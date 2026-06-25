여름 밥도둑 열무김치, 이걸 넣으니 국물이 끝내줍니다

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큰사진보기 ▲열무 얼갈이배추 물김치토마토와 빨간 고추를 갈아 넣었더니 맛도 좋고 국물 색이 정말 예쁘다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"바자회에서 열무김치 한 통 더 살 걸 그랬어."

"다 먹어서 아쉽지요. 내일 반찬 가게에 가서 사 올까요?"

"맛있어야지. 이번 열무김치는 자꾸 생각나네."

"내가 한 번 만들어 볼까요? 요즘 마트에서 열무를 많이 팔아서 가격도 싸거든요."

"당신이 열무김치 담글 수 있겠어?"

"내가 누구예요. 유 세프잖아요."

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(재료)

열무 한 단, 얼갈이배추 한 단, 쪽파 한 줌

(물김치에 들어갈 양념)

찰 토마토 2개, 홍고추 8개, 청양고추 5개, 양파 큰 것 1개, 생강 1톨, 마늘 한 줌, 멸치 액젓 1/3컵, 매실액 1/3컵, 생수 3컵(600밀리리터), 밀가루 풀, 고춧가루 1/2 컵

(밀가루 풀 쑤기)

열무 다듬기 전에 가장 먼저 밀가루 풀을 쑤어준다. 여름 김치는 밀가루 풀을 넣어야 맛있다. 물 한 컵 반(300밀리리터)에 밀가루 두 숟가락을 넣고 쑤어서 식힌다.

(열무 얼갈이 물김치 만드는 법)

1. 열무는 살 때 질기면 맛이 없어서 연한 열무인지 확인하고 산다(열무 하나를 부러뜨려 똑 부러져야 한다). 열무 뿌리 끝을 잘라버리고 먹기 좋은 크기로 자른다. 뿌리 부분은 칼로 살살 긁어서 깨끗하게 다듬고 반으로 쪼갠다.

2. 얼갈이배추도 뿌리 부분을 잘라주고 먹기 좋은 크기로 자른다.

3. 썬 열무와 얼갈이배추는 세 개 주무르지 말고 살살 흔들어 씻는다. 그래야 풋내가 나지 않는다.

4. 씻은 후에 천일염 한 컵 반으로 절여준다. 절일 때 소금을 뿌리고 물도 뿌려줘야 빨리 절여진다. 40분에서 한 시간 정도 절이는데 중간에 한 번 뒤집어준다.

5. 열무가 절여지는 동안 물김치 양념 물을 만든다. 토마토, 홍고추 등 양념 재료를 적당히 잘라서 물을 조금 넣고 믹서로 갈아준다. 토마토를 넣어서 물색이 정말 예쁘다. 홍고추 8개 중 3개 정도는 남겨서 믹서에 양념 갈 때 마지막으로 넣고 커터를 눌러 홍고추 조각이 남게 하면 나중에 먹음직스럽다.

6. 절여진 열무는 살살 흔들어 두 번 정도 씻어서 바구니에 담아 물기를 빼준다.

7. 절인 열무와 얼갈이배추를 김치통에 담는다. 이때 쪽파를 4~5센티미터 정도로 잘라서 중간중간에 넣어준다.

8. 믹서에 간 양념 물에 천일염을 수북하게 두 숟가락, 신화당 1작은술(또는 원당 2숟가락), 고춧가루 반 컵을 넣고 생수 1.5리터를 부어준다. 이때 간을 보고 소금과 물로 조절한다. 여름 열무김치는 액젓을 많이 넣지 않고 대신 천일염으로 간을 맞추는 것이 맛있다고 한다.

9. 열무가 담긴 김치통에 양념 물을 부어주고 살짝 뒤집어준다. 열무 한 단과 얼갈이배추 한 단을 담그니 김치통 2/3 정도가 되었다. 상온에서 하룻밤 두었다가 김치냉장고에 넣어 이틀 동안 숙성하면 먹을 수 있다.

큰사진보기 ▲(왼쪽)갓 담근 열무 얼갈이배추 물김치 (오른쪽)김치냉장고에서 이틀 숙성한 김치열무 한 단과 얼갈이배추 한 단으로 담그니 김치통 2/3 정도가 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲열무김치 비빔밥달걀 프라이 하나와 참기름 한 바퀴 휙 둘러 비빔장에 비벼 먹으면 더운 여름에 입맛도 살리고 정말 맛있다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲유 세프 요리 교과서'열무 얼갈이배추 물김치' 편 ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치 에도 실립니다.