추미애 경기준비위 "취득세 급감·교부세 제도 한계"... 재정위기 해법 찾기 나섰다

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 15일 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기 준비위원회' 공식 출범식에서 발언하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'의 김영진 부위원장이 22일 정책브리핑을 열고, 경기도의 심각한 재정 상황을 공개하며 강도 높은 구조조정과 제도 개선 필요성을 제기했다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'의 김영진 부위원장이 22일 정책브리핑을 열고, 경기도의 심각한 재정 상황을 공개하며 강도 높은 구조조정과 제도 개선 필요성을 제기했다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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추미애 경기도지사 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'(위원장 김태년)가 민선 9기 출범을 앞두고 경기도의 심각한 재정 상황을 공개하며 강도 높은 구조조정과 제도 개선 필요성을 제기했다. 최근 3년간 누적 채무가 7조 원을 넘어선 데다 올해 예정 사업비조차 확보하지 못한 상황에서, 재정 위기의 원인을 도민에게 투명하게 공개하고 해법 마련에 나서겠다는 취지다.김영진 경기준비위원회 부위원장은 22일 브리핑을 통해 "경기도가 당장 7조 원이 넘는 채무를 안고 민선 9기를 시작하게 됐다"며 "재정 건전성이 심각하게 악화한 상태"라고 밝혔다.특히 김영진 부위원장은 "곳간을 열어봤더니 빚문서만 가득한 상황"이라며 "과거 이재명 대통령이 성남시장 시절 모라토리엄을 선언했을 당시의 마음이 이와 같았겠구나 하는 생각이 들었다"고 말했다.준비위원회에 따르면 경기도는 2024년부터 세수 감소와 지출 증가로 발생한 재정 부족분을 통합재정안정화기금, 기금 차입금, 지방채 발행 등으로 메워왔다.2023년까지 비교적 건전한 재정을 유지했지만, 최근 3년 동안 대규모 부채가 누적되면서 채무 규모는 7조 원을 넘어섰다. 지난해에는 20년 만에 지방채를 발행했고, 올해 지방채 발행 한도의 77%에 해당하는 약 7,200억 원이 이미 사용된 상태다.김 부위원장은 현재 상황을 가계에 비유해 "만일을 위해 모아둔 적금을 해약해 쓰고, 마이너스통장을 한도까지 끌어다 쓴 뒤 담보대출까지 받은 상황"이라고 설명했다.실제 올해 경기도가 활용할 수 있는 가용재원은 채무를 통해 확보한 1조 원을 포함해 약 3조 5,000억 원 규모다. 하지만 이마저도 이미 기존 사업 예산으로 편성돼 있으며, 확정된 사업 가운데 3,132억 원은 예산 자체가 편성되지 못한 것으로 파악됐다.이 때문에 도는 이미 연초부터 약 7,000억 원 규모의 감액 추경을 검토해 온 것으로 알려졌다. 준비위원회는 "1995년 지방자치 본격 시행 이후 최대 규모의 감액 추경이 불가피한 상황"이라고 진단했다.준비위원회는 재정 악화의 가장 큰 원인으로 지방세 수입 감소를 꼽았다.경기도 지방세 수입은 올해 기준 약 16조 원인데, 이 가운데 절반 이상인 8조 1,000억 원이 부동산 취득세다. 부동산 거래가 위축될 경우 세입 감소가 곧바로 재정 악화로 이어지는 구조라는 것이다.실제로 취득세 수입은 2022년 11조 원에서 올해 8조 1,000억 원으로 약 2조 9,000억 원 감소했다.준비위원회는 또 경기도가 '보통교부세 불교부단체'라는 점도 구조적인 문제로 지적했다.반도체 산업 호황 등으로 국가 세수가 늘어나더라도 다른 지방자치단체와 달리 경기도는 보통교부세 배분 대상에서 제외돼 혜택받지 못한다는 것이다.이는 추미애 당선인이 선거 과정에서도 지속적으로 문제를 제기했던 사안이다. 준비위원회는 산업 구조와 재정 여건 변화에 맞게 국가 차원의 교부세 배분 방식 개편이 필요하다고 주장했다.경기준비위원회는 재정 위기를 숨기기보다 도민에게 있는 그대로 알리고 해결책을 마련하는 데 집중하겠다는 입장이다.우선 정부와 국회를 상대로 보통교부세 제도 개선과 관련 법·제도 정비를 적극 추진하는 한편, 경기도 내부적으로는 강력한 세출 구조조정에 나서기로 했다.새로운 정책이나 법안을 추진할 때 재원 확보 방안을 의무화하는 '페이고(Pay-go) 원칙'을 도입하고, 시군 기준보조사업 지원 원칙도 강화하겠다는 방침이다.준비위원회는 이 같은 내용을 민선 9기 도정 운영의 기본 원칙으로 권고할 예정이다.김영진 부위원장은 "경기도 재정은 오로지 도민을 위한 것"이라며 "심각한 재정 상황 속에서도 민선 9기 도정이 흔들림 없이 나아갈 수 있도록 정부와 국회 협력을 통한 제도 개선과 강력한 자구 노력을 병행하겠다"고 밝혔다.추미애 당선인 측이 인수 단계에서부터 재정 실태를 공개적으로 드러낸 것은 향후 긴축 재정과 구조조정의 불가피성을 설명하는 동시에, 제도 개선을 위한 정부·국회 차원의 지원 필요성을 선제적으로 제기하려는 행보로 해석된다.결국 민선 9기 경기도정의 첫 과제는 새로운 사업 확대보다 악화한 재정 체질을 정상화하고 지속 가능한 재정 기반을 회복하는 데 맞춰질 것으로 보인다.