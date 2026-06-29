공장 노동자가 사장님 되기까지... 이주민의 파란만장 창업기

큰사진보기 ▲옥천 스리랑카 음식 전문점 '임페리얼 키친'의 이산·한씨 부부 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임페리얼 키친 주방 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲이산씨가 재배한 작물을 꺼내 보여줬다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

큰사진보기 ▲임페리얼 키친 외관 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간옥이네 통권 108호(2026년 6월호)

글·사진 이혜빈

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충북 옥천군 옥천읍 하나로마트 건너편 건물 2층에 새 간판이 걸렸다. '인두랑카 음식점, 임페리얼 키친(Imperial Kitchen, 황제의 부엌)'이라는 조금은 낯선 이름인데, 이곳은 스리랑카 음식을 주로 하되, 인도·방글라데시·네팔 등 여러 아시아 음식도 맛볼 수 있는 식당이다. 지난 1월 문을 열고, 본격적인 식당 운영에 박차를 가하는 이산(35)·한씨(24)씨 부부를 만나봤다.이산씨가 한국에 온 건 2011년, 벌써 한국살이 15년 차인 그는 경기 남양주에서 일을 시작해, 경기 오산을 거쳐 5년 전에 옥천으로 직장을 옮겼다."남양주에서는 종이상자 인쇄하는 곳, 오산에서는 화장품 용기를 만드는 곳에서 일했어요. 여기(옥천)서는 방화문 만드는 곳에 있었고요. 일하면서도 제 사업을 하고 싶다는 생각을 계속했어요. 한국에 스리랑카 식당이 많이 없어요. 고향 음식을 먹을 수 있는 식당을 열고 싶었어요." (이산씨)이산씨는 지난 15년간 성실히 일하며 사업 자금을 모으는 것은 물론 한국어능력시험(TOPIK)에서 점수를 내고, 사회통합프로그램(KIIP)을 이수해 3년 전 취업 비자(E-9)에서 거주 비자(F-2)로 비자를 전환했다. 그리고 올해, 지금의 자리를 임대해 꿈에 그리던 식당을 열었다."한국에서 지낸 지 오래되다 보니까, 서류나 계약에 익숙한 상태라 다행이었죠. 그래도 가게 자리 임대, 사업자 등록 등 모르는 것도 많아서 혼자 인터넷에 검색도 많이 해보고요. 알고 지내는 스리랑카, 한국 사람들에게 도움 받았어요."식당을 운영하는 건 이산씨 혼자가 아니다. 그의 아내 한씨씨도 함께다. 이산씨와 한씨씨는 고향 마을에서 옆집에 살던 사이였는데, 부모님의 소개로 2023년 부부의 연을 맺었다."어릴 때는 서로 잘 몰랐어요. 소개받아 2023년에 결혼하고, 한국엔 2024년에 왔어요. 한국어 공부를 열심히 했어요. 한국에서 말이 제일 어려워요. 그래도 지금은 조금 알아들어요. 대답도 할 수 있고요(웃음)." (한씨씨)한씨씨는 식당을 운영하기 전 옥천읍 양수리에 있는 식당(행복축산)에서 6개월가량 일하며 경험을 쌓기도 했다. 그 덕에 임페리얼 키친에서는 한씨씨가 직접 만든 한국식 반찬도 맛볼 수 있다. 또 재미난 풍경은 밑반찬으로 꼭 김치가 나간다는 것이다. 이는 한국 손님뿐만 아니라 다른 국적의 손님에게도 기본으로 제공되는 반찬이다."삼겹살집에서 일했어요. 설거지도 하고, 반찬도 배우고요. 저 삼겹살 좋아해서 일하는 거 좋았어요. 지금 식당에서도 반찬 해요. 이번엔 콩나물무침 했어요. 맛있어요." (한씨씨)"밑반찬으로 김치도 있어요. 김치가 기름진 음식이랑 잘 어울려요. 한국에서 지낸지 오래된 스리랑카 사람들이 김치를 찾기도 해서, 모든 손님께 내드리고 있습니다." (이산씨)임페리얼 키친에는 주말에만 깜짝 등장하는 직원도 있다. 두 사람의 고향 친구인 이메쉬(32)씨는 현재 대구에서 지내는데, 주말이면 옥천으로 올라와 요리 솜씨를 발휘한다."콜롬보 호텔에서 4년간 요리사로 일했어요. 주말엔 식당이 바쁘고, 저도 주말에는 일이 없으니까, 일정 없는 주말에는 옥천에 와요. 오늘은 특별히 에그 호퍼스(Egg Hoppers)를 만들어요. 스리랑카에서 자주 먹는 음식인데, 바삭한 크레이프랑 비슷해요. 호퍼스 중앙에 달걀을 넣어 완성할 거예요."