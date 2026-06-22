"'문조털래유' '새똥돼주길'이 단합 해쳐" 민주당 의원들도 멸칭 우려

8.17 더불어민주당 전당대회에서 정청래 민주당 현 당대표의 연임 도전이 거론되는 가운데, 차기 당권주자로 꼽히는 송영길 의원(전 민주당 대표)가 전날에 이어 22일 정 대표 연임 포기를 재차 압박했다. 이에 정 대표 측은 "압박은 바람직하지 않다고 본다"며 불쾌감을 드러냈다.
이재명 대통령이 지난 19일 민주당 차기 당권 경쟁이 과열되는 것을 두고 "경쟁이 전쟁이 되지 않았으면 좋겠다"고 제안했으나, 과열 양상은 계속되는 모양새다(관련 기사: "원수 싸우듯 마시고..." 이 대통령, 전당대회 앞둔 민주당에 '쓴소리' https://omn.kr/2irka
). 이날 민주당 내에선 '문조털래유'(문재인·조국·김어준·정청래·유시민) 등 비하성 멸칭에 대한 당내 우려도 제기됐다.
송 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 나와 "지도부 관련 분들은 승리라고 보지만, 대통령님이나 상당수 의원들은 사실상 패배라고 지적한다"며 "'(지선) 승리했는데 왜 물러가냐, 연임에 도전하겠다'고 나서는 건데 이런 논리면 저 송영길도 과거에 사표 낼 필요가 없었다"라고 말했다.
과거 2022년 3월 당시 당대표이던 송 의원은 직전 대선에서 이재명 당시 후보가 패배한 데 책임을 지고 물러난 바 있다. 그는 "당시에 제가 지방선거 공천권도 행사할 수 있었는데, (그럼에도) 지선을 앞두고 대선 패배의 책임을 두고 바로 사표를 냈다. 저는 바로 물러났다"며 사실상 정 대표의 불출마를 압박했다.
"송영길, 표현 자제해달라"는 당대표 비서실장... 정 대표 사퇴 시점은 '아직'
정 대표 측 당대표 비서실장인 한민수 민주당 의원은 이에 "의견을 말할 수는 있지만, 압박으로 느껴지게 하는 건 바람직하지 않다"며 즉각 불쾌감을 표했다.
한 의원은 같은 날 KBS 라디오 '전격시사'에서 "본인(송 의원)이 당대표에 도전을 한다면 본인 뜻과 의중대로 하면 되는 것이지, 왜 그렇게 하나"며 "그러면 대단히, 많이 '우습다'고 생각하는 분들이 많을 것 같다. 왜 본인 출마와 정 대표 연임이 연결돼 있느냐"라고 반문했다.
그는 또 "개별 의원들이 자유롭게 본인들 의견을 말할 수는 있지만, 그게 특정인에 대한 (불출마) 압박으로 느껴지게 하는 건 바람직하지 않다. 내 발언이 외부로 어떻게 비춰질지 이런 것들을 좀 신중하게 고려하면서 말했으면 좋겠다"고 했다. "당의 중진인 만큼, 당원·지지자들이 볼 때 잘못 해석될 수 있는 표현은 자제해달라"는 직접적 요구다.
연임 도전을 둘러싼 설왕설래가 계속되는 가운데 정 대표의 출마 여부는 아직 소식이 없다. 강준현 당 수석대변인은 이날 최고위 직후 '정 대표의 사퇴 시점이 공유됐느냐'는 기자들 질문에 "공유되지 않았다"며 "당대표가 먼저는 출마 여부를 판단할 것이고, 둘째로 출마시 사퇴를 언제 할 것인지도 본인이 결정할 것"이라고 답했다. 그는 이날 최고위원회의에선 별도 언급을 하지 않았다.
정 대표와 송 의원에 이어 또 다른 당권주자로 꼽히는 김민석 국무총리는 이날 정부서울청사 기자간담회를 열고 "이번 선거 결과가 예측에 못 미쳤기 때문에 성찰해야 한다"면서도 "정당이 분열하면 모두의 수준이 떨어지기에, 이는 있어서는 안 될 일"이라고 지나친 과열엔 우려를 표했다.
그는 "당-정의 완벽한 일치와 협력이 필요한 시점"이라며 이후 당 복귀 시 본인 역할에 대해 "당 지지율을 회복하고 이를 통해 국정 동력을 강화하는 방향으로 가도록 전력을 다할 것"이라고 말했다.
"'문조털래유' '새똥돼주길' 정치 품격 무너뜨려"
한편 이날 민주당 내에선 소위 멸칭이 공공연히 사용되는 데 대한 우려가 여럿 제기됐다.
남인순 국회부의장은 이날 본인 페이스북 등 SNS에 "전당대회를 앞두고 '문조털래유', '새똥돼주길' 등 상대를 비하하는 자극적인 멸칭이 확산돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다"며 "정치는 말로 시작하고 말로 끝나는데, 혐오의 언어가 정치의 품격을 무너뜨리고 있다. 비하와 조롱, 혐오는 당의 단합을 해친다"고 썼다.
그는 또 "(전당대회는) 멸칭보다는 비전과 정책이, 분열보다는 통합의 장이 돼야 한다. 이제부터라도 멸칭을 중단하고 비전과 정책으로 선의의 경쟁을 하자"며 "정당의 존재 이유는 정권 창출에 있다. 해야 할 일이 많고 갈 길이 멀다"고 썼다.
당내 5선 박지원 의원도 같은 날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에서 "전당대회 분위기에 대해 저는 굉장히 염려한다. '제발 싸우지 말자'고 생각한다"며 "정 대표 본인에게 그러한(불출마) 권면도 해봤지만, 죽어도 나온다는데 어떻게 하겠느냐"라고 반문했다.
박 의원은 "지금 (당에서) '문조털래유' 등 별 게 다 나오지 않느냐. 그래도 나라를 위해서 민주당이 그러면 안 된다"라며 "아무리 전당대회라고 하지만 이렇게 끌고 가는 건 대단히 잘못됐다", "서민들 경제 대책을 세우고 개혁을 완료해야 하는데 당에서 이렇게 싸우면 되겠느냐"라고 꼬집었다.