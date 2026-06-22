어업과 관광이 공존하는 미래… 사천진항 국가거점어항 도전

큰사진보기 ▲국가 거점어항 사업설명회 현장 ⓒ 진재중 관련사진보기

"이번에는 꼭 국가거점어항으로 선정돼야 합니다."

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큰사진보기 ▲현장설명회 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲항입구에 걸린 프래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천진항강릉시 사천면 항구 ⓒ 진재중 관련사진보기

22일 강릉시 사천면 사천진항 수산물센터 2층 회의장에서 열린 국가거점어항 조성사업 현장평가에는 지역 주민과 어업인들이 대거 참석해 높은 관심을 보였다. 회의장을 가득 메운 참석자들은 강릉시의 사업 설명에 귀를 기울이며 사천항의 미래 발전 방향과 국가거점어항 선정 가능성에 기대를 나타냈다.설명회장 밖에서도 국가거점어항 유치를 향한 주민들의 열망을 쉽게 확인할 수 있었다. 사천진항 일대와 수산물센터 주변에는 '사천항 국가거점어항 조성사업 유치'를 기원하는 현수막이 곳곳에 내걸렸고, 주민들은 오랫동안 기다려온 사업인 만큼 반드시 선정돼야 한다고 입을 모았다.만복호 김세중 선장은 "어업만으로는 생계를 유지하기가 점점 어려워지고 있다"며 "국가거점어항 사업이 추진돼 어민들이 안정적으로 생활할 수 있는 어촌이 되길 바란다"고 말했다.주민 최우정 씨는 "사천진항이 단순한 어항을 넘어 관광객이 찾는 관광항으로 발전해 어민과 주민이 함께 잘사는 마을이 되었으면 좋겠다"고 기대감을 나타냈다.이영선 사천진어촌계장은 "어촌은 고령화가 심화되고 젊은 층은 계속 떠나고 있다"며 "국가거점어항으로 선정돼 어민들이 다시 돌아오고 주민들과 함께 활력 넘치는 마을을 만들 수 있기를 기대한다"고 말했다.박성호 사천진어촌계 간사도 "오랫동안 기다려온 지역의 숙원사업"이라며 "주민 모두가 한마음으로 바라고 있는 만큼 이번에는 반드시 좋은 결과가 있기를 희망한다"고 밝혔다.강릉시가 내세운 슬로건은 '어업이 지속되고, 관광이 머물며, 주민과 함께 성장하는 강소거점어항'이다. 이날 설명회는 단순한 사업 설명 자리가 아니었다. 어업의 미래를 걱정하는 어민들의 절박함과 지역 발전을 바라는 주민들의 희망이 한데 모인 자리였다.회의장이 끝날 무렵에도 주민들은 쉽게 자리를 뜨지 못했다. 삼삼오오 모여 사업 추진 가능성과 기대 효과를 이야기하는 모습에서 사천항에 대한 애정과 기대를 읽을 수 있었다.국가거점어항 조성사업은 단순히 항만 시설을 확충하는 사업이 아니다. 침체된 어촌에 새로운 활력을 불어넣고, 어업과 관광이 공존하는 미래형 어촌을 만드는 지역의 숙원사업이다.사천진항을 가득 메운 주민들의 바람처럼, 이번 국가거점어항 조성사업이 어촌의 새로운 희망으로 이어질 수 있을지 관심이 모아지고 있다.