경기교육감직 인수위 '경기교육 정책 기조' 공모

큰사진보기 ▲경기교육핵심가치 공모전 ⓒ 경기도교육감직인수위 관련사진보기

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경기도교육감직인수위원회가 오는 오늘(22일) 부터 24일(수)까지 3일간 '민선6기 경기교육 핵심가치(정책 기조)를 공개 모집한다.안민석 당선인의 슬로건인 "경기교육 대전환, 크게 제대로!"와 연계해, 향후 4년간 경기교육이 지향해야 할 핵심 가치와 정책 방향을 도민과 함께 만들기 위함이라는 게 22일 인수위 측 설명이다. 경기도 내 학생, 학부모, 교직원 등 경기 교육에 관심 있는 사람이라면 누구나 참여할 수 있다. 경기교육의 철학과 방향을 간결하고 상징적으로 표현할 수 있는 문구나 단어를 제안하면 된다. 또한 핵심가치(정책 기조) 문구와 함께 제안 취지 및 그 의미를 작성해 제출해야 한다.참여를 원하는 사람은 6월 24일까지 온라인 접수 페이지(https://goechange.kr/slogan)를 통해 제안 내용을 제출하면 된다.접수된 제안은 내부 검토를 거쳐 경기 교육 정책 기조 설정을 위한 기초 자료로 적극 활용할 예정이며, 최종 정책 기조는 공모 결과와 인수위원회 논의를 종합적으로 검토해 확정할 예정이다.인수위원회 교육정책총괄분과 조기봉 위원장은 "민선6기 경기교육은 교육 주체들의 생생한 목소리를 바탕으로 출발해야 한다"라며 "학생, 학부모, 교직원, 도민이 함께 제안한 핵심가치는 경기교육 대전환의 방향을 세우는 데 소중한 밑거름이 될 것"이라고 밝혔다.