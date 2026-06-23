도각도각 쫀득쫀득, 평범한 직장인이 누린 최고의 사치

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"오. 도각이네요."

"도각이요?"

"개그 프로그램에서 기계식 키보드 쓰는 친구요."

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"이, 이걸 눌러야 심신이 안정돼서요."

큰사진보기 ▲홈오피스예쁘면 다 용서되기 때문에 비싸도 불편해도 이렇게 데스크테리어를 합니다. ⓒ 본인 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

요즘 유행 중인 '키캡 키링'을 달고 다니는 내게 직장 선배가 말했다.선배의 말에 찾아보게 된 개그 프로그램(쿠팡플레이 오리지널 예능 SNL 코리아 시즌8 코너 '스마일클리닉')은 너무 재밌었다. 신입으로 들어온 직원이 화려한 불빛을 내뿜는 키보드를 보글보글, 도각도각 타이핑 하는 모습에 웃음이 났다. 옆 직원의 눈치에도 아랑곳하지 않고 당당하게 키보드 소음을 내던 그녀는 상사의 호통에 키캡 키링을 만지며 이렇게 대답했다.'도각이'에게 심신의 안정감을 주는 키보드지만, 소음을 참지 못하는 옆 직원에게는 본드로 발라버리고 싶은(!) 키보드다(이 프로그램을 보면 정말 키보드를 본드로 발라버리는 웃긴 에피소드가 등장한다).기계식 키보드를 좋아하는 나는 직장에서는 '저소음축'을 사용한다. 키보드의 키캡 밑에 어떤 스위치가 있느냐를 '축'의 이름으로 표현하는데 이 축이 키보드 타건음을 결정한다고 보아도 무방하다. 저소음축 중에도 타건감이 좋은 키보드들이 시중에 많다. 그러니 직장인들이여, 타인에게 피해를 주지 않는 선에서 즐거움을 찾아보도록 하자.도.각.도.각. 쫀득쫀득.기계식 키보드의 타건음과 타건감은 나에게 신세계였다. 평범한 직장인이 부릴 수 있는 최고의 사치랄까. 키보드와 혼연일체가 되어 하루 8시간을 일해야 하는 나에게 키보드라는 사치는 가장 누리고 싶은 것이 되었다.매년 키보드 엑스포가 개최될 만큼 키보드 시장도 커졌다. 수없이 많은 축과 수없이 많은 제품 사이에서 무엇을 사야 할지 방황하고 있다면 타건 매장에서 직접 체험해보고 구입할 것을 추천하고 싶다. 기계식 키보드는 가격대가 비싸서 무한정 구입할 수는 없기 때문이다. 직접 두드려보아야 내가 좋아하는 느낌이 어떤 것인지 알 수 있다.그러나 기계식 키보드의 세계에 빠지게 되면 보유한 키보드의 개수가 하나씩 늘어가는 것을 볼 수 있게 될 것이다. 회사 뿐 아니라 집에서 데스크테리어(업무용 책상 인테리어)를 하기에도 좋기 때문이다. 노트북에 있는 키보드 자판이 아무리 좋아도 직접 산 키보드만큼 좋지는 않았다.노트북은 거치대에 얹고, 기계식 키보드를 블루투스로 연결해 사용하니 너무 편안하면서도 예쁜 나만의 '홈데스크'가 완성되었다. 쓰다가 디자인을 바꾸고 싶으면 다른 키캡을 사서 갈아 끼워 변화를 줄 수 있다는 점도 기계식 키보드의 장점이다.하지만 키보드를 구입 후 사용하며 장점이 아닌 단점도 느낄 수 있었다. 타건감이 너무 좋아서 들인 자석축 키보드 하나는 키압이 낮아 오타 발생이 잦았다. 애초에 게이밍 키보드로 개발된 제품을 타건감 하나만 보고 반해 들였더니 느끼게 된 불편함이다.또 내가 가장 좋아하는 디자인의 키보드는 쉬프트키가 작게 만들어져 있는 데다 방향키와 딱 붙어있어 열심히 작성한 문장이 갑자기 사라지기도 한다. 쉬프트키를 누른다는 게 방향키까지 같이 눌려 생긴 현상이다. 예쁜 크기의 키보드를 만들다 보니 키 배열이 보통 키보드와 다르기 마련이고 적응에 시간이 걸리기도 한다. 예쁠수록 불편하다. 하지만 예쁘니까 괜찮아!