정동영 "트럼프 SNS 게시 사진, '친서 시동' 분석 일리 있어"

큰사진보기 ▲정동영 통일부 장관이 22일 서울 명동 은행회관에서 통일부가 주최한 '2026 국제 한반도 포럼(GKF)'에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

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정동영 통일부 장관은 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 2018년 북미정상회담 당시 김정은 북한 국무위원장과 찍은 사진을 자신의 SNS에 올린 것과 관련해 "북미 친서외교의 시동일 가능성이 있다는 분석이 일리가 있다"고 밝혔다.정 장관은 22일 오전 서울 명동 은행회관에서 통일부가 주최한 '2026 국제 한반도 포럼(GKF)' 개회사에서 트럼프 대통령 사진 게시 배경에 대한 이정철 서울대 교수의 분석을 소개하면서 "다시 북미 접촉과 대화가 가동되기를 바라는 마음"이라면서 이같이 말했다.정 장관은 "많은 사람들이 해석을 했는데, 그중에 이정철 서울대 교수의 해석이 인상적이었다"면서 "아마도 트럼프 대통령 생일(6월 14일)을 기해서 조용히 김 위원장 친서가 도착했을 가능성이 있다"고 설명했다.앞서 트럼프 대통령은 지난 13일(현지 시각) SNS에 2018년 6월 싱가포르 북미 정상회담 당시 자신과 김정은 북한 국무위원장이 호텔 정원을 나란히 걷는 모습이 담긴 사진을 올린 바 있다.정 장관은 "하노이(2019년 하노이 북미정상회담)의 시간은 미국의 대한반도 정책의 실패였고 북한으로서도 대미정책의 실패였고 우리 정부로서도 역할의 실패로 귀결됐다"고 짚었다.정 장관은 이어 "만일 하노이 노딜이 아니고 협상이 이뤄졌다면 지금 한반도 시계는 지금과 사뭇 달랐을 것"이라며 "어쩌면 다가오고 있을지 모를 한반도의 시간에 우리는 실패해서는 안 된다"고 강조했다.그러면서 "한반도 평화공존을 현실로 만들기 위해 민주정부가 만들어온 평화의 유산을 정확하게 계승해야 한다"면서 "결코 윤석열 정부의 적대·대결 정책의 계승 정부가 될 수 없다, 이것은 청산해야 한다"고 말했다.2018년 6월 김정은 위원장과 트럼프 대통령은 싱가포르에서 열린 제1차 북미정상회담에서 마주했다. 회담에서 양 측은 한반도의 완전한 비핵화, 평화 체제 보장, 북미 관계 정상화 추진, 전사자 유해송환 등 4개 항에 전격 합의했다.하지만 싱가포르 회담 결과에 대한 세부 이행 방안을 합의하기 위해 2019년 2월 베트남 하노이에서 열린 2차 북미 정상회담은 아무런 성과 없이 결렬되고 말았다.