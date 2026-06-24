6년간 세 번 갈아 엎은, '재밌는' 도감을 냈습니다

큰사진보기 ▲풀벌레 이야기 도감.엉뚱하고 기똥찬 매크로 세상을 넓게 보는 책. ⓒ 이상헌 관련사진보기

AD

"아이들이나 곤충에 관심 없는 어른이나 생초보인 건 마찬가지입니다."

큰사진보기 ▲최종 교정쇄를 들고 선 필자.이 큰 종이를 자르고 묶어야 비로소 책이 된다. ⓒ 이상헌&설인선 관련사진보기

"재밌습니다, 정말 재밌습니다!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 한달 후 운영중인 홈(www.daankal.com)에도 실립니다.

2021년부터 연재하고 있는 '단칼에 끝내는 인문학 곤충기'를 처음부터 다시 엮어 책으로 냈습니다. 제목은 <풀벌레 이야기 도감>(황소걸음)입니다.명칭은 도감이지만 이름을 알려주는 데서 그치지 않습니다. 이야기꾼으로 글을 썼고, 예술가의 눈썰미로 사진을 골랐으며, 사회 과학자의 잣대로 정보를 살폈습니다. 이 세 가지 목소리를 인문학으로 꿰어 늘어지지 않게 엮었습니다.<오마이뉴스>에 연재 기사를 대여섯편 쯤 냈을 때였습니다. 정우진 황소걸음 대표의 전화를 받고 약속을 잡았습니다. 그렇게 시작한 편집은 긴 시간이 걸렸습니다. 원고를 3번이나 갈아엎었습니다. 기획이 너무 어려웠기 때문입니다.모든 연령대가 각자의 방식으로 재밌게 읽을 수 있는 책을 만들자고 했습니다. 아이들의 눈높이에 맞춰 쉽게 써야 하는 것은 당연하지만 책을 고르는 이는 어른입니다. 부모님은 물론이요 선생님과 도서관 사서가 추천할 만한 내용도 담겨야 했습니다. 숲 해설가가 바로 써먹을 수 있는 이야기도 필요했고, 전문가가 펼쳐 봐도 고개를 끄덕일 수 있어야 했습니다.참으로 난감했습니다. 모두를 만족 시킬 수 있어야 한다니... 정 대표의 말은 아래와 같았습니다.이 말을 듣고 생각을 달리했습니다. 그렇게 사진과 원고를 세 번이나 벼르면서 우리는 여섯 해를 보냈습니다. 딱딱한 기존 도감을 답습하고 싶지는 않았습니다. 스마트폰으로 대상을 찍으면 이름을 알려주는 시대입니다. 관심을 가진 사람들조차 종 식별을 위해서 책을 삽니다. 저는 이름을 알려주는 데서 멈추지 않고 작은 생명이 우리와 어떻게 연결되는지 풀어내고자 했습니다.한 꼭지당 한 과에 속한 접사 사진을 4점씩 넣었고 문외한이라도 금방 이해할 수 있게 썼습니다. 225종의 곤충에 289장의 이미지가 담긴 352쪽 분량입니다. 생기 없는 전문 용어는 걷어냈으며 누구나 단박에 알 수 있는 말을 새로 지었습니다. 나용(裸蛹, exarate pupa)처럼 뜬금없는 한자는 '알몸번데기'로 바꿨습니다. 뿔노린재가 뾰족한 주둥이로 알뭉치를 돌보는 모습은 김매기를 닮아 '알 매기'라 적었습니다.마지막에는 진이 다 빠졌기에 출판사 전화를 받기가 무서웠습니다. 계약 파기도 심각하게 고민했습니다. 2026년 봄, 마지막이라는 생각으로 원고를 보냈고 얼마 후 정 대표와 통화를 했습니다. 수화기 너머로 첫마디가 들렸습니다.전화를 끊고 나니 똑같은 글귀가 문자로도 도착했습니다. 곧 여름 방학입니다. 아이와 함께 이 책을 보고 난 뒤 우리 곁의 풀벌레를 살피면 딴 세상의 문을 열 수 있습니다. 꾀바른 생명이 살아가는 매크로 세계에서는 늘 엉뚱하고 기똥찬 일이 벌어집니다.의도하지는 않았지만 짝을 이루는 또 한 권의 책이 오는 7월에 나옵니다. 같은 연재 기사에서 핵심 줄기를 새롭게 엮은 교양서입니다. '초봄책방'이라는 출판사를 통해 어른을 대상으로 깊이를 더했습니다. 제목은 <비늘과 딱지날개, 날개맥이 누설하는 곤충 인문학>입니다.