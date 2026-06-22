뿔쇠오리의 눈물은 계속된다... '불공정 생태계' 끝내자

큰사진보기 ▲뿔쇠오리를 잡아가는 고양이 ⓒ 새덕후채널 화면갈무리 관련사진보기

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필자는 세계적으로 5000~6000개체밖에 남지 않은 멸종위기종 뿔쇠오리를 만나기 위해 가거도 앞 구굴도를 찾은 적이 있다. 뿔쇠오리가 번식하면서 천연기념물로 지정된 섬이다. 하지만 30년 가까이 전국의 산과 강, 섬을 누비며 새를 보러 다닌 필자조차도 끝내 뿔쇠오리를 직접 만나지 못했다. 그만큼 만나기 어렵고 극도로 위협받고 있는 귀한 새다.그런데 3년 전, 유튜버 '새덕후'의 고발 영상을 통해 이 귀한 뿔쇠오리가 마라도에서 고양이에게 처참하게 사냥당한다는 '불편한 진실'이 세상에 공개됐다. 당시 필자는 멸종위기종이 인간의 과도한 인위적 개입(먹이 주기)으로 비정상적으로 늘어난 고양이 집단에 의해 생존을 위협받는 현실을 '불공정 거래'라고 비판한 바 있다. 당시 고양이를 보호해야 한다는 동물보호단체들의 거센 항의와 반발도 만만치 않았다.그로부터 3년이 지난 지금, 마라도와 대한민국 섬 생태계의 현실은 얼마나 달라졌을까? 결론부터 말하자면 생태계의 비극은 전혀 멈추지 않았다. 오히려 현장 활동가의 처지에서 보면 더욱 근본적이고 단호한 대책을 요구하는 목소리가 터져 나올 수밖에 없는 상황이다.지속적인 생태계 파괴 우려가 이어지자, 지난 2023년 봄 국가유산청은 마라도에 살던 고양이 40여 마리를 제주도 본섬으로 이주시키는 조치를 단행했다. 동물단체의 거센 반발이 있었지만, 세계적인 멸종위기종의 번식지를 지키기 위한 최소한의 배려이자 행정적 개입이었다.그러나 21일 새덕후 채널이 추가로 공개한 2026년 최신 영상은 우리에게 더 참혹한 진실을 보여 주고 있었다. 3년 전에는 사체 흔적을 통한 '의심'과 '정황'으로 남았던 기록들이, 이제는 고양이들이 뿔쇠오리와 섬을 지나는 철새들을 직접 사냥하는 '확실한 증거'로 포착된 것이다. 섬에 남겨진 고양이들은 여전히 최상위 포식자로서 무방비 상태의 야생조류들을 죽이며 생태계 균형을 통두리째 무너뜨리고 있었다.야생의 고양이가 새를 사냥하는 것 자체는 자연계의 생리다. 천적이 없는 고양이가 야생화되어 최상위 포식자가 되었다면, 그 또한 생태계의 일환으로 받아들이고 뿔쇠오리가 사냥당하는 비극의 일부는 감내해야 할지도 모른다.하지만 우리나라 길고양이 문제는 결코 '자연 생태계'의 영역이 아니다. 생태계는 무한정 개체 수를 늘리지 않는다. 먹이가 부족한 겨울철이나 먹이 등 다양한 이유로 스스로 개체 수를 조절하는 '환경수용능력(한계용량)'을 가지고 있다.비극은 인간이 고양이에게 끊임없이 먹이를 공급하면서 발생했다. 이는 먹이피라미드의 최정점에 있는 호랑이나 사자 같은 맹수에게 인간이 계속해서 먹이를 던져주며 개체 수를 무한정 늘려주는 것과 다르지 않다. 최상위 맹수가 인위적으로 늘어나면 하위 생태계와 야생생물들은 전멸할 수밖에 없다. 