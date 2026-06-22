대전충남녹색연합 "장마철 시작, 트램 공사현장 폭우 대책 마련해야"

큰사진보기 ▲대전충남녹색연합은 논평을 통해 대전시에 트램 건설현장 폭우 대비 실질적 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

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본격적인 장마철이 시작된 가운데, 대전충남녹색연합이 대전시에 트램 건설현장과 하천 준설 현장 등에 대한 실질적인 폭우 대비책 마련을 촉구했다.대전충남녹색연합은 22일 논평을 내고 "본격적인 장마철이 시작됐고, 슈퍼 엘니뇨 등 기상이변도 예고되고 있다"며 "대전시는 트램 건설현장 등 폭우에 대비한 실질적 대책을 마련해야 한다"고 밝혔다.이들은 지난 5월 22일 대전시가 5개 구와 함께 '2026년 여름철 자연재난 종합점검회의'를 열고 풍수해와 폭염, 물놀이 등에 대한 안전대책을 점검한 사실을 언급하면서도, 현재 대전 도심의 상황을 고려하면 기존 시설 점검 수준을 넘어서는 대응이 필요하다고 지적했다.대전충남녹색연합은 "지금 대전 도심은 트램 건설로 곳곳의 지반이 파헤쳐져 있고, 수목들이 제거된 상황"이라며 "게다가 홍수를 대비한다는 명목으로 2025년에 이은 대규모 준설이 진행되면서 하천 주변 공사시설과 준설토들이 적재되어 있는 상황"이라고 밝혔다.이어 "예측 불가능한 폭염과 폭우로 인한 기후 재난이 시민 안전의 직접적인 위협으로 발생할 수 있는 지금, 행정은 단순한 기존 시설의 점검이 아니라 현장에서 일어날 수 있는 실제적인 기후 리스크를 면밀히 파악하는 것이 우선되어야 한다"고 강조했다.특히 트램 건설 공사 구간의 위험성을 지적했다. 이 단체는 "트램 건설 공사 구간의 경우 대규모 지반 공사가 진행되고 있어, 강우에 토사가 도로로 유실되는 등의 연계 위험요소가 다분하다"고 우려했다.그러면서 과거 홍수 피해를 입었던 지점들의 배수 시스템과 시설을 우선 점검하고, 도심 우수관로의 통수 능력을 개선하는 등 상습 침수지역에 대한 맞춤형 안전대책을 마련해야 한다고 요구했다.대전충남녹색연합은 폭우와 함께 폭염에 대한 대책도 부족하다고 비판했다. 이 단체는 "대전시는 냉방기기를 점검하고 키트를 전달하거나 시설을 점검하는 등 예고된 폭염에 대한 대비로는 터무니없이 부족한 수준의 대책을 세우고 있다"고 지적했다.아울러 하천 준설 중심의 홍수 대책도 지속가능하지 않다고 주장했다.대전충남녹색연합은 "홍수 위험을 줄이겠다고 강바닥을 반복적으로 파내는 준설은 결코 지속가능한 해법이 아니다"라며 "하천의 흐름을 방해하는 용도를 상실한 보와 낙차공은 과감하게 해체해 유속을 확보해야 한다"고 밝혔다.또한 "반복적인 준설은 보여주기식 행정에 불과하다"며 "홍수터를 확보하고 필요할 경우 제방을 후퇴시키는 등의 장기적 대책을 마련해야 한다"고 제안했다.이들은 곧 출범할 민선9기 대전시에도 기후 재난 대응 체계 전환을 요구했다. 대전충남녹색연합은 "민선9기는 단순한 재난 대응을 넘어 기후 회복력을 갖춘 대전시를 만들기 위한 정책을 마련해야 하는 중요한 과제를 가지고 있다"며 "기후위기 시계는 우리의 예측을 벗어나고 있고, 홍수와 폭염, 가뭄 등 기후 재난의 위협은 날로 커지고 있다"고 밝혔다.끝으로 "기후 대응에 있어 방치된 이 도시를 계속 살고 싶고 살 수 있는 도시로 만들기 위한 비상하고 혁신적인 특단의 대책이 필요하다"고 촉구했다.