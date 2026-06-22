외교 당국자 "쿠팡 문제, 한미 당국 의견 이미 일치"

큰사진보기 ▲2025년 12월 17일 서울 시내의 한 쿠팡 물류센터 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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3750만 명 이상의 개인정보 유출 사건이 터지자 미국 정부와 의회를 동원해 개인정보보호위원회의 조치에 영향을 미치려 한 쿠팡과 관련, 외교부 고위 당국자는 "한·미 정부 당국 간 어느 정도 의견의 일치가 이미 이뤄졌다"며 외교에 미칠 영향은 제한적이라고 평가했다.외교부 고위 당국자는 22일 오전 기자들을 만나 '쿠팡 문제가 한·미 간 협의에 영향을 미치고 있느냐'는 질문을 받고 이같이 답했다.당국자는 "이 문제는 쿠팡이라는 기업이 한국 내 실정법을 위반한 것이 있고, 한·미 양국 사이에 쿠팡과 우리 정부 기관 간의 문제를 해결해나가야 하는 것인데, 문제는 쿠팡이 미국에서 로비를 해서 돌출적으로 이러한 과정에 영향을 미치고 (한·미 간)예기치 않은 의제로 뛰어오르기도 한 것이 지금까지 있었던 일"이라며 "한·미 양국 외교 당국 간에 이런 문제를 잘 해결을 해서 이런 기업의 실정법 위반 문제가 과도하게 확대 재생산 되지 않도록 잘 관리해나갈 것"이라고 말했다.지난해 11월 쿠팡의 개인정보 유출 사건이 터지자 개인정보보호위원회는 사건 조사에 착수했다. 이같은 상황에 대해 미국 의회와 정부는 한국 정부에 '미국 기업을 차별적으로 대우하지 말라'는 메시지를 보냈다. 개인정보보호위원회는 지난 11일 쿠팡의 안전 조치 의무 위반 및 법적 근거 없는 개인정보 수집 등에 대해 과징금 총 6246억8100만 원, 과태료 1680만 원을 부과했다.지난해 10월 한·미 정상회담에서 합의돼 한·미 당국간 실무협의가 진행중인 핵추진잠수함 건조와 우라늄 농축·재처리 문제에 대해 고위 당국자는 올해 안에 합의가 이뤄질 것으로 전망했다.이 당국자는 "양국 정상은 신속하게 여기에 대해서 협의를 마치기로 이미 합의돼 있다"며 "지난번에 협의가 한국에서 있었고 머지않아 또 미국에서 실무협의가 있을 것이다. 연내에 이런 모든 것이 타결될 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.양국 합의 결과가 한미원자력협력협정 개정으로 이어질지 여부에 대해 이 당국자는 "형식보다는 내용이 훨씬 중요하고 핵잠수함도 마찬가지"라며 "그러나 신속하게 합의를 끌어내고자 하는 게 분명히 목표"라고 강조했다.