먹이를 주는 행위 자체가 야생의 생태계 관점에서 보면 지독하게 '불공정'한 특혜인 셈이다.활동가로서 필자는 우리가 지금 당장, 가장 빠르게 실천할 수 있는 대책은 야생 고양이에게 먹이를 주는 행위를 즉각 중단하는 것부터라고 확신한다. 먹이 공급을 끊어 고양이가 생태계의 자연스러운 한계용량 안으로 들어오게 하거나, 마라도 같은 특수 서식지에서 만큼은 고양이가 아예 없는 상태로 철저히 분리 관리해야 한다.야생 고양이는 우리나라 최상위 포식자이다. 인간이 베푸는 무분별한 먹이는 잔인한 맹수에게 지치지 않고 사냥할 수 있는 칼자루를 지워주는 격이다. 배가 부른 고양이도 본능적으로 새를 사냥한다는 것은 이미 과학적으로 증명된 사실이다. 진정으로 고양이를 위한 길은 야생의 개입을 줄이고 고양이를 야생의 자연스러운 한계용량 안으로 돌려보내는 일이다. 고양이 급식소를 없애야 하는 이유이기도 하다.아울러 근본적으로는 길고양이를 끊임없이 양산하는 현행 반려동물 유통구조의 대전환이 시급하다. 돈을 주고 고양이를 쉽게 사고파는 상업적 유통 매매를 전면 중단시키고, 오직 유기 고양이 입양만을 허용하는 구조로 정책을 체질 개선해야 한다. 물론 입양 역시 아무에게나 허용해서는 안 되며, 엄격한 사전 자격 심사가 전제되어야 한다. 입양 이후에는 동물의 소재와 사육 환경을 상시 추적하고 관리하는 시스템을 구축하고, 키우다 유기하거나 방임하는 등 책임을 다하지 못한 입양자에게는 강력한 형사 처벌과 경제적 페널티를 부과해야 한다. 공급책을 끊지 않고 밖으로 쏟아져 나온 고양이만 잡으러 다니는 사후약방문 식의 정책으로는 밑 빠진 독에 물 붓기일 뿐이다.정부의 무책임한 행정 분리도 화를 키우고 있다. 현재 고양이는 국립공원 등에 사는 '들고양이(환경부 소관)'와 도심 및 마을에 사는 '길고양이(농림축산식품부 소관)'로 쪼개져 있다고 한다. 이 때문에 철새들의 중요 기착지인 섬 지역에서 새들이 죽어나가도, 환경부는 "마을 고양이니 우리 소관이 아니다"라며 책임을 떠넘기기 일쑤다. 심지어 환경부조차 국립공원에서 들고양이를 잡아다가 중성화만 시켜 다시 국립공원에 풀어주는 모순된 지침을 시행 중이다.이제 환경부가 중심이 되어 고양이를 '유해 야생동물' 또는 '생태계 교란종'으로 지정하고, 섬 지역과 생태 경관 보전지역 내에서의 먹이 주기를 법적으로 엄격히 금지해야 한다. 나아가 고양이 등록제를 의무화하고 실외 방출을 금지하여, 주인이 없는 고양이는 국가가 책임지고 격리하고 관리하는 대전환을 시작해야 한다.한 종의 멸종은 한 종의 사라짐으로 끝나지 않는다. 모든 생명은 촘촘한 그물망처럼 연결되어 있기에, 다른 종의 연쇄 멸종을 부르고 결국 인간의 멸종으로 이어진다. 멸종위기에 처한 야생생물과 그들의 서식처를 지키는 것은 곧 인간의 생존을 지키는 일이다. 마라도라는 작은 섬 하나 온전히 지켜달라는 요구는 결코 무리한 요구가 아니다.단순히 '새를 좋아하는가, 고양이를 좋아하는가'라는 1차원적인 감정싸움과 사적 연민에서 벗어나야 한다. 벼랑 끝에 몰린 멸종위기종과 무너지는 야생 생태계를 직시하고, 이제는 대한민국 사회와 공직자들이 단호한 결단을 내려야 할 때다.