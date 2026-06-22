최초 한국민주시민교육강사협회 준비위 발족

큰사진보기 ▲한국민주시민교육시민강사단(준) 참석자들의 전체 사진 앞줄 가운데 안경 쓴 사람부터 우측으로 송재영 교수, 박옥분 도의원, 성복임 도의원, 이홍근 도의원, 양혜경 이사장, 차명제 교수 ⓒ 경기민주시민교육협의회 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이경훈 교수의 사회로 워크숍 참여자들이 6개 모둠으로 나뉘어 '시민강사단의 역할과 자세, 강사단과 민주시민교육의 연관성'에 관해 개별토론과 종합토론을 하고 있다. ⓒ 경기민주시민교육협의회 관련사진보기

Ⅰ. 우리는 오늘 출범한 한국민주시민강사협회 준비위원회가 올 해안에 창립대회를 개최하여 내년부터는 본격적으로 활동할 수 있도록 협회원 가입 운동에 최선의 노력을 다한다.

Ⅰ. 우리는 민주주의와 공동체 운동을 전파하는 책임 있는 학습자로서, 항상 정기적인 학습과 연구를 게을리하지 않음으로써, 우리가 가는 현장 어디에서나 능력과 가치관, 태도 면에서 신뢰받을 수 있도록 노력한다.

Ⅰ. 우리는 시민강사단의 활동을 확대하기 위해 항상 협동과 연대의 정신을 잊지 않으며, 지역 간 상호 배려와 존중 하에 '활동하는 시민'으로 행동할 것을 선언한다.

Ⅰ. 우리는 시민강사단 활동이 민주시민교육 활성화와 긴밀히 연관되어 있다는 사실을 명심하고 경기민주시민교육협의회, 지역 네트워크 및 센터에서 진행되는 프로그램이나 행사에 언제나 함께 할 것을 선언한다.

큰사진보기 ▲위 좌측부터 축사를 하고 있다. 박옥분 도의원, 성복임 도의원, 이홍근 도의원 아래 좌측부터 김지연 장검무, 김준희 진도북춤, 이경훈 대표 시민공론장 ⓒ 경기민주시민교육협의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 연재로 민주주의와 민주시민교육이 있습니다

지난 20일 경기도의회 대회의실에서 경기민주시민교육협의회가 경기도의회가 협력하고, 도의원 3명이 참여한 가운데 경기도의회 대회의실에서 '다시시작이다! 민주시민교육워크숍'을 개최하고 한국 최초로 민주시민교육강사협회(준)가 발족했다.행사는 오후 2시부터 저녁 8시까지 3부로 나뉘어서 진행됐다. 1부는 사전공연으로 김지연 한국 무용가가 장검무를, 뮤즈 컴퍼니 김준희 부대표는 진도북춤을 선보이면서 많은 박수를 받았다.워크숍에는 군포, 화성, 동탄, 부천, 용인, 광명, 남양주, 안양, 안산, 의정부, 고양 등 경기도 13곳에서 자격증을 이수한 강사단들과 민주시민교육 네트워크, 특히 실버시민강사협회, 남양주 모란공원사람들, 용인의 사랑과 평화 등 100여 명이 참여하여 이후 경기도의 민주시민교육을 부활하고, 올 12월 안에 창립대회 성사를 결의하는 시간을 가졌다.축사에서 박옥분 도의원은 "10년 전 척박했던 시절에 초선인 제가 경기도 민주시민교육지원조례를 만들었던 기억이 감회가 깊다. 이번에 4선에 당당히 당선되었지만, 오히려 그동안 경기 민주시민교육이 위축되고 축소되어 안타깝다. 다시 새롭게 경기도 민주시민교육을 활성화하는 데 힘을 다하겠다"라고 말했다.성복임 도의원은 "군포에서 조례를 제정하고 센터를 설립하였는데, 이제는 군포의 좋은 사례를 경험 삼아 경기도 각 지역에 민주시민교육이 스며들어 도민이 진정한 주권자가 되는 경기도를 만드는 데 일조하겠다. 특히 그동안 부족했던 경기도 사업을 추미애 도지사 당선자와 논의하고 협력하여 최선의 노력을 다하겠다"라고 말했다.이홍근 도의원은 "학교에서 학생들이 '주적이 누구야'라는 것이 장난과 재미로 확산한다고 한다. 상호존중과 평화 공동체 활동을 통해 민주공화국의 성숙한 주권자가 되어야 학생들이 올바른 정치적 문해력을 갖는 시민으로 설장할 수 있도록 민주시민교육이 활성화되어야 할 것이다"라고 말해 박수를 받았다.2부는 (사)시민공론광장의 이경훈 대표의 사회로 '민주시민교육 활성화 시민공론장'이 열렸다. 필자(수원대 공공정책대학원 교수)는 '2026, 2027년 민주시민교육의 방향과 과제'라는 주제의 발제를 통해 "그동안 경기도 다섯 군데 민주시민교육센터가 다 폐쇄됐다. 7월부터 주권 정부의 자치단체가 시작되니 폐쇄된 센터를 부활하고, '민주시민교육지원조례'가 제정된 지역만이라도 센터 설립을 확대하는 것은 당연하다. 주권자인 국민이 민주주의와 헌법적 가치에 대해 스스로 학습과 숙의 토론의 공간을 만드는 것은 시대적 의무이다"라고 강조했다.이어 부천(최재숙), 군포(강선영), 화성(김원), 용인(차명제), 광명(강은숙), 남양주(김은희)에서 민주시민교육 지역 현황과 이후 과제에 대한 발표 이후 모둠별 모둠토의와 종합토론이 이루어졌다.모둠별 종합공론장에서는 그동안 침제되었던 민주시민교육을 부활하기 위해 시군별 네트워크를 구성하는 것이 필요하다면서, 경기도 차원에서 연대하고, 오늘 발족하는 시민강사협회가 참여하여 민주시민교육을 활성화하기 위한 각고의 노력이 필요함을 공통으로 모아냈다. 특히 앞으로 경기도의회 도의원들의 지원이 많은 용기와 힘을 줄 것이라면서 협력과 연대의 거버넌스 중요성도 도출되었다.저녁 이후 8시까지 3부에서는 '한국민주시민교육강사협회' 준비위 발족식이 거행되었다. 준비위원장에는 차명제·송재영·이경훈, 준비위원에는 최재숙(부천)·강선영(군포)·남양주(김은희)·양주(오옥분)·화성(오세욱)·광명(강은희)·의정부(고현희)가 선출되었으며 이후 지역별 준비위원은 계속 확대하기로 준비위에 위임되었다. 앞으로 이 협회는 학교, 마을, 주민자치회 등 지역 차원의 전문적인 민주시민교육 학습이 안착할 수 있도록 아카데미와 민주시민교육지도자 자격증 시험을 지속해서 확대한다는 계획이다.사업계획으로는 2026년 12월 창립대회 개최, 최소 100명 유료 회원 확보, 월례 정기 학습모임 실시 등이 통과되었으며 경기도-도의회-민주시민교육 거버넌스 구성 등이 통과됐으며, 마지막으로 선언문을 채택하고 낭독했다.아래는 선언문.