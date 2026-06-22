개망초꽃이 위로하는 곳

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큰사진보기 ▲개망초꽃불로동 고분군 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고분군불로동 고분군 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

새벽 여섯 시. 바람이 상쾌하다.오늘 아침 산책길은 집 가까운 불로동 고분군으로 향했다. 매일 만나는 동네 나무들과의 인사도 정겹지만, 오랜만에 고분의 능선을 따라 오르고 싶었다.능선에 들어서는 순간, 하얀 물결이 먼저 눈에 들어왔다. 개망초꽃이다. 흐드러지게, 정말 흐드러지게 피어 마음을 하얗게 씻어 주는 것 같다. 멀리서 보면 안개꽃을 닮았다. 아련하고 몽환적이어서, 세상은 언제나 안개꽃이나 개망초를 화려한 꽃의 배경으로만 쓰는 경향이 있다. 장미꽃을 감싸는 안개꽃이나 꽃꽂이의 빈 공간을 채워주는 망초 같은 것으로 말이다.그런데 오늘 아침 이곳에서는 달랐다. 무덤과 무덤 사이를 가득 감싸고 바람에 흔들리는 개망초꽃이, 마치 장미꽃을 감싸듯 잠든 영혼들을 위로하는 것처럼 보였다. 화려하지 않아서 오히려 더 깊은 위로인 것 같다.고분군 정상에 올라 안내 표지를 읽으며 잠시 걸음을 멈췄다. 이곳은 팔공산의 남쪽 줄기가 금호강 북쪽 충적평야와 만나는 구릉지에, 삼국시대 고분군이 형성되어 있다고 한다. 현재 210여 기의 고총고분이 밀집해 있으며, 조성 연대는 기원후 5~6세기경. 불로동 지역을 통솔하던 유력한 정치집단이 남긴 흔적이라고 한다.210여 기! 숫자로 쓰면 간단하지만, 그 앞에 서면 규모가 그리 간단하지 않다. 넘실넘실 구릉이 마치 하나의 마을을 이루고 있는 듯하다. 크기도 모양도 제각각이다. 아마 신분에 따라 무덤의 규모도, 함께 묻힌 유물도 달랐을 것이다. 금귀걸이에서 도끼, 낫까지 저마다의 삶이 저마다의 방식으로 땅속에 새겨진 것이다.1500년 전 이 땅을 살았던 사람들을 상상해 본다. 그들도 아침 바람에 눈을 뜨고, 이 구릉을 오르내렸을 것이다. 그리고 지금 나는 그 땅 위에 서 있다. 발밑으로 시간이 겹쳐 쌓여 있는 느낌. 묘하고도 경건한 기분이다.1500년의 세월에 깎여 부드럽고 완만한 능선이 뾰족하게 날 선 마음을 들여다보며 말한다.'별것 아니야. 서운한 것도, 좀 잘난 것도 시간이 지나면 아무것도 아니야'중요한 것은 서로 사랑하며, 하루하루 충실하게 살아야 한다는 말을 들려주는 것 같다.생각해 보면, 지나간 것들은 사라지는 게 아니라 이렇게 땅속에, 바람 속에, 개망초꽃 사이에 고요히 남아 있는 건지도 모른다. 그러니 우리도 언젠가는 땅으로, 누군가의 시간 속에 남겨질 것이다. 어떤 흔적으로 남겨질 것인지는 우리의 지금 선택에 달려 있겠지. 남은 사람의 기억 속에 아름다운 사람으로 남기를 소망한다면 허투루 살아서는 안 되겠다. 가까운 사람을 사랑하며, 넓은 마음으로 살아야 할 것이다.먼 시간 속 사람들의 무덤을 보는 일은 늘 나의 현재를 돌아보게 된다. 누구나 죽음 앞에 서면 일상이 소중해지고, 하루를 잘 살아야겠다는 다짐을 하게 된다. 삶과 죽음은 그래서 연결되어 있다는 것을 다시 한번 실감한 시간이다.개망초 꽃이 더욱 아름답게 보이는 아침, 시간 여행을 다녀온 듯한 산책이었다.