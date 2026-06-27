너무 멀어졌다... 주민들이 농촌 살며 체감하는 가장 큰 변화

큰사진보기 ▲묘금리를 찾은 방문객 수가 줄면서 문을 닫은 식당 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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"묘금보건진료소로 온 지는 1년 정도 됐습니다. 보건진료소는 의료기관 접근이 어려운 오지마을 주민들에게 보건의료 서비스를 제공하고 있어요. 마을 곳곳을 다니다 보니 변화를 체감하게 되는데, 최근 2~3년 사이 고령화가 눈에 띄게 진행되고 있어요.

10년 전만 해도 60대 후반에서 70대 주민들이 제법 있어서 경로당을 중심으로 각종 프로그램이 활발하게 운영됐는데 지금은 사람을 모으는 것 자체가 쉽지 않습니다. 주민 수가 줄었고, 거동이 불편해 경로당에 나오지 못하는 어르신들도 많아졌기 때문입니다. 묘금리만 해도 요양보호사가 방문하는 가구가 자연마을마다 5가구 정도 됩니다. 쇠점골의 경우에는 경로당문이 상시적으로 열리지 못하는 상황입니다." - 유미옥 묘금보건진료소장

큰사진보기 ▲충북 옥천군 청성면 묘금리 풍경 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"은퇴농이 생겨 땅을 팔려고 해도 워낙 농사짓기 어려운 땅이라 사려는 사람이 없어요. 묘금리에는 경운기조차 들어가기 힘든 땅이 많거든요. 그러다 보니 자연스럽게 놀리는 땅이 생깁니다. 방아골을 둘러보면 논농사를 지을 수 있는 곳이 캠핑장 옆 한 필지 정도밖에 없어요. 묘금리에서 큰 밭이라고 해도 500~600평 규모이고 대부분은 200~300평 정도입니다. 그마저 도 기계화가 어려워 농사만으로는 생계를 유지하기 힘든 마을이라고 할 수 있죠." - 김헌식 이장

"마을 일을 실질적으로 하는 분들이 대부분 70대예요. 그러다 보니 노동력이 많이 들어가는 일은 점점 줄일 수밖에 없습니다. 그래서 주민들이 햇빛소득마을 사업에 관심을 갖고 있어요. 마을을 유지하려면 공동기금이 필요한데, 추가 노동력 없이 공동기금을 마련할 수 있는 방법이 지금으로선 햇빛소득 정도라고 생각합니다. 괴골은 점심시간마다 마을회관에 모여 함께 식사해요. 노인일자리 사업으로 식사를 준비하는 분들에게 인건비가 지급되고, 공동체 식당 운영 지원을 통해 반찬도 제공되기 때문에 가능한 일이죠. 덕분에 주민들이 매일 얼굴을 보며 안부를 나눌 수 있습니다." - 전명선 반장

"지금 묘금리 주민들에게 가장 필요한 것은 공공일자리라고 생각합니다. 옥천군에서 운영하는 노인일자리 사업은 대부분 면 소재지까지 나가야 참여할 수 있는데, 우리 마을 주민들에게는 쉽지 않은 일이에요. 마을 안에서 마을을 정비하는 활동을 노인일자리로 인정해 주면 좋겠습니다. 주민들은 자신이 사는 마을을 가꾸고 소득도 얻을 수 있으니까요. 공동텃밭 운영도 생각해 봤지만, 결국 참여하는 주민들에게 일정 수준의 인건비가 지급돼야 지속이 가능합니다. 이런 활동도 공공일자리로 인정받을 필요가 있습니다.

마을 공동소득사업을 발굴하는 일도 쉽지 않아요. 누가 주도할 것인지, 어떤 사업을 할 것인지, 초기 비용은 어떻게 마련할 것인지 해결해야 할 과제가 많습니다. 결국 공동사업은 사람의 문제입니다. 책임감을 갖고 마을 일을 이끌 사람이 있어야 하고, 그 사람에게 일정한 활동비가 지원돼야 비로소 사업도 시작될 수 있다고 생각합니다." - 김헌식 이장

큰사진보기 ▲마을 만들기 사업에 앞서 진행되는 '마을포럼'에 참여한 묘금리 주민들이 마을 자원 조사를 하고 있다. (사진제공 : 옥천군농촌활력지원센터) ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"마을이 사라질 것 같냐고요? 제가 살아 있는 한 안 없어지죠. 여기서 태어난 사람들은 마을에 대한 애착이 분명히 있어요. 돈을 벌어야 할 시기에는 떠나더라도 언젠가는 돌아올 거라고 생각합니다. 저처럼 산골이 좋아 귀촌하는 사람들도 있을 테고요. 마을은 쉽게 사라지지 않을 것 같아요." - 박숙자씨

