인 건강 상태와 관련해 "기본적으로는 체력이 많이 저하된 상태"라고 설명했다. 그는 "과거 단식이 끝난 직후 병원을 찾았을 때 검사 결과가 있는데, 그와 비슷한 수준 내지는 그보다 조금 더 악화된 상황으로 의료진이 평가하고 있다"라며 "이에 따라서 조금 더 검사와 치료가 필요하다는 의료진 소견이 있다"라고 말했다.
장 대표가 이번 주 안에는 복귀할 수 있느냐는 질문에는 "대표는 금주 내에는 무조건 복귀하겠다고 말하고 있다"면서도 "그것은 진행 경과를 조금 더 살펴봐야 할 것 같다"라고 답했다. 이어 "제가 비전문가 입장에서 의견을 드리는 것은 적절하지 않은 것 같다"라고 덧붙였다.
입원 중 당무 처리와 관련해서는 "비서실장과 비서들이 병원에 상주하듯 근무하며 급한 의사결정이 필요한 부분에 대해서는 필요에 따라 대표께 보고드리고 있다"라며 "대표 의사결정에 의해 당무는 차질 없이 진행되고 있다는 점을 말씀드린다"라고 강조했다.
장 대표가 당무에 복귀한 뒤 당직 인선 개편에 나설 수 있다는 관측에는 강하게 선을 그었다. 박 의원은 "당직 인선에 대한 보도가 여럿 나왔는데, 당 대표께서 비서실장에게 당직 개편에 대한 검토 지시를 내린 적 없고 이에 대해서 실무적으로 검토한 적도 없다는 점을 다시 한 번 분명히 말씀드린다"라고 밝혔다.
거취 논란 속 복귀 시점은 불투명... 정점식 원내대표와도 긴장관계
장 대표 면회 상황에 대해서는 "입원 직후 주요 당직자들께서 면회하셨고, 이후 의원들 면회 요청이 많이 있는데 아주 제한적으로 이뤄지고 있다"라고 전했다. 그는 "어제는 컨디션이 좋지 않아 면회가 안 이뤄졌고, 오늘 최고위원회의 이후에 몇 분 의원이 더 면회했다"라며 "면회하겠다고 연락을 많이 주는데 가급적이면 통화나 회복 후에 만나는 게 좋겠다고 말씀드리고 양해를 구하고 있다"라고 말했다.
정점식 원내대표의 면회 여부를 묻는 질문에는 "일부 언론에 알려져서 확인시켜드리면, 대표가 입원한 이후 다음 날 면회하셨다는 점을 확인시켜드린다"라고 답했다. 대표적인 '친윤계' 신임 원내대표도 최근 장 대표에 거리를 두는 가운데, 이날 당 지지율 오름세의 원인을 두고 정 원내대표는 "우리가 잘해서 오른 것이 아니다"라고 잘라 말했다. 당 지지율 추이를 대표직 유지 근거 중 하나로 제시하고 있는 당권파를 겨냥한 셈이다.
이에 대해 박 의원은 "비서실장이 브리핑할 내용은 아닌 것 같다"라며 "제가 개인적 입장으로 (카메라 앞에) 섰을 때 그때 따로 말하도록 하겠다"라고 즉답을 피했다. 보수 야당 '투톱' 사이 미묘한 기류가 이어지는 모양새다.
특히 그는 장 대표의 건강 상태를 정치적으로 해석하는 데 대해서도 자제를 요청했다. 박 의원은 "오늘 최고위원회의 말미에 신동욱 최고위원이 당 대표 건강 상태, 또 입원과 관련해서 정치적인 해석으로 연결짓는 것을 자제해달라는 말씀이 있었다"라며 "비서실장으로서도 다시 한 번 같은 당부 말씀을 드리도록 하겠다"라고 말했다.