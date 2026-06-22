[주장] 조국 전 대표의 '10가지 질문'을 보고 든 의문

6.3지방선거가 막을 내린 지 열흘이 흐른 가운데 조국 전 조국혁신당 대표가 개인 SNS에 올린 '민주당이 답해야 할 10가지 질문'이란 글이 주목을 받고 있습니다. <오마이뉴스>는 이에 대한 다양한 의견을 환영합니다.

큰사진보기 ▲지난 21일 조국 전 조국혁신당 대표가 자신의 페이스북을 통해 '평택을 재선거와 관련하여 민주당이 답해야 할 10가지 질문'이라는 글을 게시했다. ⓒ 조국 전 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲그런데 오히려 조 전 대표는 자신이 이끌었던 당의 부진한 성적표와 자신의 상대적 우위를 직접 비교하며, 자신이 당보다 더 큰 시민의 지지를 받았음을 과시했다, 이러한 행보는 당의 대표로서 무책임한 것을 넘어서 조국혁신당이 공적인 가치를 지향하는 정당이 아닌 오직 정치인 조국 한 사람의 재기를 위해 기능하는 사당(私黨)이 아니냐는 해묵은 비판을 자인하는 꼴이다. ⓒ 조국 전 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

지난 21일 조국 전 조국혁신당 대표가 자신의 페이스북에 '평택을 재선거와 관련하여 민주당이 답해야 할 10가지 질문'이라는 글을 게시했다.조 전 대표는 해당 글에서 평택을 재선거와 관련해서는 ▲민주당 귀책사유로 발생한 선거인데 왜 공천했는지 ▲김용남 후보 득표율이 민주당 소속 최원용 평택 시장 당선자 득표율, 민주당 평택시 비례특표율보다 왜 훨씬 적은지 ▲본인 득표율이 조국혁신당 평택시 비례득표율보다 왜 훨씬 많은 지지를 받았는지 ▲민주당 지지자 절반가량이 조국 후보에게 왜 투표했는지 ▲민주당이 김용남 후보의 대부업체 의혹을 왜 비판하지 않았는지 ▲왜 단일화를 민주당이 거부했는지 ▲단일화 없이도 이긴다고 판단했는지 등을 물었다.이외에도 ▲민주당이 생각하는 단일화는 조국혁신당 후보 사퇴를 통한 단일화뿐인지 ▲오는 2028년 총선에서도 조국혁신당 후보에게만 사퇴를 강박할 것인지 ▲단일화도 합당도 거부한 민주당에게 조국혁신당은 상임위와 본회의 표결시 숫자 채우기를 위하여 필요한 존재에 불과한지 등 조국혁신당에 대한 민주당의 기조를 따졌다.이처럼 민주당을 향한 날 선 비판이 주를 이뤘으나 이 질문들은 되려 그 물음이 진정 향해야 할 곳이 어디인가를 숙고하게 만든다. 민주당에 넘겨진 답변의 몫을 뒤로 하고, 필자는 조 전 대표에게 세 가지 질문을 던지고 싶다.첫째, 조 전 대표는 진정 이번 평택을 재선거의 패배가 민주당 후보의 출마와 단일화 거부 때문이라고 확신하는가. 그가 제기한 의문들은 결국 구조적인 불리함과 우군이라 믿었던 민주당의 협조 부족을 탓하는 정치적 수사에 불과하다. 그러나 선거 패배 직후 그 자신이 고백했듯, 선거의 결과와 그에 따른 책임은 온전히 후보 본인의 몫이다.단일화 무산이 패배의 절대적 원인이라는 주장은 선거의 본질을 호도하는 것에 가깝다. 만약 조 전 대표가 유권자들에게 상대 후보들을 압도할 만한 선명한 매력과 대안적 비전을 제시했다면, 단일화 여부와 상관없이 당선이라는 결과를 얻어냈을 것이다.