"마을이 계속 유지되려면 최소한 사람이 살 수 있는 조건은 만들어져야 합니다. 주민들이 마을에 남아 살아갈 수 있도록 하는 지원만큼은 놓치지 않았으면 좋겠습니다." - 권오준씨

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"무릎 아픈 어르신이 좌식 회의... 마을 '공동생활' 인프라부터 바꿔야"

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큰사진보기 ▲충북 옥천군 청성면 묘금리 풍경 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간옥이네 통권 108호(2026년 6월호)

글·사진 이현경

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한계마을은 65세 이상 인구 비율이 50%를 넘어 고령화가 심화되면서, 농촌 마을이 고유의 기능을 유지하기 어려운 상태를 뜻한다. 옥천군은 현재 9개 읍면 가운데 6개 면의 65세 이상 인구 비율은 이미 50%를 넘어섰다.숫자만으로는 농촌 마을의 지속가능성을 설명할 수 없다. 한계마을 연구에서는 마을의 지속성을 인구 공동화, 토지 공동화, 공동체 공동화라는 세 가지 기준으로 분석한다. <월간 옥이네>는 이 기준을 바탕으로 옥천의 한 마을을 직접 살펴보기로 했다.옥천에는 125개의 법정리가 있다. 그 가운데 월간 옥이네가 선택한 곳은 청성면 묘금리다. 특정 마을 하나를 선정하는 일은 쉽지 않았지만, 옥천군에서 65세 이상 고령인구 비율이 가장 높은 면 지역인 청성면의 현실을 살펴보는 것이 의미 있다고 판단했다.묘금리는 인구감소와 고령화가 미래의 위험이 아니라 이미 현재진행형의 현실임을 보여주는 마을이다. 그러나 이곳의 이야기는 단순히 쇠퇴와 위기에만 머물지 않는다. 주민들은 무력하게 현실을 받아들이기보다 지금의 마을을 지키며 살아가고 있고, 우리는 그 과정에서 드러나는 삶의 모습과 현재를 살아가는 이들의 삶의 질을 어떻게 높일 수 있을지 함께 고민해 보고자 한다.청성면 묘금리는 괴골, 방아골, 쇠점골 세 개의 자연마을로 이뤄져있다. 다른 마을과 달리 자연마을 사이 거리가 2km 이상 떨어져 있어 각각의 마을에 경로당이 따로 마련돼 있다. 이는 주민들이 '묘금리'라는 공동체로 묶이기보다 각 자연마을을 중심으로 생활하게 만드는 요인이기도 하다.과거 <옥천신문> 보도를 참고하면 묘금리 인구는 실거주 기준으로 2001년 118명에서 2011년 82명, 2026년 60명으로 줄어들었다. 25년만에 인구가 절반 수준으로 감소한 셈이다. 자연마을별로 살펴보면 방아골이 60명에서 14명으로 가장 큰 감소폭을 보였고, 괴골은 28명에서 22명, 쇠점골은 30명에서 24명으로 줄었다. 마을마다 인구감소가 진행되고 있는 가운데 자연마을 간 거리까지 멀다 보니 주민들이 체감하는 변화는 통계 수치보다 더욱 크게 다가온다.묘금리는 예부터 길목 마을이었다. 영동 심천장을 오가려면 반드시 거쳐야 하는 곳이어서 한때 주막이 늘어서기도 했다. 심천장이 쇠퇴한 이후에는 경부고속도로가 지나면서 식당 등 상업 활동이 이어졌다. 그러나 새 도로가 개통되면서 기존 도로의 기능이 약화 되자 주민들의 소득 기반도 함께 흔들렸다. 마을 역시 쇠퇴를 피하지 못했고, 2000년 묘금초등학교가 폐교된 것은 이를 보여주는 대표적인 사례다.연구자들은 인구 50명을 기준으로 한계마을을 구분한다. 이 기준에 따르면 묘금리는 아직 한계마을에 해당하지 않는다. 하지만 마을의 지속가능성을 낙관하기 어려운 상황인 것도 사실이다. 