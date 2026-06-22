"농어촌기본소득, 전남광주 16개 군(郡) 전면 시행해야"

큰사진보기 ▲박형대 전라남도의회 의원(진보당·장흥1). 박 의원은 6·3 지방선거를 통해 7월 출범하는 전남광주통합특별시의회 의원으로 선출됐다. ⓒ 박형대 전남도의원 제공 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲인구감소 지역. 행정안전부 누리집을 갈무리했다. 전남의 경우 22개 시군 중 16개 군이 인구감소 지역으로 지정돼 있다. 2026. 6. 22 ⓒ 행정안전부 관련사진보기

전라남도의회 박형대 의원(진보당·장흥1)은 오는 7월 1일 출범을 앞둔 전남광주통합특별시의 성공과 확실한 지역균형발전을 위해 '농어촌 기본소득' 전면 시행을 촉구했다.정부는 올 하반기부터 신안·곡성·구례·보성 등 전남 4개 군(郡)을 포함한 전국 17개 군을 대상으로 농어촌 기본소득 시범사업을 추진하고 있다. 박 의원은 이를 무안을 제외한 전남광주통합특별시 내 인구감소지역 16개 군으로 확대 시행하는 방안을 통합특별시가 주도해야 한다는 입장이다.박 의원은 지난 19일 열린 전남도의회 제399회 임시회 제3차 본회의 5분 자유발언을 통해 이 같은 제안을 내놓았다.그는 "광역통합은 농어촌 주민들에게 오히려 '광주 중심의 비대화와 지역 축소'라는 우려를 낳고 있다"며 "통합 본연의 취지인 지역균형 발전을 달성하기 위해서는 농어촌 기본소득 전면 시행이라는 획기적인 정책이 필요하다"고 말했다.이어 "정부는 농어촌 기본소득 시범사업을 확대해 올해 하반기부터 전국 17개 군 주민에게 월 15만 원씩 지급할 예정(일부 군은 5만 원 추가 지급)"이라며 "전남에서는 기존 곡성군과 신안군에 이어, 이번 6월 공모를 통해 보성군과 구례군이 추가 선정돼 총 4개 군에서 시범사업이 시행된다"고 설명했다.또 "농어촌 기본소득은 지역소멸 대응과 지역사회 활력 증진에 성과를 보이고 있지만, 미선정 지역 주민들의 소외감과 위화감이 커지는 부작용도 있다"며 "이제는 시범사업 확대가 아니라 전면 시행으로 가야 하며, 그 선두에 전남광주통합특별시가 나서야 한다"고 주장했다.박 의원은 전남광주통합특별시 16개 군에서 농어촌 기본소득을 전면 시행하게 될 경우 연간 1조 2000억 원이 필요할 것으로 추산했다.재원 마련 방안과 관련해서는 "올해 농어촌특별세 세수가 4조 원 이상 늘어날 전망인 데다, 전남광주통합특별시가 최대 연 5조 원의 정부지원금을 활용할 수 있어 통합특별시의 의지만 있다면 전면 시행은 가능하다"고 말했다.아울러 제도 안착을 위해 ▲국비 분담률 상향(현행 정부 40%·도 30%·군 30%) ▲시(市)단위 내 인구감소 면(面) 지역 포함 등의 제도 개선도 필요하다고 박 의원은 제안했다.