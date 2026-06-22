여수시의회 최초 제2원내교섭단체 출범

큰사진보기 ▲전남 여수시의회 전경 ⓒ 여수시의회 관련사진보기

AD

전남 여수시의회 최초로 제2원내교섭단체인 '시민주권연대'가 출범한다.조국혁신당 소속 김상일·권석환·백진오·최해국 의원과 무소속 송하진 의원은 오는 23일 여수시의회 소회의실에서 제2원내교섭단체인 '시민주권연대' 출범을 위한 교섭단체 구성 협약서를 체결한다고 22일 밝혔다.시민주권연대는 이날 협약을 통해 ▲상호 존중과 협력 ▲시민 알 권리 보장 ▲대형사업 검증 ▲공동 의정활동 ▲시민 참여 확대 ▲협치와 상생의 의회 구현 등을 공동 실천 과제로 채택할 예정이다.또 여수시 주요 현안과 대형사업에 대한 철저한 검증과 정책 대안 제시를 통해소중한 세금이 낭비되지 않도록 감시 기능을 강화한다는 방침이다. 더불어 민생경제 회복과 지역발전을 위한 정책 중심의 의정활동을 추진해 나가기로 했다.특히 최근 진행된 여수시의회 의장단 후보 선출 과정과 관련해 지방의회의 독립성과 자율성이 더욱 존중돼야 한다는 입장도 밝혔다.권석환 대표의원은 "시민주권연대는 시민의 다양한 목소리를 의회에 담아내고 건강한 견제와 균형을 실현하기 위해 출범했다"며 "의회는 특정 정당만의 공간이 아니라 시민 모두의 공간인 만큼, 시민을 위한 정책 경쟁과 협치의 정치를 통해 여수시의회가 더욱 신뢰받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.이어 "거대 정당 중심의 일방적 의사결정보다는 다양한 의견이 존중되는 민주적 의회 운영이 필요하다"면서 "시민주권연대가 그 역할을 충실히 수행하겠다"고 덧붙였다.