옥천군 자료에 따르면 묘금리의 70세 이상 인구 비율은 44.87%에 달한다. 70세 기준 기대수명이 약 20년임을 고려하면, 20년 뒤 묘금리의 모습을 쉽게 전망하기 어려운 상황이다.토지의 공동화는 인구감소가 가져오는 대표적인 변화 중 하나다. 토지를 관리할 사람이 줄어든다는 의미이기도 하다. 인구감소가 뚜렷한 묘금리에서도 이러한 현상이 일부 나타나고 있다. 과거 산지를 개간해 농사를 짓던 땅들이 관리되지 못하면서 산과 맞닿은 농지는 점차 숲으로 되돌아가고 있다. 토지는 마을을 유지하는 중요한 자원이다. 농업 소득이 뒷받침돼야 다음 세대 역시 마을에서 살아갈 가능성을 기대할 수 있기 때문이다. 하지만 사방이 산으로 둘러싸인 묘금리는 구조적으로 농업 소득을 높이는 데 한계가 있다.70~80대 주민들이 기억하는 묘금리의 주요 소득원은 호두와 감이었다. 농지정리가 된 평탄한 밭이 아니라 산자락 곳곳에 자생하던 호두나무와 비탈진 감 과수원을 활용해 농사를 지었다. 그러나 호두 수확과 곶감 생산은 모두 많은 노동력을 필요로 한다. 고령화가 진행되면 서 자연스럽게 농사를 포기하는 가구도 늘어났다. 60대 주민들이 기억하는 대표 작목은 고추다. 하지만 고추 역시 기계화가 쉽지 않은 작물이다. 농업인의 평균 연령이 높아질수록 재배를 지속하기 어려운 구조다.노후 소득은 묘금리 주민들의 현실적인 고민이기도 하다. 일반적으로 농촌에서는 70대 이후에도 농사를 계속 짓는 경우가 많지만, 묘금리는 농사를 지속하기 어려운 조건을 두루 갖추고 있다. 토지를 처분하고 싶어도 매수자를 찾기 어려워 사실상 노후 자산을 활용하기 쉽지 않다. 국민연금에 가입하지 않은 주민들도 적지 않아 기초연금과 올해 시범 도입된 농어촌기본소득에 의존하는 경우가 많다.주민들은 공동체의 공동화 역시 피부로 느끼고 있다고 말했다. 20년 전만 해도 묘금리에는 청년회가 활발하게 운영됐다. 괴골, 방아골, 쇠점골을 가리지 않고 30~50대 주민들이 한 달에 한 번씩 모여 마을 발전을 논의했다. 회원들이 회비를 걷어 운영했고, 어려운 이웃을 돕는 봉사활동도 펼쳤다.출향인들의 역할도 컸다. 마을에 큰 비용이 필요한 일이 생길 때마다 발전기금을 보내왔다. 괴골 마을회관 앞 광장이 정비될 수 있었던 것도 출향인들의 도움 덕분이었다. 묘금초등학교 역시 묘금리뿐 아니라 삼남리, 조천리, 양저리 주민들을 연결하는 중요한 고리였다. 동문들을 중심으로 결성된 묘금농우회는 어버이날마다 400명 안팎의 어르신을 초청해 경로잔치를 여는 등 활발한 활동을 이어갔다.하지만, 인구감소와 고령화가 겹치면서 이런 모임들은 하나둘 사라졌다. 주민들이 다시 힘을 모으기 시작한 계기는 옥천군 마을만들기 사업이었다. 2024년 사업에 앞서 옥천군농촌활력지원센터가 주관한 마을포럼에 참여하며 마을 자원과 발전 방향을 함께 논의했다. 거리가 멀어 함께 식사하기도 쉽지 않았던 괴골, 방아골, 쇠점골 주민들은 네 차례의 마을포럼과 다섯 단계의 벽화 그리기 과정을 거치며 서로를 다시 알아가고 관계를 회복했다. 또한 충남 논산시 채운면 야화솟대마을을 방문해 주민 주도의 마을 정비 사례를 공부했다. 현재 캠핑클라쓰(옛 묘금초) 앞에 조성된 벽화 역시 공동체 활성화 사업의 결과물이다. 이곳은 캠핑장을 찾는 방문객들에게 포토존으로 사랑받고 있다.묘금리 주민 14명(실거주 인구의 약 23%)을 대상으로 마을의 지속가능성에 대해 물은 결과, 11명이 "소멸가능성은 있지만 실제로 사라지지는 않을 것"이라고 답했다.주민들은 남아 있는 집과 토지를 마을의 지속가능성을 떠받치는 중요한 자산으로 꼽았다. 지금은 마을을 떠나 살고 있더라도 부모 세대가 떠난 뒤에도 집과 땅이 남아 있다면 언젠가 다시 돌아올 가능성이 있다는 이유에서다.