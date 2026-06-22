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정치

26.06.22 13:36최종 업데이트 26.06.22 13:36

"'문조털래유' '새똥돼주길'이 단합 해쳐" 민주당 의원들도 멸칭 우려

'사퇴 압박' 송영길에 정청래 측 '불쾌', 당권경쟁 과열 계속 ... 남인순 "아직 할 일 많다, 멸칭 중단해야"

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송영길 더불어민주당 의원(자료사진).
송영길 더불어민주당 의원(자료사진). ⓒ 남소연

8.17 더불어민주당 전당대회에서 정청래 민주당 현 당대표의 연임 도전이 거론되는 가운데, 차기 당권주자로 꼽히는 송영길 의원(전 민주당 대표)가 전날에 이어 22일 정 대표 연임 포기를 재차 압박했다. 이에 정 대표 측은 "압박은 바람직하지 않다고 본다"며 불쾌감을 드러냈다.

이재명 대통령이 지난 19일 민주당 차기 당권 경쟁이 과열되는 것을 두고 "경쟁이 전쟁이 되지 않았으면 좋겠다"고 제안했으나, 과열 양상은 계속되는 모양새다(관련 기사: "원수 싸우듯 마시고..." 이 대통령, 전당대회 앞둔 민주당에 '쓴소리' https://omn.kr/2irka ). 이날 민주당 내에선 '문조털래유'(문재인·조국·김어준·정청래·유시민) 등 비하성 멸칭에 대한 당내 우려도 제기됐다.

송 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 나와 "지도부 관련 분들은 승리라고 보지만, 대통령님이나 상당수 의원들은 사실상 패배라고 지적한다"며 "'(지선) 승리했는데 왜 물러가냐, 연임에 도전하겠다'고 나서는 건데 이런 논리면 저 송영길도 과거에 사표 낼 필요가 없었다"라고 말했다.

과거 2022년 3월 당시 당대표이던 송 의원은 직전 대선에서 이재명 당시 후보가 패배한 데 책임을 지고 물러난 바 있다. 그는 "당시에 제가 지방선거 공천권도 행사할 수 있었는데, (그럼에도) 지선을 앞두고 대선 패배의 책임을 두고 바로 사표를 냈다. 저는 바로 물러났다"며 사실상 정 대표의 불출마를 압박했다.

"송영길, 표현 자제해달라"는 당대표 비서실장... 정 대표 사퇴 시점은 '아직'

정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
정청래 더불어민주당 대표가 22일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

정 대표 측 당대표 비서실장인 한민수 민주당 의원은 이에 "의견을 말할 수는 있지만, 압박으로 느껴지게 하는 건 바람직하지 않다"며 즉각 불쾌감을 표했다.

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한 의원은 같은 날 KBS 라디오 '전격시사'에서 "본인(송 의원)이 당대표에 도전을 한다면 본인 뜻과 의중대로 하면 되는 것이지, 왜 그렇게 하나"며 "그러면 대단히, 많이 '우습다'고 생각하는 분들이 많을 것 같다. 왜 본인 출마와 정 대표 연임이 연결돼 있느냐"라고 반문했다.

그는 또 "개별 의원들이 자유롭게 본인들 의견을 말할 수는 있지만, 그게 특정인에 대한 (불출마) 압박으로 느껴지게 하는 건 바람직하지 않다. 내 발언이 외부로 어떻게 비춰질지 이런 것들을 좀 신중하게 고려하면서 말했으면 좋겠다"고 했다. "당의 중진인 만큼, 당원·지지자들이 볼 때 잘못 해석될 수 있는 표현은 자제해달라"는 직접적 요구다.

연임 도전을 둘러싼 설왕설래가 계속되는 가운데 정 대표의 출마 여부는 아직 소식이 없다. 강준현 당 수석대변인은 이날 최고위 직후 '정 대표의 사퇴 시점이 공유됐느냐'는 기자들 질문에 "공유되지 않았다"며 "당대표가 먼저는 출마 여부를 판단할 것이고, 둘째로 출마시 사퇴를 언제 할 것인지도 본인이 결정할 것"이라고 답했다. 그는 이날 최고위원회의에선 별도 언급을 하지 않았다.

정 대표와 송 의원에 이어 또 다른 당권주자로 꼽히는 김민석 국무총리는 이날 정부서울청사 기자간담회를 열고 "이번 선거 결과가 예측에 못 미쳤기 때문에 성찰해야 한다"면서도 "정당이 분열하면 모두의 수준이 떨어지기에, 이는 있어서는 안 될 일"이라고 지나친 과열엔 우려를 표했다.

그는 "당-정의 완벽한 일치와 협력이 필요한 시점"이라며 이후 당 복귀 시 본인 역할에 대해 "당 지지율을 회복하고 이를 통해 국정 동력을 강화하는 방향으로 가도록 전력을 다할 것"이라고 말했다.

"'문조털래유' '새똥돼주길' 정치 품격 무너뜨려"

제22대 국회 후반기 국회부의장 후보로 선출된 남인순 의원(자료사진).
제22대 국회 후반기 국회부의장 후보로 선출된 남인순 의원(자료사진). ⓒ 공동취재사진

한편 이날 민주당 내에선 소위 멸칭이 공공연히 사용되는 데 대한 우려가 여럿 제기됐다.

남인순 국회부의장은 이날 본인 페이스북 등 SNS에 "전당대회를 앞두고 '문조털래유', '새똥돼주길' 등 상대를 비하하는 자극적인 멸칭이 확산돼 눈살을 찌푸리게 하고 있다"며 "정치는 말로 시작하고 말로 끝나는데, 혐오의 언어가 정치의 품격을 무너뜨리고 있다. 비하와 조롱, 혐오는 당의 단합을 해친다"고 썼다.

그는 또 "(전당대회는) 멸칭보다는 비전과 정책이, 분열보다는 통합의 장이 돼야 한다. 이제부터라도 멸칭을 중단하고 비전과 정책으로 선의의 경쟁을 하자"며 "정당의 존재 이유는 정권 창출에 있다. 해야 할 일이 많고 갈 길이 멀다"고 썼다.

당내 5선 박지원 의원도 같은 날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에서 "전당대회 분위기에 대해 저는 굉장히 염려한다. '제발 싸우지 말자'고 생각한다"며 "정 대표 본인에게 그러한(불출마) 권면도 해봤지만, 죽어도 나온다는데 어떻게 하겠느냐"라고 반문했다.

박 의원은 "지금 (당에서) '문조털래유' 등 별 게 다 나오지 않느냐. 그래도 나라를 위해서 민주당이 그러면 안 된다"라며 "아무리 전당대회라고 하지만 이렇게 끌고 가는 건 대단히 잘못됐다", "서민들 경제 대책을 세우고 개혁을 완료해야 하는데 당에서 이렇게 싸우면 되겠느냐"라고 꼬집었다.


#문조털래유#민주당#당권경쟁#과열양상#당권주자

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유성애 (findhope) 내방
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    • 정치부 국회취재. 여성·정치·언론·장애 분야, 목소리 작은 이들에 마음이 기웁니다. 성실히 묻고, 세심히 듣고, 정확히 쓰겠습니다. Mainly interested in stories of women, politics, media, and people with small voice. Hopefully find 'hope'

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