당장 부산 북구에 출마했던 한동훈 후보는 보수 진영 내 분열 속에서도 유권자의 선택을 받아 당선되었다. 조국혁신당 내의 사례도 있다. 민주당의 전통적 지지 기반인 전남 신안군과 장흥군에서는 조국혁신당 후보들이 민주당의 견고한 벽을 뚫고 군수직을 거머쥐는 이변을 낳았다. 이는 후보 개인의 역량과 메시지의 진정성이 선거 지형의 불리함을 타파할 수 있음을 보여주는 명백한 증거다. 이를 외면한 채 이미 선거가 끝난 지 보름도 더 넘은 시점에서 다 지난 단일화 논쟁을 들먹이는 모습은 결코 아름다워 보이지 않는다.둘째, 조 전 대표에게 과연 '조국혁신당'이라는 공당은 어떠한 가치를 지니는가. 그는 평택을 재선거에서의 자신의 개인 득표율(27.24%)이 당의 지역 비례대표 득표율(7.59%)을 훨씬 상회했다는 점을 강조했다.하지만 이 수치는 민주당을 비판하기 위한 근거가 아니라 당을 이끌었던 지도자로서 깊이 자성해야 할 실패의 기록이다. 이번 선거를 위해 조국혁신당은 사실상 당의 가용 자원을 총동원했다. 그럼에도 자당의 비례대표 지지율이 한 자릿수에 머물렀다면 뼈아픈 반성과 내부 혁신의 계기로 삼아야 마땅하다.그런데 조 전 대표는 자신이 이끌었던 당의 부진한 성적표와 자신의 상대적 우위를 직접 비교하며, 자신이 당보다 더 큰 시민의 지지를 받았음을 과시하는 듯한 모습을 보였다. 이런 태도는 '조국혁신당은 공적 가치를 지향하는 정당이 아닌 정치인 조국의 재기를 위해 존재하는가'라는 비판을 피하기 어렵다.나아가 민주당의 합당 거부를 두고 조국혁신당이 단지 표결의 숫자 채우기용 존재에 불과했냐고 따져 묻는 것 역시 고개를 갸웃하게 한다. 진보와 개혁을 표방하는 독립된 정당이라면, 민주당과의 공조 여부와 무관하게 자신들이 내세운 가치와 정책적 기준에 따라 소신 있게 표결하면 될 일이기에 조 전 대표의 질문은 쉽게 납득되지 않는다.셋째, 조 전 대표가 정치를 하고자 하는 근본적인 비전과 지향점은 무엇인가. 그는 민주당의 귀책 사유와 공천 강행의 도덕성을 강하게 질타했다. 그러나 엄정한 잣대를 들이대면, 이번 선거에서 가장 무거운 정치적·법적 귀책 사유를 안고 있었던 이는 조 전 대표 본인이다.그는 업무방해와 직권남용 권리행사방해 등의 혐의로 대법원에서 실형을 선고받아 의원직을 상실했던 인물이다. 비록 정권의 사면 조치로 출마 자격을 회복했을지언정, 사법부가 확정한 범죄 혐의와 그에 따른 도덕적 책임까지 면제된 것은 아니다.이러한 약점과 세간의 비판을 무릅쓰고 연고도 없는 평택을 재선거에 나섰다면, 시민들이 납득할 만한 거시적인 정치적 비전과 지역 발전을 위한 구체적 청사진이 제시되었어야 했다. 그러나 대중의 기억에 남은 것은 상대 후보와의 소모적인 네거티브 공방과 지지층 간의 감정적 갈등의 파편뿐이다. 선거 과정에서 뚜렷한 가치를 보여주지 못한 채 발생한 패착을 마주하기보다, 원팀임을 강조해 온 민주당을 향해 화살을 겨누는 조 전 대표의 행보는 다소 이해하기 어렵다.정치인은 타인을 향한 비판으로만 자신의 존재감을 증명하는 자가 아니다. 자신에게 던져지는 시대와 대중의 질문에 온몸으로 응답하고 책임지는 자리다. 조 전 대표가 민주당을 향해 던진 10가지 의문은 역설적이게도 거울이 되어 자기 자신을 비추고 있다. 조 전 대표는 자신이 지향하는 정치의 본질이 무엇인지 대중 앞에 소상히 증명하는 것부터 우선해야 할 것이다.