임페리얼 키친의 대표 메뉴는 '코투(Kottu)'. 로티(스리랑카식 납작한 빵)를 크게 썰어 채소, 달걀, 닭고기, 해산물 등과 함께 볶은 요리다. 코투는 함께 볶는 재료를 달리해 변주를 줄 수 있는데, 임페리얼 키친에서는 치킨코투, 치즈코투, 계란코투, 소고기코투를 선보이고 있다. 이외에도 볶음밥, 커리, 각종 고기와 해산물에 양념을 해 볶아낸 요리, 그리고 후식으로 바탈라판(푸딩), 요거트, 과일샐러드도 판매한다."오전 10시에 식당 문을 열고, 오후 10시에 문을 닫아요. 평일에는 일하는 분들이 많아서 식당 손님보다 배달 손님이 많아요. 스리랑카 직원이 많은 회사 중에서는 점심 도시락을 단체로 주문하는 곳도 있고요. 기숙사로 저녁을 배달해주기도 해요. 주말에는 손님들이 식당에 많이 와서 뷔페식으로 준비하고 있어요." (이산씨)"스리랑카랑 네팔, 방글라데시 음식 꽤 비슷해요. 스리랑카가 남부에 있어서 음식 간이 세요. 짜다고 하는 사람 있어서 스리랑카 사람이 오면 똑같이 주지만, 다른 나라 손님이 오면 평소보다 덜 짜게 해요." (한씨씨)식당 운영은 처음이라 하나부터 열까지 새로 배우고 터득하는 날의 연속. 이에 올해는 부부 모두 쉬는 날 없이 일에 몰두하고 있다."저는 새벽 5시에 동이면 밭으로 가요. 아내는 오전 9시쯤 식당으로 출근해 (영업) 준비를 해요. 저도 오전 11시면 식당으로 가요. 요리나 손님 응대도 돕지만, 배달을 맡아 하고 있거든요. 그렇게 저녁 장사하고, 설거지에 다음 날 재료 준비하면 금방 밤 11~12시가 돼요. 그럼 (오전) 1~2시에 잠에 들죠." (이산씨)식당에서 사용하는 채소 대부분은 이산 씨가 직접 재배하는 작물이다. 한국에서는 스리랑카 요리에 흔히 사용되는 채소를 구하기 어렵고, 또 비싸니 직접 농사에 뛰어든 것."식당 채소는 제가 직접 하는 거예요. 2024년에 동이면에 땅 600평을 구했어요. 거기서 농사를 열심히 지어요. 스리랑카 고추, 오크라, 판단 잎, 여주 같은 작물을 심었어요. 소개해줄게요. 이 고추는 카레에 넣어 끓이면 맛있고요. 판단은 향이 독특해요. 한국에서 구하기 어려워서 100g에 1만 원 할 정도로 값나가요."이산씨가 재배한 작물은 식당에서 요리에 사용하기도, 찾아오는 손님들께 판매하기도 한다. 이날 오후 1시쯤, 옥천읍에 거주하는 마두 상크씨는 임페리얼 키친을 찾았다. 그의 목적은 식사가 아니라 장보기다."고추랑 바나나, 고기, 그리고 스리랑카 음료수를 샀어요. 종종 요리해서 먹는데, 여기서 재료를 구할 수 있어 좋아요. 이 바나나는 한국처럼 단 바나나가 아니라 신맛이 나요. 고추랑 같이 카레에 넣어 먹을 거예요."옥천에서 스리랑카 음식을 먹기 쉽지 않으니 집에서 직접 요리해 먹는 경우가 많다는 그다."스리랑카 음식을 파는 식당이 별로 없어요. 게다가 음식 재료도 구하기 어려웠는데, 가까운 곳에 생겨서 좋아요."임페리얼 키친은 옥천의 첫 스리랑카 전문식당이면서, 동시에 충청도 유일한 스리랑카 식당이기도 하다. 이에 주말이면 전국에서 손님이 찾아온다. 이날도 이른 오전부터 손님들이 찾아왔는데, 이들은 광주에서 온 손님이었다."어제(16일) 옥천 왔어요. 식당에서 저녁 식사를 했는데, 음식 맛이 좋았어요. 잘 먹고, 근처 숙소에서 쉬다가 오늘은 아침을 먹으려고 왔어요. 뷔페식 준비 전이라 소고기 스프를 시켰는데, 양이 많아서 배불러요(웃음)." (나둔씨)광주에도 스리랑카 식당은 있지만, 멀리까지 찾아온 건 이산씨와의 인연 덕분이다. 나둔씨의 동료가 이산씨와 오산에서 같이 일한 적이 있어 서로를 알게 됐다고. 식당 개업을 축하하기 위해 먼 길을 마다하지 않고 찾아온 이들은 이산, 한씨 씨와도 기념 사진을 찍으며 응원의 말을 전했다."음식을 잘해서 더 잘 될 것 같아요. 앞으로도 잘 운영했으면 좋겠어요." (나둔씨)이날 오전에는 광주에서 온 손님뿐만 아니라 대전, 안산에서 온 손님도 있었다. 이산씨는 멀리서도 찾아온 손님들에게 감사 인사를 전하며, 임페리얼 키친이 옥천에서 잘 자리 잡길 바란다는 바람을 말했다."주말에는 대전, 영동, 보은, 신탄진 등 다른 지역에서도 많이 오세요. 스리랑카 식당이 많지 않으니까요. 다른 지역에 있는 친구들도 있고, 저도 SNS를 통해 홍보 열심히 하고 있어요. 잘 운영해서 나중에는 다른 지역에도 식당을 내게 된다면 정말 좋을 것 같아요. 맛있는 스리랑카 음식 먹으러 찾아와주세요."